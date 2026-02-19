Allarme Dybala, il Romanista: “Si valuta l’intervento al ginocchio”. Ma da Trigoria arrivano smentite

Allarme per Paulo Dybala. Dopo il consulto con i medici specialisti arrivati ieri a Trigoria — tra cui il dottor Ahlbäumer di Saint Moritz, chirurgo ortopedico di fiducia della famiglia Friedkin — è emersa la possibilità di intervenire sul ginocchio sinistro dell’argentino. Il problema, che si manifesta ogni volta che Dybala calcia, continua a causare fastidi e limita le sue prestazioni.

Secondo quanto riportato da Il Romanista, l’ipotesi attualmente più concreta è quella di un intervento in artroscopia, che comporterebbe uno stop di almeno un mese. Un periodo che rischia di far saltare all’attaccante diversi impegni cruciali della Roma, compreso il big match contro la Juventus in programma tra due settimane.

La società e lo staff medico valuteranno nei prossimi giorni i tempi e le modalità dell’eventuale operazione, con l’obiettivo di riportare Dybala in campo nel più breve tempo possibile, senza rischiare complicazioni ulteriori.

AGGIORNAMENTO – Stando a quanto riferisce in questi minuti Radio Manà Sport, sia da Trigoria che dall’entourage di Paulo Dybala sono arrivate smentite all’ipotesi di un intervento al ginocchio circolate in questi minuti.

Fonti: Il Romanista / Radio Manà Sport