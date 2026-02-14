Serie A, vittoria dell’Inter al 90′ grazie a Zielinski: Juventus in dieci battuta 3 a 2

19
226

Partita pazza e vittoria all’ultimo minuto dell’Inter nel derby d’Italia giocato questa sera a San Siro contro la Juventus.

Partita che si sblocca al 17′ grazie a una papera di Di Gregorio e all’autogol di Cambiaso. Dieci minuti dopo però lo stesso esterno bianconero realizza la rete del pari. Prima dell’intervallo la Juve resta in dieci per il doppio giallo a Kalulu. 

Nella ripresa l’Inter spinge e trova il gol del vantaggio con Esposito, ma i bianconeri hanno la forza di riagguantare il pari con Locatelli. Nel finale però arriva il sinistro di Zielinski a rimettere davanti i nerazzurri per il 3 a 2 finale. 

Il risultato fa piacere alla Roma: la Juventus resta inchiodata a quota 46 punti, mentre l’Inter vola a 61 mettendo una prima ipoteca sulla vittoria del titolo.

LEGGI ANCHE – Mercato Roma: sarà addio tra Frattesi e l’Inter, Massara prepara l’assalto

Redazione GR.net

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Articolo precedenteFLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto
Articolo successivoNapoli-Roma: le ultime sulle formazioni, il probabile risultato e dove vederla in TV

19 Commenti

  4. Prima ho raccontato “il mio sogno”, ora invece vi dirò della REALTÀ….
    “Risarciranno la juve” indovinate contro chi…?!
    Prego vivamente di sbagliarmi!!!
    FORZA ROMA

  5. Bastoni ha fatto una prestazione da manuale. Pronto per il red carpet e per la statuetta.
    Piuttosto che farsi pippe mentali su cose inutili, è il momento che l’IFAB dia la possibilità al VAR di intervenire su questo tipo di sceneggiate.Vedo che tutti buttano la croce addosso all’arbitro La Penna, ma non uno che ammetta che sul momento TUTTI avremmo fischiato fallo al suo posto, specialmente dalla sua visuale mostrata dalla refcam. È servito il replay da tutt’altra angolatura per mostrare il doppio e mezzo carpiato con avvitamento.
    Poi per carità, oggi ci gira bene perché impatta una nostra concorrente, ma mi sono rotto le scatole delle simulazioni dei Bastoni, dei Parisi, dei Paz, dei Vergara, dei Barella, dei Conceicao eccetera.

  7. Detto che quando la juve perde mi fa sempre piacere, penso che le simulazioni evidenti come quella dell’espulsione, anche se non rilevate da arbitro e var, andrebbero sanzionate dal giudice sportivo con tre giornate di squalifica.

    • Come se la juve non fosse comunque tutelata. Un giorno è Torino e un giorno Milano, cambia solo il colore delle strisce.
      Se si rubano tra loro a me non frexa una mazza. Anzi, per come è la classifica a noi va bene così

  13. Ottimo risultato per noi ma non si possono più tollerare queste sceneggiate di calciatori che manco sfiorati cascano a terra come colpiti da un tir. Oggi Bastoni e Parisi con la Fiorentina vomitevoli ma il discorso vale per tutti

  14. La Juve è stata penalizzata dalla espulsione ingiusta di kalulu… Mi sa che l Inter deve vincere qst scudetto a qls costo.
    Detto questo a mio avviso la Juve è la squadra che al momento gioca meglio ede è probabile che sia il Napoli la squadra su cui fare la corsa al 4 posto

  15. spero che bastoni non abbia figli a casa,si vergognerebbero nella maniera più assoluta, esempio da rimarcare, con una sanzione straordinaria nei suoi confronti,finto come una moneta da tre euro, festeggiare in maniera smodata la sua azione truffaldina, racconta la persona, sarebbe stata la sua seconda ammonizione, invece l’arbitro non ha capito niente, oppure ha agito alla Taylor,pace all’ anima sua, lautaro dà una gomitata da terra pochi istanti dopo: tutto a posto.. detto ciò,la Roma ha tutto da guadagnare con questo risultato.
    domani 0-2 e vai.

  16. parziale risarcimento per il gol vittoria del Milan sul Pisa al 85

    confido che alla Dea bendata risulti che noi siamo in credito nei suoi confronti

  18. Ricordo a tutti i gli giuventini che, cito a memoria, nella partita i torti e i favori dell’ arbitro si compensano, che l’arbitro non influisce mai sul risultato e che l’errore arbitrale è l’alibi dei perdenti. Buona notte.
    Forza Roma

  19. ATTENZIONE: La moderazione dei commenti è ora più rigorosa.
    Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome