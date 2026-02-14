Napoli-Roma: le ultime sulle formazioni, il probabile risultato e dove vederla in TV

Domenica 15 febbraio 2026 alle 20:45, Napoli e Roma si sfidano per la 25ª giornata di Serie A in una partita che vale tantissimo. Gli azzurri di Conte, terzi a quota 49, sembrano aver detto addio al sogno scudetto ma devono guardarsi alle spalle. I giallorossi di Gasperini, quinti con 46 punti, puntano all’aggancio in una corsa Champions apertissima. Clima da notte europea, margini d’errore ridotti al minimo.
Le ultime dai campi
QUI NAPOLI – Conte va avanti con il 3-4-2-1, ma deve fare i conti con assenze pesanti. In difesa è squalificato Juan Jesus, mentre restano ai box Di Lorenzo, Zambo Anguissa, De Bruyne e Neres. Davanti a Meret, il terzetto dovrebbe essere composto da Beukema, Rrahmani e Buongiorno. Sulle corsie Gutierrez e Spinazzola, con Lobotka ed Elmas in mezzo. Alle spalle di Hojlund dovrebbero agire Vergara e Politano. McTominay è in forte dubbio.
QUI ROMA – Gasperini conferma l’impianto tattico ma con qualche scelta forzata. Svilar è intoccabile in porta, davanti a lui Mancini e Ndicka sono certezze, con Ghilardi favorito per completare la linea a tre. Sugli esterni Celik e Wesley, mentre in mezzo Cristante è sicuro del posto e Pisilli insidia El Aynaoui. Sulla trequarti Pellegrini guiderà la manovra con Soulè pronto a stringere i denti alle spalle di Malen. Ancora fuori Konè, El Shaarawy, Dovbyk, Ferguson, Hermoso e Dybala. Diffidati N’Dicka e Wesley.
Dove vederla in TV
Napoli-Roma sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, con visione disponibile tramite app su smart TV compatibili, Sky Q attraverso il canale “DAZN Zone” e in streaming su smartphone, tablet e PC.
Quote e pronostico
I bookmaker vedono il Napoli leggermente favorito per il fattore campo. La vittoria azzurra oscilla tra 2.30 e 2.48, il pareggio è intorno a 3.00, mentre il successo della Roma è quotato tra 3.40 e 3.60. I modelli previsionali indicano una gara equilibrata ma con il Napoli avanti di qualche punto percentuale. Ci si attende una partita intensa, con entrambe a segno: il risultato più probabile resta una vittoria del Napoli per 2-1.
Probabili formazioni
NAPOLI (3-4-2-1) – Meret; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Gutierrez, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Vergara, Politano; Hojlund. All.: Conte
ROMA (3-4-2-1) – Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulè, Pellegrini; Malen. All.: Gasperini
Arbitro: G. Colombo
Assistenti: Zingarelli – Bercigli
IV uomo: Marcenaro
VAR: Abisso
AVAR: Aureliano.
IL Romanista vero firma il pareggio con il sangue. Avvolte tocca solo mettere il musetto davanti.
È un occasione ghiotta se riesci a fare tre punti. Il Napoli ha molte assenze importanti e si deve fare un salto tecnico in qst scontri come dice gasp, arrivare allo scontro Juve avanti è troppo importante. Te la devi giocare per vincere come fanno le big ma occhio alle ripartenze perché conte è un vecchio volpone e ti aspetta per farti male… Per me Pellegrini in campo nn ci sta, si perde velocità e imprevedibilità
