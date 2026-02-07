Dybala-Pellegrini, si rinnova solo con lo sconto del 50%

Quattro rinnovi, un solo vero tema di fondo: la sostenibilità. In casa Roma il dossier contratti è destinato a diventare centrale nelle prossime settimane, perché a giugno scadranno gli accordi di Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini, Zeki Celik e Stephan El Shaarawy. Situazioni diverse, ma tutte legate a un principio chiaro: il nuovo corso deve rientrare dentro parametri economici più rigidi.
I casi più delicati sono inevitabilmente quelli di Dybala e Pellegrini, non solo per il peso tecnico ma soprattutto per quello a bilancio. Il capitano sfiora i 7 milioni complessivi, mentre l’argentino arriva a 8,5 milioni più bonus. Cifre che oggi la Roma non considera più sostenibili.
Il quadro generale è ancora in evoluzione. I ricavi finali della stagione dipenderanno da più fattori: percorso in Europa League, piazzamento in campionato e ingresso o meno di un main sponsor. L’obiettivo fissato dalla proprietà è però chiaro: monte ingaggi intorno al 60% dei ricavi, un tetto che impone scelte nette.
Con Pellegrini e Dybala i contatti ci sono stati, ma senza affondi concreti. Niente numeri sul tavolo, almeno finora. La situazione potrebbe però sbloccarsi già in questo mese, con una linea guida precisa: tetto stipendi a circa 4 milioni per i top player. Tradotto: servirebbe un taglio vicino — se non superiore — al 50%.
L’idea è di offrire a Pellegrini una base da 3 milioni più bonus, mentre per Dybala si arriverebbe a 4 milioni solo attraverso incentivi variabili. Ad oggi, proprio Pellegrini è quello con più chance di restare. Per Dybala, invece, le sirene dall’Argentina — Boca Juniors in primis — continuano a farsi sentire e l’ipotesi di un addio a giugno prende sempre più corpo.
Situazione diversa ma altrettanto complessa quella di Zeki Celik. Il turco guadagna circa 2 milioni e la Roma sarebbe disposta a salire fino a 2,5, ma la richiesta del giocatore sfiora i 4 milioni, sfruttando ancora i benefici del Decreto Crescita. Una cifra considerata irricevibile, anche per evitare un effetto domino su contratti come quelli di Koné, Soulé e Wesley.
Infine El Shaarawy, che ha già fatto sapere di essere disposto ad accettare un ridimensionamento pur di restare a Trigoria. Resta da capire di quanto e se l’incastro economico sarà ritenuto coerente con la nuova filosofia del club.
Fonte: Gazzetta dello Sport
ancora co sta gente…ma dispiacerebbe solo per dybala…ma fisicamente ormai è finito..il resto via tutti..compresi vari dovbyk, rensch
Secondo me dovrebbe essere Pellegrini a pagare la società e non viceversa per giocare nella Roma. Non so come abbiano fatto a dargli tutti questi soldi. Non ha senso.
da cedere assolutamente Mancini Cristante Pellegrini ElSha Dybala Celik Dobvyk Ferguson Soule Hermoso.
Kone solo se offrono sui 40 milioni. a 45 lo incarto.
con questa gente non vai da nessuna parte.
Gioco io?
Bravo, ottimo piano. E insieme a Ferguson, che è del Brighton, cediamo pure Mitoma e prendiamoci i soldi, che ci frega se non sono nostri. Comunque 45 per Konè quando il Milan ne ha presi 40 per Thiaw fa capire come se venisse affidata a te, la Roma fallirebbe in meno di un amen.
Mancini è mio fratello, il primo che sceglierei per formare una squadra di gente vera, prima ancora che di giocatori forti. Come difensore non è secondo a nessuno nel campionato italiano e per come onora la nostra maglia merita il rispetto di tutto il popolo di Roma
…e meno male che hai capito tutto te, vattene a fa du chiacchiere con Massara, spiegagli quello che deve fare e come cosi, a fine campionato, quando se ne va…c’hai già er posto assicurato. Altro che er naccheraro sivigliano, supereresti tutti proprio. Bravo.
❤️🧡💛SSFR💛🧡❤️
Ederson, giocatore fondamentale nell’ Atalanta con cui Gasp vinse l’ EL mi pare prenda la metà di Cristante, quindi un terzo di quello che prende Pellegrini.
Il famoso Lookman prendeva meno di Cristante, un quarto di Dybala. Al netto di tutto, come può l’ AS Roma rinnovare calciatori che non sono in nazionale, che non giocano stabilmente in Champions a più di un Ederson o di un Lookman che hanno alzato un trofeo importante e giocano per una squadra che da anni calca il palcoscenico europeo più prestigioso?
ma si possono dare 7 mln a pellegrini?…… mi ricordo che quando hanno dato 5 mln a Totti è successo il putiferio……ma nn c è neanche un pizzico di paragone mha…. comunque appoggio in pieno la società.
7 lordi…anzi forse 6 e qualcosa lordi, 3.6 netti bonus compresi. In ogni caso uno scandalo e anche una sorta di capestro per la carriera stessa del calciatore il quale non ha avuto più mercato.
Pensare al rinnovo di Pellegrini, aldilà delle cifre che non m’interessano, significa ignorare ciò che ha fatto (…o sarebbe più giusto dire cosa non ha fatto) in questi 8 anni, ossia mezza stagione sufficiente al primo anno di Mourinho e le prime 5 partite di De Rossi. Per il resto 3 partite buone a stagione e negli ultimi due anni manco quelle. L’anno scorso con Ranieri si è fermato ad una, st’anno si è limitato ad un paio di episodi. Episodi, non prestazioni. Non è questione di soldi, che semmai li caccia la proprietà e non io, credo piuttosto che andrebbe certificata l’inutilità di questo giocatore e puntare su una soluzione diversa
Pinto
Caro Giulio, il commercialista non è manco il mio ruolo, ma oltre al campo ci sta la possibilità di dirottare i soldi dei rinnovi insensati su altri calciatori meno insensati. Me frustra questo, oltre il vedere ogni santa domenica i passaggi indietro.
Ma perfavore…. Rinnovo solo a dybala a cifre contenute, poi se si vuole fare uno sforzo, anche ad elsha giusto per fare spogliatoio
pe fa lo spogliatoio bastano cessi docce e panche
Ho visto un servizio sui fatturati del Napoli dato dal Merchandising degli ultimi 5 anni, temo che ADL sia davanti anni luce rispetto a tutte le dirigenze Italiane e no. Si è sdoganato dai vari sponsor tecnici e paga 100 mila euro l’anno per l’accordo di partnership con Armani…hanno creato una società interna che si occupa di design e marketing e commercializza tutto aitonomamente con utili del 50 % invece che del 15 % delle altre grandi società di serie A. Hanno la facoltà di produrre maglie da gara come e in numero infinito ogni anno .Nel 2024 hanno fatto utili per 30 milioni di euro, nel 2025 sopra i 40 , nel 2026 prevedono 60.milioni. Noi siamo a malapena a 10 l’anno. Competere sarà impossibile.
AdL ha anche venduto calciatori all’ apice senza sentimentalismo inopportuno, mandato a scadenza giocatori appagati (Insigne), e reinvestito su scommesse azzeccate….due scudi.
Tra noi c’è veramente chi pensa di rinnovare a quattro giocatori da metà classifica ormai, a cifre da top.
Poi sono gli stessi che criticano Soulé (7 gol 7assist da ala a metà stagione) o Koné (come criticare Strootman).
Dybala quando c’è può fare la differenza ma 4 milioni con le sue condizioni fisiche mi sembrano tanti, in effetti io sono combattuto.
Su pellegrini ho meno dubbi se deve fare solo da tampone e numero allora 3 milioni sono decisamente troppi.
Su Celik dico che è utile ma assolutamente no a 4 milioni, 2,5 sono sufficienti.
Su El Shaarawy sono di parte, mi è simpatico e quindi sarei poco obiettivo.
El Sharawy va confermato, può avere un ruolo in società anche a fine carriera. Il resto non saprei proprio, mi sembra che Pellegrini e Celik non siano granché come giocatori. Non avrei dubbi su Dybala ma gli infortuni sono davvero tanti.
Bene, dalle DICHIARAZIONI in conferenza stampa di Ranieri è UFFICIALE che anche quest’anno non arriveremo quarti NEMMENO nel campionato italiano. E sarà il QUINTO anno.
Però c’è un progetto triennale…
Per il quale, Intanto i giocatori più pagati dovranno RIDURSI(!?!) l’ingaggio.
E questo SIGNIFICA che non si compreranno MAI calciatori di un certo livello.
Che hanno ingaggi Trooooppo alti!
E continueremo ad avere una bellissima Società SANA, risparmiosa, che però non conquisterà MAI la Champions.
Se questa non è una presa in giro. Contenti voi…
Guarda che se non conquisti la Champions, obiettivo ridicolo e da falliti a differenza dei trofei e dei campionati vinti, è proprio perché si continua a chiedere le figurine con stipendi alti. Quando invece devi prendere giocatori già pronti e sulla strada dell’esplosione, quindi con ingaggi ancora contenuti. Se poi questi ti fanno vincere, e aumentare ricavi e prestigio, te li puoi tenere o venderli per comprarne altri, come ha fatto il Napoli vincendo due titoli in tre anni. La società sana e risparmiosa è comunque meglio di una insana e che spende un botto per risultati fallimentari, come la Roma di oggi, in quanto pone le basi per vincere.
Mo vedemo quant’è lupacchiotto Lollo. Pe quanto riguarda Paulino, la moje s’è fatta er piantarello l’altro giorno. Nun je la fa più a sentì parlà straniero intorno a sè. Disse no all’Arabia a favore de Roma l’anno scorso, mo dice no a Roma a favore de Buenos Aires quest’anno. Pe me la Dybala family se ne ritorna in patria, pe la felicità de Paulino, che so 14 anni che vive in Italia e parla spagnolo co l’accento italiano ormai…
Ma non scherziamo , 3 più bonus a Pellegrini ? Come numero di partite , ne gioca più o meno , quelle di Dybala
Solo che questo ultimo , se sta bene , fa la differenza mentre , Pellegrini non ha mai fatto la differenza . Quindi , se devo , 3 Senza bonus li do a Dybala. Celik a 3 gli rinnoverei, è un giocatore fisicamente integro , un gregario che , non prende 8 in pagella ma , la sufficienza sempre. Certo se potessimo spendere senza vincoli , cercherei di meglio ma la realtà è diversa .
.
per me possono anda via tutti .
se celik vuole 4 milioni, a svilar, wesley e kone gliene dovremmo da 10, può andare tranquillamente alla rube.
dentro gente che corre e sana.
Per Pellegrini 3 milioni, come base, sono tanti.
Dovrebbero fare un contratto con incentivi variabili anche a lui…
Che il bilancio vada preservato è abbastanza ma la coerenza dei numeri si deve sposare anche con quella del giocatori, ovvero ammesso che alla peggio perdi 4 giocatori ne dovrai reintegrare almeno 3 e non credo che questa operazione sia a costo zero.
I 4M di Celik se li può scordare e quindi se la strada è quella è già cin la valigia in mano, sugli altri vediamo alla fine che numeri usciranno ma se sono compatibili almeno un anno di transizione per introdurre con calma altri giocatori lo farei.
Dybala ed Elsha vanno ormai per i 34.
grazie e addio per entrambi
Taglio al monte ingaggi vuol dire giustamente non poter competere per i risultati più importanti in linea con le parole di Ranieri che dice che nessuno ha chiesto di arrivare in Champion.. ed infatti non ci arrivi neanche quest anno .. io lo comprendo ma poi va anche detto che devi essere bravo a prendere giocatori giovani e forti per arrivare magari tra 2/3 anni ad avere una squadra che possa competere per arrivare in alto .. detto questo saranno passati 10 anni dalla gestione americana … troppo andava detto subito che era un piano decennale ..
Analizziamo ora i nuovi acquisti del direttore
Ad oggi promuovo sicuramente il polacco Ghilardi e Wesley che secondo me fanno parte di quel discorso futuribile
Poi c’è malen forte ma per l immediato perché fra tre anni ne avrà 30
Il marocchino per ora non lo so a chiacchiere grande giocatore nel campo e con la Roma ancora non l ho mai visto grande giocatore
Il resto vanno tutti visti perché sconosciuti
Dei prestiti neanche parlo perché come tali ritorneranno tutti al mittente
Ad oggi il mercato è confusionario e non adatto all allenatore che sicuramente rimane l unico valore aggiunto che oggi si ha ovviamente questo è un mio pensiero
Pellegrini 3 milioni?????
Ma in base a cosa? ma Bastaaaaaaa co sto mediocre basta
Incredibile la stampa a favore che ha Pellegrini. In pratica dovremmo rinnovare un giocatore che ha ultradeluso negli ultimi anni e che ciondola in campo senza mai essere incisivo più di 3 milioni netti, quindi 6/7 milioni lordi.
Spero che i Friedkin non siano cosi’ ingenui da avallare un’operazione del genere.
Dybala always stays in Rome
Ma perché non sai l’ inglese?
certo è che se si valuta, se fosse vero, un ingaggio da 4 mln per Dybala, trovo assurdo anche solo parlare dello stesso per Celik.
la verità è che Celik è utile solo nei tre di difesa, dove mi sembra che siamo messi molto bene ( salvo uscite) quindi, pratica che si chiude da sola, anche perché la Juve non credo assolutamente dia quei soldi a Celik.
su Dybala e Pellegrini il discorso è diverso; terrei Dybala a cifre molto contenute, quindi meno del 50%.
Pellegrini lo vedo chiuso dalle scelte di Gasperini; oggi lo impiega per necessità ma in futuro ho la sensazione che fatichi a trovare posto.
Elsha si sta già trovando una squadra.
Personalmente non rinnoverei nessuno, nemmeno Cristante
Sarebbe ora di troncare questa storia, aldilà delle considerazioni tecniche. Ormai si è capito che anche quest’anno, a meno di sorprese, arriveremo quinti o sesti, eloquente testimonianza di una inadeguatezza di lungo periodo. È arrivato il momento della rifondazione, che non può prescindere da Svilar, Konè e Soulè. Cui vanno aggiunti i vari Mancini, Hermoso, Ghilardi, Ziolkowski, El Aynaoui, Malen, Pisilli e Robinio Vaz, sperando che Zaragoza si riveli un bel giocatore. Una base ottima e senz’altro sostenibile dal punto di vista finanziario anche senza la partecipazione alla Champions League. Dybala e Pellegrini, possono essere lasciati di accasarsi ove vogliono, visto che anche riducendo i loro emolumenti del 50% costerebbero uno sproposito rispetto a quanto possono offrire in una fase ormai discendente della carriera. Così come possono andare El Shaarawy e Celik, liberando spazio salariale per giovani in fase di affermazione e affamati. Mentre per fare plusvalenze in ottica fair-play finanziario si possono utilizzare Ndicka e Cristante. Continuare a protrarre una storia fallimentare sarebbe un grave errore.
cristante mon lo vuole nessuno solo a roma ha la nomina di grande centrocampista, e solo un giocatore mediocre da Sassuolo, forse se lo regali qualche squadra di media bassa classifica lo prende ma poi sei costretto a contribuire almeno con metà dello stipendio
Si sta sbagliando ancora.
Il problema, secondo me, non sono neanche i soldi, ma l’affidabilità fisica e tecnica di entrambi.
Se dybala è affidabile tecnicamente, fisicamente non lo è, cosa che è all’incontrario pellegrini.
Io preferirei inserire dentro due giocatori affidabili in entrambi i modi, ma che mi garantiscano qualcosa.
Io spero, in tal modo, che si giri la pagina, perchè siamo sempre al punto al punto di partenza.
pellegrini e affidabile fisicamente fa ridere, molto ridere…roba da film comico
pellegrini non va rinnovato per nessuna cfra, deve sloggiare ha scambiato Trigoria per un resort di lusso e in vacanza ormai da 8 anni, direi anche basta, se lo si rinnova saranno altri anni senza vincere nulla, dibala se vuole rimanere non piu di 1 milione a stagione, dato che è sempre infortunato gioca al massimo 15 partite l anno, 1 milione e piu che sufficiente
Fuori, fuori…..anche non sostituendoli tutti con altrettanti giocatori se le esigenze del bilancio lo dovessero richiedere…..lo dico anche per la stampa ormai incancrenitasi sui soliti argomenti……
Questi restano tutti mentre abbiamo bisogno di fare piazza pulita. Spero in un cambio totale basta 6 posti. FRS
Pellegrini prende 6 netti + bonus, Dybala 8,5 + bonus, Elsharawy 2,5 netti + bonus, fonte Biafora che conosce pure le virgiole del bilancio romanista, sono circa 35 lordi annuali compresi bous a voler essere buoni. Una sola parola, è uno scandalo! È l’equivalente del costo annuo di 3 giocatori con cartellino di 30 ed ingaggio di 3 netti per 5 anni! Cosa hanno dato quest’anno e gli ultimi 4 anni, pochissimo, solo Dybala primo anno dove prendeva 3,6 + bonus. Lato tecnico, Elsharawy classe 1992 è finito, Pellegrini classe 1996, fisicamente inadeguato, che ruolo ha con Gasperini, finora fa il tappabuchi perché non abbiamo avuto finora un esterno sx d’attacco, puoi dargli anche 500 Mila euro all’anno ma non deve proprio alla Roma calcio, non ha senso parlare di rinnovo a nessuna cifra, Dybala se sta bene lo considera titolare, ma quando sta bene? E quando gioca come sta? Di fatto gioca il 15-20% delle partite, prende come Lautaro Martinez se non di più, ma di cosa caspita stiamo parlando?
La scontistica sul contratto di Dybala dovrebbe essere dell’80%.
Verrebbe comunque a intascare 4 milioni lordi.
25%
