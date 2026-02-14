FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo sabato 14 febbraio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:00 – Soulé, il regalo al padre: incontro con Batistuta

Giornata speciale a Trigoria durante la visita di Gabriel Omar Batistuta. Tra i momenti più toccanti, il gesto di Matías Soulé, che ha fatto entrare al centro sportivo il padre per permettergli di conoscere dal vivo il suo idolo di sempre. Un sogno realizzato grazie al figlio, nel giorno del ritorno del “Re Leone” in casa giallorossa, davanti anche agli occhi emozionati di Paulo Dybala. Un dettaglio che racconta meglio di mille parole cosa rappresenti Batistuta per intere generazioni di argentini. (Il Messaggero).

Ore 8:45 – Napoli, McTominay verso il sì: cresce l’ottimismo

Sensazioni positive in casa Napoli per Scott McTominay. Lo scozzese, fermo per un’infiammazione al tendine del gluteo accusata contro il Genoa, è stato gestito tutta la settimana e ora punta a stringere i denti per esserci contro la Roma. Antonio Conte lo ha tenuto fuori in Coppa Italia, ma l’ottimismo cresce anche per una possibile maglia da titolare, con Eljif Elmas pronto a tornare nel ruolo di trequartista. In gruppo è rientrato anche Billy Gilmour, fuori da novembre per pubalgia e di nuovo a disposizione. (La Gazzetta dello Sport)

