I giovani leoni di Gasp: dopo Ghilardi e Pisilli adesso tocca a Vaz e Venturino

Robinio Vaz e Lorenzo Venturino sono l’ultima frontiera di un percorso che a Trigoria sta prendendo forma giorno dopo giorno. Due ragazzi di 19 anni appena compiuti, messi dentro il laboratorio di Gian Piero Gasperini senza sconti né corsie preferenziali, ma con un’idea chiarissima: crescere, sbagliare, imparare e poi prendersi la Roma.
Il metodo è ormai riconoscibile. All’inizio può non piacere, perché prevede panchine lunghe, correzioni pubbliche e decisioni anche spigolose. Ma i risultati raccontano altro. L’esperienza di Gasperini all’Atalanta è lì a dimostrarlo e oggi lo stesso copione si sta ripetendo in giallorosso. Ghilardi, Pisilli e Ziolkowski sono i casi più emblematici: giovani che hanno incassato, hanno lavorato e alla fine sono diventati risorse vere. Ghilardi, dopo mesi ai margini, è ora un punto fermo della difesa accanto ai titolari più esperti.
Pisilli ha pagato caro un errore in Europa, finendo ai margini per settimane, prima di essere tolto dal mercato e rimesso al centro di un progetto che lo immagina come un centrocampista totale. Ziolkowski è passato da una sostituzione punitiva a una scalata culminata con un gol pesantissimo in Europa, simbolo di una crescita mentale prima ancora che tecnica.
Dentro questo contesto entrano ora Vaz e Venturino. Il primo è considerato un investimento importante, su cui si erano già mossi club di Bundesliga e Premier League: la Roma lo vede come il centravanti del futuro per velocità, esplosività e capacità di attaccare la profondità. Il secondo è un esterno duttile, già capace di incidere in Serie A, che può giocare su entrambe le fasce e che gode di una fiducia interna molto alta. Non sono scommesse buttate lì, ma tasselli inseriti in una strategia precisa.
Intorno a loro crescono anche altri profili: Arena, già protagonista in Coppa Italia, Terlizzi in difesa, Romano che tornerà dal prestito con più esperienza sulle spalle. È il segnale di una linea chiara, dichiarata dallo stesso Gasperini a inizio stagione, quando parlava di ripartire dai giovani anche in ottica di plusvalenze. Sei mesi dopo, i primi numeri gli danno ragione: il valore di diversi ragazzi è già salito sensibilmente e la Roma è oggi una delle squadre più giovani tra quelle in alta classifica.
La sensazione è che la strada sia segnata. La Roma ha scelto di crescere competendo, di valorizzare mentre lotta per obiettivi pesanti, e di costruire un futuro sostenibile senza rinunciare all’ambizione. Da Vaz a Venturino, passando per chi ha già fatto il salto, le promesse sono tante. E, per una volta, sembrano avere basi solide su cui reggersi.
Domenica Venturino ha dato dei segnali. L’ ambiente che non esiste, invece, ha già bocciato Vaz.
quanto mi piace questa nuova visione societaria … puntare su giovani che possono diventare dei crack … stanco di avere dei vecchi dinosauri che hanno avuto una storia importante ma che non hanno più la voglia di combattere e primeggiare … un mix di giovani con giocatori con esperienza …con un allenatore perfetto per questa nuova filosofia societaria
Ghilardi e Pisilli sono giocatori già importanti, sarebbero titolari in tutte le squadre sotto di noi e anche in qualcuna come la Juventus o il Milan, per dire. Ziolkowsky è probabilmente un crack, nel senso che il suo valore di calciatore ha ancora un potenziale enorme, un po’ ricorda Huijsen. Vaz, Venturino e gli altri sono per me ancora tutti da scoprire, non so dire altro.
Riguardo alla vecchia guardia, mi annoio da solo, nessuno di loro può essere reputato una bandiera, ottimi calciatori che hanno raggiunto l’apice con la vittoria della Conference e poi conosciamo tutti la storia della seconda finale, di Mou nei garage, etc.
I danni di Taylor sono stati enormi, ma bisogna guardare avanti, come tifosi e soprattutto come società.
Abbiamo intrapreso un progetto sostenibile pensando sia al presente, ma guardando al futuro. Svilar Ghilardi Zioltowski Wesley Reinsh Kone Pisilli Soule El Aynaqui Vaz Venturino Arena sono tutti giovani e giovanissimi. Ora con il mercato che verrà fatto a luglio ci sarà da integrare la rosa con qualche innesto di esperienza e soprattutto tagliare alcuni rami secchi che zavorrano con i loro ingaggi la squadra. Comunque il futuro è tracciato.
D’accordo al 100%
Per i vincoli sul mercato che ha la Roma avere una base di buoni giovani è fondamentale. Gli sbagli del mercato estivo hanno inciso molto sul rendimento della Roma, quello di riparazione ha in parte corretto.
Anche se le idee di Gasperini e forse le promesse che gli erano state fatte sì s8no modificate nel tempo la Roma è li.
Il concetto non è cambiato, serve creare quello zoccolo duro, quella base sicura su cui agganciare e fondare il futuro della Roma con tutti i giocatori che seguiranno.
Se arrivi al punto che hai un surplus di posizioni e devi vendere vuol dire che sei uscito fuori dal tunnel.
Vaz nell’opinione dei tifosi paga il peso dell’essere stato pagato oltre 20 milioni, ma per i giovani attaccanti di rilevante talento è così.
Il Man Utd aveva pagato oltre 20 milioni di fisso più cospicui Bonus all’Atalanta per l’appena maggiorenne Diallo ed ora, dopo un paio d’anni di prestiti formativi ai Rangers ed al Sunderland, si ritrovano in casa un giocatore da 50 milioni a livello top club.
Quest’estate l’Inter ha pagato 23 milioni Bonny dopo mezza stagione buona al Parma ed ora, dopo un breve periodo di ambientamento, si ritrovano un’alternativa di livello a Thuram che vale già il doppio di quanto pagato.
A condizione che non si sbagli obbiettivo il gioco vale quasi sempre la candela.
A Roma, complice anche la prolungata assenza di Ferguson, Vaz sta già cominciando a trovare spazio.
Diamogli un po’ di tempo per ambientarsi e crescere, ma con lui potremmo già aver risolto così le nostre esigenze di un vice Malen per l’attacco dell’anno prossimo.
