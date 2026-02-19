I giovani leoni di Gasp: dopo Ghilardi e Pisilli adesso tocca a Vaz e Venturino

Robinio Vaz e Lorenzo Venturino sono l’ultima frontiera di un percorso che a Trigoria sta prendendo forma giorno dopo giorno. Due ragazzi di 19 anni appena compiuti, messi dentro il laboratorio di Gian Piero Gasperini senza sconti né corsie preferenziali, ma con un’idea chiarissima: crescere, sbagliare, imparare e poi prendersi la Roma.

Il metodo è ormai riconoscibile. All’inizio può non piacere, perché prevede panchine lunghe, correzioni pubbliche e decisioni anche spigolose. Ma i risultati raccontano altro. L’esperienza di Gasperini all’Atalanta è lì a dimostrarlo e oggi lo stesso copione si sta ripetendo in giallorosso. Ghilardi, Pisilli e Ziolkowski sono i casi più emblematici: giovani che hanno incassato, hanno lavorato e alla fine sono diventati risorse vere. Ghilardi, dopo mesi ai margini, è ora un punto fermo della difesa accanto ai titolari più esperti.

Pisilli ha pagato caro un errore in Europa, finendo ai margini per settimane, prima di essere tolto dal mercato e rimesso al centro di un progetto che lo immagina come un centrocampista totale. Ziolkowski è passato da una sostituzione punitiva a una scalata culminata con un gol pesantissimo in Europa, simbolo di una crescita mentale prima ancora che tecnica.

Dentro questo contesto entrano ora Vaz e Venturino. Il primo è considerato un investimento importante, su cui si erano già mossi club di Bundesliga e Premier League: la Roma lo vede come il centravanti del futuro per velocità, esplosività e capacità di attaccare la profondità. Il secondo è un esterno duttile, già capace di incidere in Serie A, che può giocare su entrambe le fasce e che gode di una fiducia interna molto alta. Non sono scommesse buttate lì, ma tasselli inseriti in una strategia precisa.

Intorno a loro crescono anche altri profili: Arena, già protagonista in Coppa Italia, Terlizzi in difesa, Romano che tornerà dal prestito con più esperienza sulle spalle. È il segnale di una linea chiara, dichiarata dallo stesso Gasperini a inizio stagione, quando parlava di ripartire dai giovani anche in ottica di plusvalenze. Sei mesi dopo, i primi numeri gli danno ragione: il valore di diversi ragazzi è già salito sensibilmente e la Roma è oggi una delle squadre più giovani tra quelle in alta classifica.

La sensazione è che la strada sia segnata. La Roma ha scelto di crescere competendo, di valorizzare mentre lotta per obiettivi pesanti, e di costruire un futuro sostenibile senza rinunciare all’ambizione. Da Vaz a Venturino, passando per chi ha già fatto il salto, le promesse sono tante. E, per una volta, sembrano avere basi solide su cui reggersi.

Fonte: Gazzetta dello Sport