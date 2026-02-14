Sky Sport: “McTominay non recupera, salterà la Roma”. Conte costretto a cambiare

Si avvicina il fischio d’inizio del big match tra Napoli e Roma, in programma domani allo stadio Maradona, ma le notizie non sono positive per gli azzurri.
Secondo Sky Sport, Scott McTominay non ha recuperato dal problema fisico che lo sta tenendo ai box, costringendo il tecnico Antonio Conte a rivedere l’assetto tattico.
Il probabile nuovo schema vede Eljif Elmas arretrato in mediana al fianco di Stanislav Lobotka, mentre sulla trequarti avanzano Matteo Politano e il giovane Vergara a supporto di Hojlund.
Fonte: Sky Sport
Fosse vera la notizia, per la Roma sarebbe un bel vantaggio teorico. Teorico perché quando si passa alla pratica, la Roma è unica nello smentire le attese.
Non mi fido! Ormai troppe volte ci siamo scottati.
L’assenza di MC Tominay sarebbe una notizia determinante per questo match.
Ottima notizia!
Al di là di ogni ragionevole concetto di sportività…
È fuori il mio vero spauracchio..!
Ora però, NON SI ABBASSI ASSOLUTAMENTE LA GUARDIA!!!
Concentrati e cazzuti facciamo la nostra parte, perché NON VOGLIO AVERE ALCUN RIMORSO!
Se fossimo una squadra “che si calibra” sull’avversario, paradossalmente, potremmo perdere i riferimenti, ma essendo le squadre del Gasp sempre di ALTA PERSONALITÀ, mi aspetto di imporre il nostro gioco.
Una sola vera cosa chiederei alla squadra: CONCENTRAZIONE MASSIMA!
Se ne saremo capaci, all’80% portiamo a casa una vittoria diversamente, bene che ci andrà, la sculeremo con un pareggio……
FORZA ROMA
Questa è una buona notizia, ma occhio a Vergara!
se po’ “fá”sto giro?e daje e che…..diamine
Abbiamo la bellezza di zero big match vinti, c’è Poco da festeggiare. Se pensiamo che il Napoli sarà come il Cagliari sarebbe un grave errore.
