“ON AIR!” – PIACENTINI: “Questo è il momento di scavare un solco dalla Juve”, TORRI: “Cassano? Una macchietta, non do nessun peso a quello che dice”, PRUZZO: “Non farei nessuno sforzo per Pellegrini”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Il momento è adesso: se dopo Roma-Juve fossimo davanti uno o due punti sarebbe complicata. Questo è il momento di scavare un solco, perchè nella migliore della ipotesi, se vinci lo scontro diretto e loro non battono il Como, tu ti ritroveresti con sei o sette punti di vantaggio dopo Roma-Juve, e lì diventa importante. Sarebbero due partite di vantaggio, quasi tre perchè avresti pure lo scontro diretto dalla tua parte…”

David Rossi (Rete Sport): “Juventus-Como di sabato diventa un momento dirimente per i bianconeri, ma la Roma deve pensare a se stessa e battere la Cremonese. Si affronta questa partita come se avessimo già in tasca questi tre punti, ma allora non si conosce la storia della Roma: sono proprio queste le partite che la Roma paga…”

Tonino Tempestilli (Rete Sport): “Se Totti dovesse tornare sarei contento, può essere un valore aggiunto. Pellegrini? Io me lo terrei, ha qualità e può essere utile. Però deve ridurre il suo ingaggio. Lorenzo tiene molto a questa squadra, e credo che anche per Gasp sia un ragazzo straordinario. Io a differenza di chi lo critica penso che sia un buon giocatore. Che poi non si stia esprimendo al meglio, questo lo possiamo dire…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Pellegrini è tecnicamente il giocatore più forte della Roma dopo Dybala. Però poi lo vedi in campo ed è timido, è spento, non è più il vero Pellegrini di qualche anno fa. Mi domando: è solo una questione fisica? Forse è lui che sente la scarsa considerazione della società…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Cassano? Sentire insultare i giocatori della Roma da uno che sta fuori, mi rode…è come per i figli, se lo dico io è una cosa, se lo dice un altro mi fa arrabbiare. Cassano lo dobbiamo compatire, ha avuto dei problemi. La sua vita è stata rivoltata verso il bene dal calcio, ma non se n’è accorto…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Hermoso dovrebbe tornare oggi ad allenarsi in gruppo, e quindi dovrebbe essere titolare contro la Cremonese: uno tra Mancini e Ndicka dovrebbe riposare, e mi sembra una decisione saggia visto che sono entrambi squalificati. Konè è pronto per tornare e giocherà dal primo minuto. I problemi più grandi sono lì davanti, restano tante assenze. Si parla soprattutto di infiammazioni: El Shaarawy ha provato a forzare e ha risentito dolore al tendine d’Achille, un po’ quello che è successo a Dybala col ginocchio. Si naviga a vista…”

Piero Torri (Radio Manà Sport): “Non do nessun peso alle parole di Cassano. Se parliamo come macchietta è un conto, ma se vogliamo prenderlo sul serio…forse non si ricorda quello che ha fatto lui. Dire “dentro l’aria pulita a Trigoria” come se Mancini, Cristante, Dybala e Pellegrini fossero persone sporche non mi sta bene. Soprattutto perchè sei stato Cassano, non sei stato Zanetti. Non ci fare il professore, perchè non lo puoi proprio fare…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Fare uno sforzo per Pellegrini? No, io non farei proprio nessuno sforzo, se ci sono le condizioni per andare avanti insieme ok, altrimenti le storie iniziano e poi finiscono, non ne farei un affare di stato. Lui è un bravo ragazzo, ma le prestazioni in campo non vanno di pari passo. Malen è stato un toccasana, nessuno se lo aspettava così, complimenti… Io però non so se Ferguson e Dovbyk potranno darti una mano da qui alla fine del campionato…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Le assenze in attacco? Io proverei a far giocare El Aynaoui dietro la punta. Su Dybala non ci conti, Soulè sta male…questi ti rimangono. I centrocampisti della Roma segnano poco per caratteristiche, sono tutti mediani che hanno sempre segnato pochissimo. Pisilli non so, è uno che si inserisce, ma la Roma non ha i McTominay o i McKennie che fanno 6-7 gol a campionato, sono quei giocatori che ti fanno la differenza in una stagione…”

