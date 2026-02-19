Allarme Dybala, il Romanista: “Si valuta l’intervento al ginocchio”. Ma da Trigoria arrivano smentite

Allarme per Paulo Dybala. Dopo il consulto con i medici specialisti arrivati ieri a Trigoria — tra cui il dottor Ahlbäumer di Saint Moritz, chirurgo ortopedico di fiducia della famiglia Friedkin — è emersa la possibilità di intervenire sul ginocchio sinistro dell’argentino. Il problema, che si manifesta ogni volta che Dybala calcia, continua a causare fastidi e limita le sue prestazioni.
Secondo quanto riportato da Il Romanista, l’ipotesi attualmente più concreta è quella di un intervento in artroscopia, che comporterebbe uno stop di almeno un mese. Un periodo che rischia di far saltare all’attaccante diversi impegni cruciali della Roma, compreso il big match contro la Juventus in programma tra due settimane.
La società e lo staff medico valuteranno nei prossimi giorni i tempi e le modalità dell’eventuale operazione, con l’obiettivo di riportare Dybala in campo nel più breve tempo possibile, senza rischiare complicazioni ulteriori.
AGGIORNAMENTO – Stando a quanto riferisce in questi minuti Radio Manà Sport, sia da Trigoria che dall’entourage di Paulo Dybala sono arrivate smentite all’ipotesi di un intervento al ginocchio circolate in questi minuti.
Fonti: Il Romanista / Radio Manà Sport
Mi dispiace ma a fine anno via subito.
Un talento straordinario ma che andando avanti con l’età sarà sempre peggio.
Ripeto, lui e Pellegrini, come altri, a fine anno via per poter dare linfa nuova e integra alla squadra.
ora è il momento di rinnovare il contratto a 5 anni!
Purtroppo non c’e’ piu’ niente da fare, il suo corpo e’ logoro e non ci sono medici in grado di poterlo far rinascere. E’ stato un calciatore esemplare, tecnicamente dotato ma, col passare del tempo il suo fisico e’ diventato una candela che si consuma piano piano fino a spegnersi….
Onore a te campione!
Riccardo hai ragione ma, mamma mia, quanta enfasi. 🤦♂️
Basta con Dybala… No al rinnovo!!
Niente di nuovo. Gli si vuole bene, per carità, ma anche quest’anno, al solito, nella fase clou della stagione non sarà disponibile. Spiace ma è giusto che alla scadenza del contratto ci si saluti con affetto.
Voller gli si vuole bene ma a 8 milioni l’anno che tenendo conto del minutaggio che diventano teoricamente 15 milioni netti l’anno.
Pure lui ci vuole molto bene
non vedo l’ora che arrivi giugno….
👜✈️
Strano…
Probabilmente fargli fare tutte quelle scale al Colosseo Quadrato per la sua presentazione non ha fatto bene al suo ginocchio…
30 giugno, poi, finalmente, se salutamo
Ma il rinnovo a cifre piú basse? Oggi non c’è questo articolo?
che 🐷😇
almeno stringesse i denti per la partita contro i gobbi, ci facesse una partita importante e poi amen
Optare per la terapia conservativa se é possibile.
È stato (almeno in parte) bello. Buena vida!
Sarebbe bello vedere Dybala al fianco di Malen contro la Yuve.
Mai disperare…
Per quanto voglia bene a Dybala e lo reputi un fuoriclasse. E’ un giocatore in scadenza tra 4 mesi con almeno 1 mese di stop. Un noto chef napoletano direbbe: ADDIOS!!!!
Dybala arriverà a fine stagione con circa 20 presenze. In pratica 400mila euro a partita. Un costo insopportabile per qualsiasi club. Se vuole rimanere, solo contratto a gettone, e cosa più importante, senza farci tanto affidamento. Sarebbe un di più. Intanto tocca individuare un suo sostituto per la prossima stagione, a meno che non si decida di cambiare impostazione alla squadra. Comunque il mister sta già lavorando senza di lui da tempo ed i risultati sembrano più che buoni direi.
sincero? non gli si rinnoverà il contatto… se lo si opera la sua stagione sarebbe comunque finita, risparmiamo i soldi dell’operazione e della riabilitazione e quando si può lo si butta in campo. Se peggiora amen! Quante volte lui per non infortunarsi in previsione della nazionale si è risparmiato o si è dato indisponibile?
L’intervento al ginocchio significherebbe stagione quasi finita. A me quello che preoccupa di più sono le parole di Massara, che hanno lasciato aperto lo spiraglio del rinnovo. A mio modesto parere, NON rinnovare il contratto di Dybala a 3 milioni, permetterebbe di avere 4 milioni lordi risparmiati, i quali ti permetterebbero di proporre un super ingaggio a un giocatore forte e sano. Insomma: se abbiamo 11 milioni disponibili che si liberano dalla fine del contratto di Dybala, sarebbe rischioso utilizzarli per firmare due contratti di due mezzi giocatori, piuttosto puntiamo un giocatore di livello e sano.
Quest anno è anche peggio dello scorso anno.
Più passa il tempo e meno gioca e quando gioca non incide.
Anche con contratto ridotto per me nn si dovrebbe rinnovare.. Puntiamo sui giovani sani di prospettiva con tanto potenziale di crescita
Ma se deve fare un intervento di artoscopia, questo professore nn lo poteva visitare prima, a questo punto oggi era pronto x il rientro in campo.
