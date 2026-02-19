Allegri vs Fabregas, alta tensione in sala stampa: «Sei un bambino, hai iniziato ad allenare ora»

Finale ad altissima tensione in Milan–Como, con parole grosse, accuse reciproche e una rissa solo sfiorata tra Massimiliano Allegri e Cesc Fàbregas. Il pareggio lascia strascichi pesanti: il Milan mastica amaro per una corsa scudetto che sembra allontanarsi, il Como invece festeggia il primo punto conquistato contro una “grande”.

La miccia si accende già a bordocampo, quando Fabregas interviene in modo irregolare durante un’azione che coinvolge Saelemaekers. Un gesto che scatena proteste e porta Allegri a entrare nel parapiglia, con conseguente espulsione. A fine gara il tecnico del Como sceglie la linea della responsabilità, presentandosi davanti ai microfoni di DAZN con toni dimessi: «Voglio chiedere scusa. Ho fatto un gesto antisportivo, ho toccato la palla per l’emozione. Le mani dovrebbero restare a casa, soprattutto per un allenatore. Non deve più succedere».

Scuse ribadite anche in conferenza stampa, ma accompagnate da una puntualizzazione che non spegne del tutto la polemica: «Il commento di Allegri è esagerato, è stata una toccatina, ma non si deve fare. Sarei arrabbiato pure io. Chiedo scusa di nuovo, anche a Maignan e a Modric».

Il clima però resta incandescente. All’uscita dalla sala stampa, l’incrocio tra i due tecnici fa volare altri stracci. Allegri si lascia andare a un attacco diretto: «Sei un bambino, hai iniziato ad allenare ora», le urla del tecnico rossonero all’indirizzo di Fabregas, sottolineando la sua poca esperienza in panchina.

Poco prima, in tv, il tecnico rossonero aveva spiegato la propria posizione senza fare passi indietro: «Se uno della panchina tira un giocatore che riparte, allora la prossima volta entro anch’io in scivolata. Sono andato lì per difendere Saelemaekers. Lui si è scusato, va bene, ma in campo bisogna rispettare arbitro e squadre».

Fonte: Corriere.it