Angelino prepara il rientro: test superato contro la Lodigiani

La notizia più attesa a Trigoria non è arrivata dal risultato, né dal tabellino del test amichevole contro l’Atletico Lodigiani. Il vero sorriso della giornata porta il nome di Angeliño. Dopo un lunghissimo stop, il terzino spagnolo è tornato finalmente in campo, ha superato il test senza intoppi e ora vede il rientro vero sempre più vicino.

Angelino ha giocato, ha spinto, ha risposto bene sul piano fisico. Sensazioni positive, confermate anche dallo staff medico: il peggio è alle spalle. Per chi era sparito dai radar da settimane, è un passaggio fondamentale. Non ancora il rientro ufficiale, ma il segnale più incoraggiante possibile. La condizione non è ovviamente al top, ma il corpo ha risposto, e questo cambia lo scenario.

Uno scenario che diventa ancora più attuale guardando alle scelte di Gasperini in vista di Roma-Cremonese. Wesley, reduce dalla botta alla caviglia rimediata a Napoli, dovrebbe osservare un turno di riposo per arrivare al massimo allo scontro diretto con la Juventus. E allora ecco che il nome di Angelino torna improvvisamente caldo. La Roma si prepara a riabbracciarlo e non è affatto escluso che possa già trovare spazio contro i lombardi, magari a gara in corso, per iniziare a rimettere minuti nelle gambe.

Dopo settimane di attesa, terapie e lavoro personalizzato, Angelino è tornato a sentirsi calciatore. Ora il conto alla rovescia è iniziato davvero. Gasperini non forzerà nulla, questo è chiaro, ma sapere di poter contare di nuovo su Angelino è una notizia che pesa come un rinforzo di mercato.

