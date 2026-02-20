Roma, rivoluzione giovanili: occhi su Ludergnani per il progetto U23

Sirene giallorosse per Ruggero Ludergnani. Il responsabile del settore giovanile del Torino è finito nel mirino della Roma, che guarda già alla prossima stagione e valuta un riassetto profondo del proprio vivaio. A rivelarlo è l’edizione odierna di Tuttosport.
L’obiettivo è ambizioso: dare continuità a un settore giovanile già florido, alzare ulteriormente l’asticella dei risultati e, soprattutto, avviare finalmente il progetto della squadra Under 23.
Ludergnani è un profilo che piace per metodo, organizzazione e capacità di valorizzare i talenti, ma non è l’unico nome sul tavolo. A Trigoria si ragiona su più opzioni e tra i candidati alla poltrona c’è anche Vincenzo Vergine, attualmente al Milan ma già alla guida del vivaio romanista tra il 2021 e il 2023. Un ritorno che avrebbe il sapore del déjà-vu, sulla scia di quanto avvenuto la scorsa estate con Federico Guidi, tecnico storicamente legato proprio a Vergine.
Nel casting giallorosso restano però vivi anche altri due nomi di peso. Il primo è Massimo Tarantino, oggi al timone delle giovanili dell’Inter, considerato uno dei dirigenti più strutturati del panorama italiano. L’altro è appunto Ludergnani, che con il lavoro svolto a Torino ha rafforzato la propria candidatura.
La sensazione è che la Roma stia preparando una scelta strategica, non solo tecnica ma anche economica: investire sul vivaio significa costruire valore, creare plusvalenze e dare profondità a un progetto che guarda al futuro. Chiunque arriverà, avrà in mano una delle chiavi più delicate del nuovo corso giallorosso. E a Trigoria, stavolta, sembrano intenzionati a non sbagliare mossa.
Avviare l’under 23 subito…ecco cosa c’ è da fare (siamo già in colpevole ritardo di diversi anni…).
ma che ce frega der settore giovanile , famo a plusvalenza … 🙂
L’ avvio dell’under 23 per me sarebbe davvero un ottima notizia💛❤️
magara!
È UN OTTIMA idea ed un ottima soluzione..
se davvero parte ci dovrebbe essere qualcosa di ufficiale perché siamo già in ritardo. Qui invece siamo ancora alle chiacchere
