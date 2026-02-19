Ricorso al Tar, via libera a metà: in trasferta solo i residenti fuori dal Comune di Roma

Il TAR del Lazio ha depositato oggi quattro ordinanze (n. 1064, 1065, 1066 e 1067) con cui ha respinto le istanze cautelari presentate dai tifosi di Roma, Fiorentina e Napoli contro il divieto di trasferta imposto dal Ministero dell’Interno fino al termine della stagione.

Per i romanisti, però, c’è una notizia che addolcisce solo in parte la pillola. Il TAR ha infatti accolto il ricorso limitandolo al divieto che riguardava i residenti nelle province del Lazio diverse da Roma. Tradotto: chi vive fuori dalla Capitale, ma sempre in regione, potrà tornare a seguire la squadra di Gasperini in trasferta.

Resta invece confermato lo stop per i tifosi residenti a Roma città. Una decisione che lascia l’amaro in bocca: apertura parziale, sì, ma lontana da una vera marcia indietro sul provvedimento. Insomma, buona notizia a metà, di quelle che fanno sorridere solo a denti stretti.

