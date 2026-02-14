ULTIMA ORA – Dybala out dai convocati per Napoli-Roma. Soulè ok in extremis

AGGIORNAMENTO – Paulo Dybala non sarà convocato per Napoli-Roma: l’indiscrezione di Sky Sport è confermata in questi minuti da Filippo Biafora de Il Tempo. Ce la fa invece Matias Soulè, che è recuperato in extremis anche se non al meglio.

………..

La Roma potrebbe presentarsi nuovamente in piena emergenza in attacco al big match contro il Napoli in programma domani allo stadio Maradona. Come riportato da Sky Sport Italia, Paulo Dybala non sarà convocato a causa dei problemi al ginocchio che lo hanno costretto a lavorare a parte negli ultimi giorni.

Non solo Dybala: anche Matias Soulé è in dubbio. L’argentino continua a convivere con la pubalgia e la rifinitura odierna sarà decisiva per valutare le sue reali condizioni.

Se non dovesse farcela, Gasperini dovrà ridisegnare il tridente d’attacco, con possibili soluzioni alternative come Lorenzo Pellegrini e Bryan Zaragoza per completare il reparto offensivo.

Fonte: Sky Sport