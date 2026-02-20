Il responso di Ahlbäumer: Dybala deve operarsi. Il Corsera svela i retroscena

Il “caso Dybala” si arricchisce di un nuovo capitolo, e stavolta pesa come un macigno. Perché le rivelazioni di oggi del Corriere della Sera, a firma Ugo Trani, raccontano una realtà che stride in modo evidente con le secche smentite arrivate solo ieri dal calciatore e dal suo entourage. Altro che semplici sensazioni: sul ginocchio sinistro di Paulo Dybala ora c’è una parola pesante come un macigno: operazione.
Il dolore continua, nonostante esami e controlli. E mercoledì a Trigoria la questione è stata affrontata nel modo più diretto possibile, con la presenza del dottor Christian Ahlbäumer, Chief Physician della Klinik Gut di St. Moritz e chirurgo di assoluta fiducia della famiglia Friedkin. Una figura centrale nella gestione degli infortuni giallorossi, al punto che lo staff medico della Roma, come ricostruisce il Corriere, deve sempre confrontarsi con lui prima di qualsiasi decisione definitiva.
Ed è proprio Ahlbäumer ad aver rotto gli indugi. Secondo quanto riportato, il medico si sarebbe espresso in modo perentorio: per risolvere la sofferenza meniscale evidenziata già dagli accertamenti di fine gennaio, dopo la gara con il Milan, e confermata dalla risonanza effettuata lunedì, l’intervento in artroscopia è necessario. Una parola che, fino a poche ore fa, sembrava tabù.
Un’ipotesi che in realtà non nasce oggi. L’operazione era già stata messa sul tavolo il mese scorso, salvo poi essere congelata, probabilmente nel tentativo di gestire il problema in modo conservativo. Tentativo che, però, non sta portando i risultati sperati: ogni calcio riaccende il dolore, ogni allenamento diventa un’incognita. E così il mistero Dybala è servito: smentite pubbliche da una parte, indicazioni mediche drastiche dall’altra.
In questo scenario si inserisce anche il dossier Evan Ferguson. Per l’attaccante è previsto un consulto in Inghilterra, con il Brighton & Hove Albion, proprietario del cartellino, deciso a monitorare da vicino la situazione della caviglia che continua a tormentarlo. Un altro fronte aperto, un’altra gestione delicata.
dispiace, ormai Paulo è questo, prendere o lasciare.
il rinnovo a certe cifre è impensabile.
invece … 1 mln fisso e 100k a partita se volesse, io glielo farei, perchè quel talento è in via d’estinzione.
ma servirebbe?
❤️🧡💛
Si, ma solo se il milione di lire e 100.000 a partita somo di lire
mi pare un’ipotesi percorribile, perché, anche se solo per spezzoni di partita, potrebbe essere ancora decisivo. ho visto vedove di Belotti, perfino di Buba Sangarè piuttosto che di Saud Abdulhamid…ma fischi a Mancini o a Cristante per cui sono pronto anche a salutarlo, qui a Roma vale tutto!
subito via!
io francamente non lo rinnoverei. Ogni 6-7 partite subisce un infortunio. poi tra tempi di recupero dall’infortunio, il tempo necessario per tornare in forma se ne passano almeno altrettante se non di più. è come avere una Ferrari che però o è sempre rotta o cammina con le gomme sgonfie. Alla fine della fiera se in un a stagione riesce a giocare 7-8 partite Al massimo della forma c’è da ritenersi fortunati. e spesso non coincidono con le gare decisive.
Menomale che abbiamo preso lo spagnolo, se no stavamo davvero quasi vuoti là davanti… e spero che Soulé si riprenda prima possibile, ci serve come il pane, anche se so che la pubalgia è una bella rogna…
Purtroppo la pubalgia si cura solo col riposo e se non ti alleni perdi condizione.
Speriamo bene.
Il ruolo dello spagnolo è diverso da quello dell’argentino. Zaragoza ricopre il ruolo di ala sinistra, Dybala invece seconda punta o trequartista e qualche volta centravanti, pertanto, se Dovbyk è stato sostituito da un ottimo Malen non possiamo dire la stessa cosa su El shaarawy (Zaragoza seconda – terza scelta) mentre Pellegrini e Dybala addirittura nessun rimpiazzo…aggiungo anche Venturino (ala destra) e Vaz (centravanti) seconde o terze scelte e l’incognita Tzimikas al posto di Angelino, se poteva fa mejo…attaccanti si ma molti giocano fuori ruolo e ancora acerbi, servivano giocatori pronti.
Per la volata finale tocca strigne la cinta e spremere i vari Kone’ Pisilli Malen Soule’ Wesley Mancini Ndicka Ghilardi (ottimo acquisto) Hermoso e Celik al momento insostituibili e ovviamente speriamo nel recupero di Angelino. Quindi, se in difesa abbiamo tante buone alternative non possiamo dire la stessa cosa sul reparto offensivo, bisogna improvvisare e soprattutto pregare 🙏😅 speriamo bene!!!
Pop, tutte seconde e terze scelte ? se questi sono i tuoi parametri allora le prime chi sono o erano ? Pelè, Messi, Ronaldo, Rivera ? E Totti secondo te era seconda o terza scelta ?
Si può scendere un po con i piedi per terra per favore.
grande problema se dovesse operarsi, cosa che rientrerebbe negli interessi del giocatore in quanto si potrebbe mettere su piazza per la prossima stagione alla fine del contratto che a questo punto la Roma non credo rinnovera’ . Oltre a Dybala anche Ferguson e dobvyk sono lungo degenti , speriamo che Soule possa superare presto i suoi problemi come pure Elsha. Siamo corti numericamente in attacco , in questo momento oltre a Malen abbiamo solo Zaragoza e Venturino.
.
In effetti, ad essere infortunato è tutto l’attacco con cui la Roma ha iniziato la stagione : gli unici disponibili sono gli acquisti di gennaio… Non ricordo più l’ultima volta che accadde una cosa del genere..
chiedo scusa ho dimenticato Vaz , pensiamo positivo, magari i giovani avranno piu’ spazio e cresceranno prima ( m’ ariconsolo co l’ ajetto)
E Vaz…
Giocatore eccezionale, ma è giusto che a 31/32 pensi forse ad un dopo, magari in america o negli emirati dove gli allenamenti e l’intensità del calcio giocato sono blandi.
Va bene così.
Per me ê stato un piacere avere un campione così in squadra, ma il rapporto non può più andare avanti così.
Se fosse vero vorrebbe dire che hanno tergiversato troppo con la strategia conservativa.
Ci sta provare ad evitare l’operazione, ma qui i mesi corrono ed un’operazione ora vorrebbe dire vederlo rientrare con Dovbyk, quando ormai i giochi saranno fatti.
…io ho smesso di commentare l’alternarsi delle news su fonti più o meno differenti oggi bianche domani nere quando non grigie…
quando sarà ufficiale qualunque cosa vedremo.
Ormai Dybala pare Pastore.
A fine stagione addio, non c’è altra soluzione.
Purtroppo.
Dybala si ha problemi ma gasperini l’ha gestito troppo da integralista Ed ora tutti ne pagano le conseguenze, nonostante la
Storia Dybala fosse conosciuta da anni.
Se hai una macchina che puo’ andare al massimo a 3mila giri se la fai andare a 4 si sfascia. Dybala a 3 Mila giri in serie a avrebbe fatto la differenza, meglio averlo un secondo tempo che non averlo. Meglio trequartistawche prima punta ma non ci voleva un Genio. Peccato, se poi hai tanti infortuni domande te ne devi fare.
Credo che a marzo si dovrà scegliere tra campionato e coppa. Non abbiamo giocatori sani davanti per affrontare entrambe le competizioni.
sara’ !
ma se l’articolo è a firma di Ughetto da trani… ( come lo chiamano in radio)
sono scettico !
