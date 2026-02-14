Conferenza Gasperini: “Serve un salto tecnico negli scontri diretti. L’emergenza ci sta rallentando, con tutti a disposizione saremmo competitivi” (VIDEO)

Vigilia di Napoli-Roma e fari puntati su Gian Piero Gasperini. Al Maradona c’è in palio molto più di tre punti: classifica, ambizioni Champions e la misura reale della crescita giallorossa.

Tra scelte di formazione ancora da sciogliere, condizioni fisiche da valutare fino all’ultimo e una sfida a specchio con il Napoli di Conte, il tecnico della Roma prende la parola in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni e il video dell’evento.

Come stanno Dybala e Soulè? Ha prenotato il tavolo con Massara per stasera?

“Se viene in hotel dove siamo, può darsi. Per Soulè è stata una settimana più difficile delle altre, lo stesso vale per Dybala che si è allenato di più ma non è al 100%”.

Su Pisilli c’è stato un punto di svolta?

“I giocatori giovani hanno dei percorsi di crescita. Spero che abbia altri momenti di svolta, mi associo ai complimenti, io sono il primo a essere felice delle sue prestazioni”.

Scontri diretti ostici, vi siete chiesti come mai? E’ solo sfortuna o è uno step di mentalità?

“Più che di mentalità, serve un salto tecnico. C’è probabilmente una differenza, che si è assottigliata, che è dettata dalla prestazioni fatte un po’ con tutte le squadre vicine o davanti a noi. Col Milan abbiamo fatto un’ottima prestazione e non abbiamo perso. Siamo indubbiamente cresciuti, purtroppo viviamo questa emergenza ma riguarda anche altre squadre. Ci dà fastidio, perchè siamo convinti di essere competitivi quando siamo tutti, e questo ci sta un po’ rallentando. Ma abbiamo entusiasmo e domani abbiamo un’altra possibilità e un’altra risposta a questi quesiti”.

È giusto dire che buona parte delle speranze di qualificazione Champions passino dalla partita di domani e quella fra due settimane con la Juventus, oppure è una forzatura?

“Indubbiamente sono due partite importanti, chiaro, perché sono scontri, sono scontri diretti, quindi hanno un valore più alto delle altre gare, ma poi alla fine valgono sempre tre punti. Io credo che poi la quota di Champions non varia mai molto tra una stagione e l’altra. E quindi non sono partite decisive, importanti sì, ma non decisive. Paradossalmente, se perdi quelle due e vinci tutte le altre, non cambia niente. Però sono due partite importanti, soprattutto in riferimento a quello che si diceva prima, alla capacità anche di superare certe squadre e quindi di sentirti anche sopra certe squadre”.

Ha avuto modo di leggere i complimenti che le ha rivolto il Presidente della Repubblica Mattarella, che a Cortina, parlando con Sofia Goggia, ha detto “Gasperini è molto bravo perché è stato al Palermo”. Le piacerebbe confrontarsi anche direttamente, visto che ora siete tutti e due a Roma?

“Lui è sempre stato appassionato di calcio, quindi quando io giocavo sono passati un po’ di anni, e quindi quando io giocavo lui veniva, sicuramente seguiva il Palermo e comunque condivido questa sua analisi (ride ndr)”.

Quanto è più pronta la Roma rispetto alla gara di andata col Napoli? Si aspettava di lottare col Napoli campione d’Italia?

“Noi abbiamo sempre pensato al nostro percorso. Poi questo è un campionato dove ci sono stati periodi diversi, dove sono state coinvolte tante squadre. L’Inter sicuramente è cresciuta tantissimo, altre squadre sono cresciute come la Juventus, il Milan, il Napoli ha avuto dei momenti molto buoni, qualche difficoltà anche loro dovuta magari a delle defezioni. Resta il fatto che dopo 24 giornate siamo lì. Essere lì insieme alla Juventus, insieme al Napoli, comunque ancora con le altre, ancora al Milan, soprattutto ancora visibile. Poi è chiaro, c’è Como, c’è Atalanta che stanno risalendo forte, però questo è il campionato. Io credo che, da che mi ricordo io almeno, per quanto mi riguarda, i risultati li hai tenuti sempre l’ultima domenica, forse qualche volta la penultima, ma più delle volte l’ultima, l’ultima domenica punto a punto. Non si sono mai raggiunti gli obiettivi e i risultati con giornate d’anticipo. E quindi noi dobbiamo essere pronti a stare dentro fino alla fine, a battagliare fino alla fine”.

Si è ricreduto sul fatto che non giocare due partite in più a marzo, che sarebbero state quelle dei play-off di Europa League per la Roma, non è stato male, ma forse un bene, visto anche che poi arriverà fino alla partita contro il Genoa dell’8 marzo facendo una partita a settimana…

“Ma non è collegato a questo, perché noi abbiamo avuto un periodo ottobre-novembre, anche fino a metà dicembre, dove giocavamo tantissimo e la rosa stava benissimo. Avevamo pochissime defezioni, abbiamo avuto tante settimane con l’infermeria vuota. Quando è successo qualche volta, magari tutte nel reparto di difesa, adesso tutte nel reparto di attacco, questo è quello che dà un po’ più fastidio. Però nell’arco della stagione è così, non è solo per noi evidentemente. Come ho detto prima, ci sono stati periodi dove giocavamo ogni tre giorni e stavamo benissimo tutti, cioè difficile dare una risposta su sul perché in certi momenti si verificano 3-4 infortuni nostri al reparto. Tutti strani perché, Dybala il ginocchio, Ferguson alla caviglia, El Shaarawy col tendine.. L’unico un po’ stirato è Koné, Hermoso ha preso una contusione sul collo del piede clamorosa e dovrebbe rientrare la prossima settimana, quello che lascia un po’ così è che ci sono queste partite importanti, pensi di recuperare tre quattro giocatori, invece magari ci vuole una settimana o due in più. Però, ormai siamo arrivati a sabato”.

Visto che sia Soulé che Dybala non sono al 100%, le volevo chiedere come sta Zaragoza, se ha visto dei progressi questa settimana, se si è integrato meglio, se a questo punto può partire anche dal primo minuto.

“Certamente, man mano che passa il tempo, lui sembra essere cresciuto. Sono passati 15 giorni da quando è arrivato, e man mano che passa il tempo migliora, sia a livello di condizione che di inserimento, anche nel modo in cui gioca la squadra. Lui sicuramente gioca in modo diverso. Avrà bisogno, secondo me, di ancora un po’ di rodaggio, però lo fa giocando, lo fa allenandosi”.

Si dice che nel calcio moderno sono fondamentali anche le azioni da fermo, però la Roma ha battuto 122 calci d’angolo e ha segnato solo due volte, e non ha ancora gol su punizione diretta. È soltanto sfortuna, ci state lavorando o qual è la motivazione che segnate così poco da questo punto di vista?

“E’ un limite. Indubbiamente è un limite nostro, perché siamo tra gli ultimi, penso, in questa casistica. E invece quei gol lì valgono come gli altri. Dobbiamo fare sicuramente meglio”.

La Roma si trova a pochi punti di distanza dal Napoli in questo momento. C’è qualcosa che secondo lei la squadra di Conte ha in più rispetto alla sua?

“Non so. La squadra di Conte mi sembra una grande squadra. Sul piano degli infortuni non è stata una stagione fortunata, perché ha perso veramente giocatori forti e importanti. Però il Napoli ha vinto due scudetti negli ultimi tre anni, poi dopo ognuno giustamente fa le sue valutazioni”.

Il tema del calendario fitto di partite: il suo avversario di domani, Conte, sotto questo punto di vista è forse uno dei massimi esponenti di questa denuncia costante. Lei, in generale come si posiziona? Cosa ne pensa di questo problema dei calendari e se effettivamente può essere un vantaggio?

“Io non faccio polemica, io rispetto le indicazioni di tutti e rispetto le opinioni di ognuno. Se chiedete a me, per quella che è stata la mia esperienza, giocare in Coppa mi ha aiutato. Poi, dopo, c’è il rischio degli infortuni, perché, come si è detto tante volte, la stragrande maggioranza degli infortuni avviene in partita e quasi mai in allenamento. E quindi questo è un rischio. Per tanti altri aspetti, a me ha sempre aiutato giocare le partite, sia in Italia che anche tante in Europa. È stato qualcosa che ha aiutato le mie squadre a crescere e ai giocatori individualmente a confrontarsi con altre realtà, con altri modi di giocare. Quindi io preferirei sempre fare le Coppe, la Champions soprattutto (ride ndr)“.

All’andata il Napoli sembrava avere più qualità a centrocampo: domani può essere una soluzione schierare Pellegrini, un centrocampista in più, piuttosto che Zaragoza?

“Guardi, in questo momento non so neanche i giocatori a disposizione, quindi prima devo verificare quello. Poi dopo vediamo quello che sarà la scelta. Però Pellegrini ha giocato tanto, no? Quindi i giocatori sono quelli, vediamo. Prima dobbiamo capire come stiamo e facciamo un allenamento oggi e poi domani decidiamo. Ma anche un giorno è diventato importante”.

Con Zaragoza e Malen si è alzato il livello tecnico?

” Malen ha avuto un impatto molto, molto forte sia nella squadra che anche nei risultati, nelle prestazioni. Devo dire che, a parte il gol di Torino, i due gol col Cagliari, col Milan ha avuto diverse opportunità poteva sicuramente segnare anche lì, ma al di là di questo è un giocatore che noi sicuramente dà molto e che dovremmo cercare di sostenere nel migliore dei modi. Per quello è importante avere anche gli altri giocatori in buone condizioni. Zaragoza ha caratteristiche particolari. In questo momento è un giocatore più da inserimento, più giocatore da secondo tempo, però io sono convinto che può diventare anche nelle rotazioni sicuramente un giocatore che ci manca nel reparto d’attacco come caratteristiche e per questo motivo può diventare molto utile”.



