Il responso di Ahlbäumer: Dybala deve operarsi. Il Corsera svela i retroscena

Il “caso Dybala” si arricchisce di un nuovo capitolo, e stavolta pesa come un macigno. Perché le rivelazioni di oggi del Corriere della Sera, a firma Ugo Trani, raccontano una realtà che stride in modo evidente con le secche smentite arrivate solo ieri dal calciatore e dal suo entourage. Altro che semplici sensazioni: sul ginocchio sinistro di Paulo Dybala ora c’è una parola pesante come un macigno: operazione.

Il dolore continua, nonostante esami e controlli. E mercoledì a Trigoria la questione è stata affrontata nel modo più diretto possibile, con la presenza del dottor Christian Ahlbäumer, Chief Physician della Klinik Gut di St. Moritz e chirurgo di assoluta fiducia della famiglia Friedkin. Una figura centrale nella gestione degli infortuni giallorossi, al punto che lo staff medico della Roma, come ricostruisce il Corriere, deve sempre confrontarsi con lui prima di qualsiasi decisione definitiva.

Ed è proprio Ahlbäumer ad aver rotto gli indugi. Secondo quanto riportato, il medico si sarebbe espresso in modo perentorio: per risolvere la sofferenza meniscale evidenziata già dagli accertamenti di fine gennaio, dopo la gara con il Milan, e confermata dalla risonanza effettuata lunedì, l’intervento in artroscopia è necessario. Una parola che, fino a poche ore fa, sembrava tabù.

Un’ipotesi che in realtà non nasce oggi. L’operazione era già stata messa sul tavolo il mese scorso, salvo poi essere congelata, probabilmente nel tentativo di gestire il problema in modo conservativo. Tentativo che, però, non sta portando i risultati sperati: ogni calcio riaccende il dolore, ogni allenamento diventa un’incognita. E così il mistero Dybala è servito: smentite pubbliche da una parte, indicazioni mediche drastiche dall’altra.

In questo scenario si inserisce anche il dossier Evan Ferguson. Per l’attaccante è previsto un consulto in Inghilterra, con il Brighton & Hove Albion, proprietario del cartellino, deciso a monitorare da vicino la situazione della caviglia che continua a tormentarlo. Un altro fronte aperto, un’altra gestione delicata.

Fonte: Corriere della Sera