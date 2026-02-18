Calciomercato Roma: Ghilardi brilla e finisce nel mirino del Newcastle

La crescita di Daniele Ghilardi è ormai sotto gli occhi di tutti. Nell’ultimo mese il difensore della Roma ha trovato sempre più spazio, mostrando una maturazione rapida e prestazioni in costante ascesa, al punto da attirare attenzioni importanti anche fuori da Trigoria.
Secondo quanto riportato oggi da La Gazzetta dello Sport, Gennaro Gattuso starebbe valutando il suo nome in vista dei prossimi impegni della Nazionale, segnale evidente di quanto il rendimento del classe 2003 non sia passato inosservato. Ma non è tutto.
Sul fronte mercato, infatti, anche il Newcastle United avrebbe acceso i riflettori sull’ex Verona, inserendolo tra i profili seguiti per la prossima estate. Un’ascesa silenziosa ma costante, che racconta di un difensore ormai entrato davvero nel radar del grande calcio.
Fonte: Gazzetta dello Sport
In Inghilterra si deve vendere solo ai prezzi “Milan”.
Altrimenti non si risponde nemmeno al telefono
Se non rispondi come fai a sepere che caxxo vogliono o quanto ti danno?
…si ripete quello chi ho detto ieri come un giocatore della Roma fa una bella partita…….ma io vorrei sapere come fanno ad avere queste certezze, il fatto è che queste fake news finiscono per esaltare qualche giocatore facendo il suo male e di conseguenza del male alla società per cui una condotta diversa da parte di chi scrive sarebbe auspicabile. Ogni giorno conciamo da Svilar poi kone poi Al an poi Pisilli poi Ghilardi poi Wesley ecc……questo non succede con nessuna altra squadra, chissà perché
Se il Real ha pagato Huijsen 60, Ghilardi ne vale 70.
Quindi Massara non è scarso…
Fa bene Gattuso a valutarlo, è un giocatore molto forte. Per me, la difesa titolare della Roma è Ghilardi, Ndicka e Hermoso.
E ci dimentichiamo che abbiamo anche un calciatore molto valido come Ziolkowski.
È bellissimo come un condizionale diventi magicamente un “segnale evidente” 🤣
Ah si? 80 milioni ed è vostro.
Real Madrid Che piomba su Malen quando lo dite? ve soffro troppo.
E si, ve piacerebbe
E’ incredibile,
non appena un nostro giocatore fa 2 partite buone,
finisce nel mirino di mezza premier, di tutte le squadre di Madrid fino alla VI divisione,
di tutte le squadre di Istambul & provincia, dei Boston Celtics, dei Patriots,
del Foggia, della Nasa e del dopolavoro di Bussolengo.
Quelli delle altre squadre non se li fila nessuno, neanche quelli in scadenza di contratto tipo Vlahovic.
E allora dici: beh, per forza, negli ultimi anni abbiamo venduto tutti i giocatori più forti!
No. Nessuno: Svilar, Mancini, Ndicka, Kone, Pellegrini (…), Dybala, Soulè (….) sono rimasti tutti lì.
Gli altri hanno venduto Rejnders, mezzo Napoli, De Ligt, Theo Herandez, Hakimi, Onana e via dicendo, ma non vendono più nessuno, solo noi.
Mah….
Ma quindi i nostri finiscono nei radar e gli altri si trasferiscono senza finire nei radar?
Anto, sfatiamo per un attimo questo tabù. Noi crediamo che escano notizie solo sui nostri giocatori perché siamo malati di Roma e visitiamo i portali dedicati alla Roma. Ma ti assicuro che ogni giorno capita il giornalista di turno che per riempire il suo spazio, si inventa qualche notizia di mercato random. Non capita solo alla Roma, fidatevi. E qualcosa di vero ci sarà pure, in taluni casi, dietro a queste notizie. Un interessamento non significa acquisto. Pio Esposito ad esempio sembra interessi all’Arsenal, per dirne uno che ho letto pochi giorni fa. Vlahovic è da mesi che lo accostano al Milan.
Poi per carità, Frattesi alla Roma per Konè, un giovane e conguaglio, quella è chiaramente una fregnaccia.
Verificare le fonti, capire quali sono le più affidabili, ignorare le inaffidabili, e il fegato è salvo.
forza Maggica Roma
Ammazza, oh, giustissimo. Tranne per il fatto che non abbiamo venduto Mancini, Cristante, Pellegrini, ed Elsharawy perchè purtroppo li abbiamo blindati con contratti fuori scala per le loro reali prestazioni. Questo li ha messi di fatto fuori mercato, mentre erano giocatori con cui avremmo dovuto fare player trading per far fronte soprattutto alle mancate qualificazioni in CL. Erano i nostri miglior giocatori ma non siamo riusciti a sfruttarli nè tenendoli, nè vendendoli. Oggi sono senatori, qualcuno valido, altri ingombranti per i quali come società dobbiamo solo aspettare la scadenza dei contratti.
Come spesso accade, concordo.
Quasi a creare sempre instabilità, dubbio…non c’è notizia creata ad arte che non venga utilizzata per intorbidire l’ambiente…
addirittura le cavolate di cassano, di verdone, di venditti…
le finte notizie di mercato…
Ma Nacho viene o no alla Roma?
Il nostro ambiente è permeabile ai perditempo…
e ti pareva che qualcuno non uscisse con un nome nuovo….. incredibile
Per i giornalisti la Roma l’ unica società che come ha un giocatore buono lo deve vendere
Ghilardi deve essere uno degli intoccabili su cui costruire la Roma.
I giocatori incedibili devono essere: Svilar, Ghilardi, Ziolkowsy Weslay, Koné, El Aynaoui, Malen.
Giocatori cedibili sono a fronte di offerte irrinunciabili: Ndicka, Soulé, Pisilli.
Tutti gli altri sono cedibili secondo i valori di mercato.
Cedibili a offerte irrinunciabili significa solo a fronte di offerte ben oltre il loro reale valore, altrimenti non se ne fa niente.
Così si costruisce una Roma forte e competitiva.
Un offerta per Mancini ed Hermoso quando?
70 80 milioni…
ancora penso a thiaw venduto un botto , scarsone unico
comunque l unico che sacriferei in difesa è mancini ,l altri sono troppo forti
Ghilardi interessa al Newcastle ?
Normale.
Sta facendo molto bene , è giovane , ha grande personalità. sano.
Caratteristiche che cerchiamo anche NOI.
Salvo offerte pazzesche Ghilardi rimane a Roma.
______
Dopo anni di
” gente esperta , collaudata , abituata a vincere ”
finalmente un gruppo di giovani su cui costruire un FUTURO.
Svilar Wesley Rensch N’Dicka Ghilardi Ziolkowski El Aynaoui KONE Pisilli Soule Vaz Zaragoza Malen
dispiace per Ferguson, ossimoro con sano
Ghilardi è un calafiori più forte si deve tenere fa parte dell’11 titolare come n’dicka svilar wesley mancini kone malen e dybala se sta bene. La società compri gli altri pezzi mancanti per provare a vincere campionato e far bella figura in Champions partendo da un terzino sinistro forte che rimetta Wesley a destra dove è devastante, un centrocampista con piedi buoni e un attaccante top a sinistra
Premetto che Thiaw non mi fa impazzire. Ma definire scarsone uno che è nazionale tedesco e che quest’anno ha segnato 4 reti in 23 gare di Premier League mi sembra leggermente fuori luogo.
Se fosse per voi giornalisti per st estate e’ prevista un ecatombe de cessioni Wesley Ghilardi kone’ Svilar….
Ghilardi è giovane, ha fisico, spirito d’iniziativa e gran velocità in progressione, potrà avere qualche ingenuità difensiva ma non si deve assolutamente vendere come del resto nemmeno Pisilli.
La prossima stagione, a mio parere, i calciatori che non dovrebbero essere ceduti proprio pensando al futuro sono:
Svilar (26), Ndicka (26), Ghilardi (23), Ziolkowsi (20), Wesley (22), Kone (24), El Aynaoui (24), Pisilli (21), Soulé (22), Malen (27), Vaz (19), Venturino (19), Arena (16) e tra quelli più esperti, a meno di offerte vantaggiose, manterrei:
Mancini (29), Angelino (29), Cristante (30).
Capolinea A Maggio per:
Tsimikas (29), Celik (29), Pellegrini (29), El Sharawi (33), Dybala (32), Ferguson (21… pare irrecuperabile la caviglia), Dovbyk (28).
Come emerge qualcuno è in vendita. Continua l’annientamento dell’immagine AS Roma. Pallotta e il suo supermercato continuano a danneggiarci.
Ecco,che rimanessero solo nei radar.
A me l interesse di altri club fa solo che piacere,perché aumentano l autostima dei nostri giocatori.
