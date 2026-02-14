Serie A, vittoria dell’Inter al 90′ grazie a Zielinski: Juventus in dieci battuta 3 a 2

Partita pazza e vittoria all’ultimo minuto dell’Inter nel derby d’Italia giocato questa sera a San Siro contro la Juventus.
Partita che si sblocca al 17′ grazie a una papera di Di Gregorio e all’autogol di Cambiaso. Dieci minuti dopo però lo stesso esterno bianconero realizza la rete del pari. Prima dell’intervallo la Juve resta in dieci per il doppio giallo a Kalulu.
Nella ripresa l’Inter spinge e trova il gol del vantaggio con Esposito, ma i bianconeri hanno la forza di riagguantare il pari con Locatelli. Nel finale però arriva il sinistro di Zielinski a rimettere davanti i nerazzurri per il 3 a 2 finale.
Il risultato fa piacere alla Roma: la Juventus resta inchiodata a quota 46 punti, mentre l’Inter vola a 61 mettendo una prima ipoteca sulla vittoria del titolo.
Redazione GR.net
ottimo risultato!
non sopporto l’inter e mi disgusta la rube… annamo a vince a napule, va! Forza Roma!!!
Un calcio vomitevole, Bastoni da radiare a vita!
Prima ho raccontato “il mio sogno”, ora invece vi dirò della REALTÀ….
“Risarciranno la juve” indovinate contro chi…?!
Prego vivamente di sbagliarmi!!!
FORZA ROMA
Bastoni ha fatto una prestazione da manuale. Pronto per il red carpet e per la statuetta.
Piuttosto che farsi pippe mentali su cose inutili, è il momento che l’IFAB dia la possibilità al VAR di intervenire su questo tipo di sceneggiate.Vedo che tutti buttano la croce addosso all’arbitro La Penna, ma non uno che ammetta che sul momento TUTTI avremmo fischiato fallo al suo posto, specialmente dalla sua visuale mostrata dalla refcam. È servito il replay da tutt’altra angolatura per mostrare il doppio e mezzo carpiato con avvitamento.
Poi per carità, oggi ci gira bene perché impatta una nostra concorrente, ma mi sono rotto le scatole delle simulazioni dei Bastoni, dei Parisi, dei Paz, dei Vergara, dei Barella, dei Conceicao eccetera.
ottimo …domani non bisogna petdere…se vincessimo sarebbe la svolta della stagione . Fajeee
Detto che quando la juve perde mi fa sempre piacere, penso che le simulazioni evidenti come quella dell’espulsione, anche se non rilevate da arbitro e var, andrebbero sanzionate dal giudice sportivo con tre giornate di squalifica.
un pareggio raga ve prego.
Bastoni vergognoso (e c’è gente qui che critica Mancini) andrebbe squalificato fino a giugno.
Per quelli che continuano a parlare di strisciate, brand e compagnia cantante, alla Juve l’hanno rubata in modo clamoroso.
Come se la juve non fosse comunque tutelata. Un giorno è Torino e un giorno Milano, cambia solo il colore delle strisce.
Se si rubano tra loro a me non frexa una mazza. Anzi, per come è la classifica a noi va bene così
Vergognosa simulazione di Bastoni, che schifo, si dovrebbero solo vergognare
La Juve che perde al 90′ è roba da godere come una bertuccia!
Ottimo risultato per noi ma non si possono più tollerare queste sceneggiate di calciatori che manco sfiorati cascano a terra come colpiti da un tir. Oggi Bastoni e Parisi con la Fiorentina vomitevoli ma il discorso vale per tutti
La Juve è stata penalizzata dalla espulsione ingiusta di kalulu… Mi sa che l Inter deve vincere qst scudetto a qls costo.
Detto questo a mio avviso la Juve è la squadra che al momento gioca meglio ede è probabile che sia il Napoli la squadra su cui fare la corsa al 4 posto
spero che bastoni non abbia figli a casa,si vergognerebbero nella maniera più assoluta, esempio da rimarcare, con una sanzione straordinaria nei suoi confronti,finto come una moneta da tre euro, festeggiare in maniera smodata la sua azione truffaldina, racconta la persona, sarebbe stata la sua seconda ammonizione, invece l’arbitro non ha capito niente, oppure ha agito alla Taylor,pace all’ anima sua, lautaro dà una gomitata da terra pochi istanti dopo: tutto a posto.. detto ciò,la Roma ha tutto da guadagnare con questo risultato.
domani 0-2 e vai.
parziale risarcimento per il gol vittoria del Milan sul Pisa al 85
confido che alla Dea bendata risulti che noi siamo in credito nei suoi confronti
pero,’ sentire gli juventini che dicono decisione inaccettabile…fa’ ride!!!
Ricordo a tutti i gli giuventini che, cito a memoria, nella partita i torti e i favori dell’ arbitro si compensano, che l’arbitro non influisce mai sul risultato e che l’errore arbitrale è l’alibi dei perdenti. Buona notte.
Forza Roma
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.