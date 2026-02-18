Calciomercato Roma: Ghilardi brilla e finisce nel mirino del Newcastle

La crescita di Daniele Ghilardi è ormai sotto gli occhi di tutti. Nell’ultimo mese il difensore della Roma ha trovato sempre più spazio, mostrando una maturazione rapida e prestazioni in costante ascesa, al punto da attirare attenzioni importanti anche fuori da Trigoria.

Secondo quanto riportato oggi da La Gazzetta dello Sport, Gennaro Gattuso starebbe valutando il suo nome in vista dei prossimi impegni della Nazionale, segnale evidente di quanto il rendimento del classe 2003 non sia passato inosservato. Ma non è tutto.

Sul fronte mercato, infatti, anche il Newcastle United avrebbe acceso i riflettori sull’ex Verona, inserendolo tra i profili seguiti per la prossima estate. Un’ascesa silenziosa ma costante, che racconta di un difensore ormai entrato davvero nel radar del grande calcio.

Fonte: Gazzetta dello Sport