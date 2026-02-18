Ferguson, il ct dell’Irlanda: “Le parole di Gasp? Forse vuole farlo arrabbiare…”

Il caso Evan Ferguson continua a pesare sulla Roma, che deve ancora fare a meno dell’ex Brighton dopo sei partite saltate a causa dei problemi alla caviglia, anche se in una di queste era convocato e rimasto in panchina. La situazione ha generato qualche critica verso Gian Piero Gasperini, ma dall’Irlanda arriva una prospettiva più cautamente ottimistica. Il ct della Repubblica d’Irlanda Hallgrimsson ha spiegato: «Ho parlato con Evan, ci sta mettendo più tempo del previsto».

Riguardo agli infortuni dell’attaccante, Hallgrimsson ha aggiunto: «È stato effettivamente soggetto a infortuni da quando è arrivato lì. Non è sbagliato dirlo. Ma ovviamente il mister vuole che sia in forma e giochi in ogni partita. Questo è uno dei motivi, probabilmente, perché pensa che si infortuni spesso. E anche l’altro attaccante, Dovbyk, è stato spesso infortunato».

Il ct irlandese ha poi commentato le parole di Gasperini sul giocatore: «Non guardo gli allenamenti e le cose in ritiro. Quindi non posso commentare le sue dichiarazioni in quel senso. Ma deve avere le sue ragioni per parlare così. Potrebbe essere solo per farlo arrabbiare o qualcosa del genere per farlo iniziare a giocare».

L’obiettivo resta riportare Ferguson in perfetta salute per la semifinale del playoff mondiale contro la Repubblica Ceca: «Sembra davvero in forma. E non è lontano dall’essere completamente in condizione. Speriamo che ci rimanga almeno fino alla partita di marzo», ha concluso Hallgrimsson, lasciando aperta la speranza di un ritorno fondamentale anche per la Roma nelle prossime partite di campionato.

Redazione GR.net