Cassano: “Gasperini faccia fuori tutti i senatori, via l’aria sporca dalla Roma”

Riecco Antonio Cassano. L’ex attaccante della Roma parla oggi alle colonne de Il Messaggero in un’intervista a 360° sul club giallorosso, su Gasperini e sulla squadra che ha a disposizione. Queste le sue parole al quotidiano:
Cosa porta nel cuore dell’esperienza di Roma?
“L’ho preferita alla Juve. Volevo giocare con Totti, stare in una città meravigliosa, con la gente calda che piace a me. Purtroppo alla fine il presidente Sensi era malato e non sono riuscito a rinnovare, poi tutto e passato in mano alla figlia e ho avuto dei problemi. Sarei rimasto altri vent’anni. Fatalismo”.
Le piace Gasperini?
“Da impazzire, non mi piace la Roma come gioca, non vedo nemmeno l’uno per cento della sua Atalanta. Spero solo che, con la Champions, possa restare”.
C’è il rischio che vada via?
“La piazza la conosce bene. Se non arriva quarto, diranno che ha fallito”.
Che cosa servirebbe per il salto di qualità?
“Intanto, mettere alla porta quattro/cinque giocatori”.
Ah, però.
“Sì, fuori dai c… Mancini, Cristante, Dybala e Pellegrini. Serve gente giovane, forte, non questi sceneggiatori, che fanno cinema, baciando la maglia, che si appellano agli amici comunicatori, che litigano con tutti. E Cristante poi, in campo fa il vigile urbano. In questi anni con loro, la Roma è sempre arrivata sesta e settima. Fuori aria sporca, dentro aria pulita. Tutti fuori dalle scatole”.
Malen lo salviamo?
“Lui è forte e fa la differenza, poi gioca nel nostro campionato, che è molto scarso. Però è un buon giocatore, non c’è dubbio. Ma in questo contesto uno così ti cambia la partita in dieci minuti. Poi con Gasperini gli attaccanti fanno sempre bene, basti ricordare Retegui”.
Totti in società, che ne pensa?
“Quando parli di Roma, parli di Totti, e viceversa. Va riportato dentro, gli si dia un ruolo”.
Quale, però?
“Quello che ricopre Zanetti nell’Inter. Che dice la sua e viene ascoltato. Così deve essere per Francesco, qualsiasi sia il compito. Deve essere partecipe”.
Non lo vede al fianco al direttore sportivo?
“Così togli potere al ds”
Ma insomma, per la nazionale uno le piace?
“Vergara, spero che Gattuso lo prenda in considerazione”.
Pisilli?
“Un bravo ragazzo, dai”.
Perché Gasp a Roma non riesce a proporre il calcio dell’Atalanta?
“Perché non gli hanno preso i giocatori giusti. Non ha gli esterni e gli attaccanti adatti. Se la Roma ha speso soldi solo con Mourinho, che era scarso, perché a Gian Piero gli hanno fatto una squadra di m…”.
Le piace Zaragoza.
“Non è male ma se vuoi alzare il livello, servono altri tipi di giocatori, Cassano, Montella, Totti, Dzeko. Se non ne prendono quattro cinque veri, la Roma non vince”.
Chi è il migliore con cui ha giocato?
“Ce ne sono tanti, Ronaldo, Zidane, ma dico Totti per l’alchimia che si era creata. Una coppia come noi non è esistita nel calcio”.
Fonte: Il Messaggero
Ahahahah…. ecco come ragiona chi NON tifa Roma.
Facendo una tara al suo discorso ci sono molte cose condivisibili. I Senatori non vanno cacciati tutti, Cristante e Mancini , ad esempio, possono fare spogliatoio. Già dalla prox stagione Cristante farà la metà delle partite, idem Mancini e poi se c è Totti, problemi non ne vedo, viene chiamato per quello. Dybala e Pellegrini possono finalmente cercarsi squadre in grado di accontentarli, qui non c è più posto ma lo sanno anche loro. Ormai anche lo stadio sembrerebbe in dirittura di arrivo e devi presentarlo con qualche trofeo in più è Gasperini può darcelo.
…peccato, però… caxxano aveva un record: il 100% di idiozie dette sulla Magica… così si rovina la media!
SSFR 🐺 💛❤ 🐺 💛❤
sarebbe sempre bello proporre alternative…
togli cristante e metti:….
ecc.
Capisco che se fai delle domande è chiaro che chi risponde non è “responsabile” e capisco pure che fa più notizia chi attacca senza interlocutore.
Sono anche sicuro che molti troveranno giuste le sue parole….non è il mio caso.
per la prima volta totalmente d’accordo con cassano, a cominciare da pellegrini
giocatore di calcetto, lingua lunga e con lui non mi ricordo di aver vinto coppe e scudetti.
come trattava la palla Cassano…
chi lo ha visto lo ricorda.
Aveva un modo tutto suo di dribblare, calciare.
Non discutibile come calciatore.
è un grandissimo peccato che la capoccia non l’abbia accompagnato.
Ogni giorno ci tocca sentire questo signore. Possibile che non possa parlare di Inter, di Milan, di Samp?
Si facesse una vita e dimenticasse la Roma
Lo dico? qui Cassano ha gasato
Tra una cassanata e l’altra, un paio di cose le azzecca. Adorabile.
…che pena!
Certe cose si pensano, non si dicono
Vabbè, hai detto la tua. Possiamo tornare a fare quello che stavamo facendo, adesso?
a Mourinho hanno preso giocatori?
solo Abraham fu una volontà.
ma Abraham fu preso per crescere alle spalle di Dzeko un anno o due, se poi il bosniaco se l’è squagliata dopo una settimana dall’arrivo dell’inglese, è tutta altra storia.
quali avrebbero preso a Mourinho? voleva Xhaka e McTominey, gli hanno preso Renato Sanches e Oliveira.
Cassà, dille bene se voi dille tutte
Quando parla non sai mai cosa aspettarti, quasi sempre caz…te ma sui senatori sono assolutamente d’accordo. Mancini l’unico che terrei ma gli altri via tutti, per un motivo o per l’altro. Il commento su Cristante è da tramandare ai posteri 🤣🤣🤣
Noioso…
Povero Cassaro (la r al posto della n non è un errore del t9) per non scomparire nell’oblio deve sparare un paio di cassate a settimana. E c’è qualcuno che lo appoggia pure…
in mezzo alla settimana ci tocca una volta sabatini e una volta cassano.. che gioia
Ma adesso addirittura tutti i giorni questa eccellenza dell’intelletto ?
Un’alchimia che non ha portato risultati però.
Se parlasse di altre squadre, come gli capitò in passato con lo scopo di stuzzicare alcuni giocatori strisciati di molteplici colori, qualche replica pesante la ottenne con querele annessa. Alla Roma c’è il profilo basso e per tanto lui si sente libero di dipingere, senza che qualcuno gli contesti le nudità che partorisce…
p. s.
Il paragone con Michelangelo è una bestemmia… Scusate
Lo adoro. Non capisco la maggioranza delle persone che non condividono quello che dice. I suoi modi possono non piacere anche se a dirla tutta la sua schiettezza è sacrosanta. Ha stra ragione sulle cose che dice. Pagliaccio chi lo deride
Antò ecco questo dimostra perché non hai fatto molto in carriera loro fanno le sceneggiate tu invece che facevi le corna all’ arbitro prendevi a calci le bandierine e litigavi con te stesso quando ti guardavi allo specchio no è…….
