Da Gasperini a Totti: ecco il piano Friedkin

Guai a farsi trovare impreparati. Un anno e mezzo alla storica ricorrenza del centenario della Roma e i Friedkin, già da qualche tempo, sono al lavoro per rendere indimenticabile questa celebrazione. Tra campo e strategie, scrive oggi Il Tempo (L. Pes), il club vuole arrivare al massimo all’appuntamento con la storia e dopo il rilancio del vecchio logo e i passi avanti per lo stadio, la strada è ancora lunga e passa per le grandi scelte.
La prima è stata quella di riportare Ranieri, l’altra quella di affidare a Gasperini un progetto triennale. Gian Piero al centro. Con tutte le sue spigolosità il piemontese resta il faro dei giallorossi. Parola di Ranieri. Il senior advisor, che ha scelto il piemontese per la panchina, ha ribadito una fiducia smisurata della proprietà per l’allenatore di Grugliasco che con i suoi modi, a volte bruschi, vuole accelerare un percorso di crescita che già in questo primo anno mostra un’identità importante della squadra. Ma Gasp ha già ottenuto qualcosa in più dal mercato, pur essendo ancora lontani dalla costruzione ideale della rosa, e la sua ambizione coincide con quella della società.
Garanzia. Basta una parola per capire l’importanza della figura di Sir Claudio all’interno della Roma. L’ormai ex allenatore in questi mesi è stato il vero e proprio equilibratore delle accese tensioni tra Gasp e Massara, intervenendo, anche pubblicamente, sempre nei toni giusti e con messaggi di unità. Per questo i Friedkin lo hanno scelto e i risultati ottenuti in termini comunicativi e strategici. L’importanza della figura di Ranieri ha permesso dopo quasi sei anni di comprendere agli americani l’importanza di figure che conoscono l’ambiente e possono essere valori aggiunti.
Non soltanto scelte di comodo da gettare in pasto ai tifosi, ma risorse che aiutano a capire meglio la strada da intraprendere. Questo vorrebbe essere anche Totti che da qualche tempo è tornato nei pensieri dei Friedkin che, dopo qualche chiacchierata, ora devono passare alle proposte vere e proprie cercando il ruolo giusto da ritagliare attorno all’ex capitano che intanto riflette.
Non solo campo, però, c’è bisogno di altro. Accanto al recupero della tradizione
del logo, come detto, procede anche il progetto per lo stadio che nell’anno del centenario dovrebbe vedere l’inizio dei lavori. Prosegue, inoltre, la ricerca di un main sponsor che possa aiutare ad aumentare i ricavi. Per questa ricorrenza, però, i Friedkin cercano un accordo importante, soprattutto a livello economico.
Fonte: Il Tempo
Articolo roboante ma a leggerlo tra le righe, a parte la ciclica notizia del rientro di Totti e le stesse ridondanti notizie sullo stadio e su Ranieri, non dice niente di nuovo.
Bene, dalle DICHIARAZIONI in conferenza stampa di Ranieri è UFFICIALE che anche quest’anno non arriveremo quarti NEMMENO nel campionato italiano. E sarà il QUINTO anno.
Però c’è un progetto triennale…
Per il quale, Intanto i giocatori più pagati dovranno RIDURSI(!?!) l’ingaggio.
E questo SIGNIFICA che non si compreranno MAI calciatori di un certo livello.
Che hanno ingaggi Trooooppo alti!
E continueremo ad avere una bellissima Società SANA, risparmiosa, che però non conquisterà MAI la Champions.
Se questa non è una presa in giro. Contenti voi…
serve a rinsaldare alzare ancora la piramide, la mitologica era dei texani.
Miglio per noi qua sotto…
scusa nessunobis dove sta la presa in giro? sarebbe stata una presa in giro dire da quest’anno vinciamo il campionato. invece Ranieri ha sgomberato il campo da tutte le polemiche dicendo chiaramente qual’è il progetto della societa’. e tra l’altro non mi sembra che abbia detto che quest’anno non arriveremo quarti perchè nessuno puo’ saperlo. quindi la societa’ ha parlato per bocca di Ranieri dicendo qual’è la sua strategia.
Scusami Clay la STRATEGIA è quella di non vincere? Dopo sei anni non hanno fatto una squadra degna di questo nome e allora la domanda sorge spontanea: ma perché hanno comprato la Roma? non lo sapevano quello che sanno tutti che nel calcio vince quasi sempre quello che spende di più?
Ma la Proprietà americana si nasconde dietro il Fair play finanziario, che secondo me, non faranno finire MAI.
L’ultima finale di Champions è stata tra PSG e Inter, due squadre che negli ultimi cinque anni avevano accumulato un MILIARDO e MEZZO di Euro di deficit.
E questo non ti dice niente?..
Questi americani stanno qui per altri motivi e dopo lo Stadio lo comprenderemo meglio TUTTI.
P.S.
Dopo aver utilizzato come allenatori tutte le figure gradite alla piazza , adesso cercano un nuovo AGNELLO SACRIFICALE da dare in pasto ai tifosi per guadagnare altro tempo.
E quando avranno lo Stadio di proprietà faranno il Pacchetto completo e capiremo TUTTI qual era il loro VERO business.
Ma Totti è furbo e non ci cadrà in questa trappola. Anche se lo invoglieranno con molti soldi.
Nessunobis, stanno cercando un Main Sponsor, fatti avanti tu così possiamo comprare i campioni.
Bene, avanti tutta!! Ho sempre creduto in questa Proprietà, i FRIEDKIN si sono contraddistinti per l’enorme esborso di euro (ormai sopra il MILIARDO !!). Certo, qualche critica è stata fatta ed è giusto che sia così, ma in sostanza questi americani vedono lontano e adesso hanno capito come gestire e servire Roma e la Roma: Ranieri è il primo tassello e i risultati si sono visti e si vedono; Gasperini è il secondo grande tassello: non credo ci sia allenatore migliore di lui in Italia…; il terzo potrebbe essere davvero TOTTI se gli ritagliano un ruolo anche dirigenziale e non solo d’immagine.
FORZA Friedkin! Forza Gasperini!! FORZA ROMA!!!
La Roma “festeggerà” il suo centenario senza una Champions, senza una Intercontinentale, senza una supercoppa europea, senza una Uefa league, senza la decina coppa Italia, con appena 3 campionati, senza uno stadio di proprietà, senza un Main Sponsor…
Ma, campioni indiscussi di financial feir play da diciassette (17!!) anni di fila….
Fatti, no pugnette…!!
:)) eh si, con grande soddisfazione di commercialisti tifosi e simpatizzanti..
(che poi a guardar bene sti conti, fra entrate e uscite e debiti da saldare, al netto del valore patrimoniale…ma vabbè…vedremo alla fine, se il buon Dio me ne darà il tempo…)
scusa visto che sai tutte queste cose potresti darmi 6 numeri da giocare al supernelotto?
La Roma deve fare un salto anche sotto l’aspetto della comunicazione, Totti non è la persona giusta.
eh si, in fondo chi lo conosce? è un divorziato, non conosce l’inglese, e non ha neppure il PhD in Communication & Media Studies…però il presidente del consiglio diplomata al liceo alberghiero va bene….
chi ti ha detto che si dovra’ occupare di comunicazione? e nel caso dovesse farlo come fai a sapere che non è la persona giusta ? gli hai fatto un esame? sei un esperto di comunicazione?
Totti And this Rossi as the coach of the team will be a mighty man
Se totti rientra e rinnovano a pellegrini e dybala sono le prove assolute della incompetenza dei friedkin, della mancanza di programmazione e della incapacità di rinnovare la rosa e di puntare sui giovani forti e pronti al palcoscenico champions. Vaz è una scommessa e malen e konè sono troppo poco per arricchire una rosa fin troppo vecchia e competere per i primi posto in campionato…..
è pazzesco che la società non ti abbia assunto e non ti dis grosse responsabilità….
Totti gran calciatore, adesso si applica al padre e non allo studio, neanche dell’inglese. Come potrà mai fare il dirigente di una società americana? come potrebbe mai sedersi attorno ad un tavolo come facevano gli Albertini oppure i Maldini, senza aver mai studiato? Pr favore.. non facciamo sempre le cose tipiche del nostro centro sud, i ruoli da protagonista bisogna meritarseli, come accadeva giustamente da calciatore, con i piedi. La Roma deve evolversi non implodere per i soliti errori di scelte.
FORZA ROMA.!!!!!
come fai a sapere che non sa l’inglese ? come fai a sapere che dovra’ fare il dirigente? come fai a sapere che non ha studiato?
Mangime per la piazza!
sei un tacchino.?
io mangio al ristorante
se dovete prenderlo per poi cacciarlo a una certa in malo modo, come già successo, meglio di no…non bruciate l’ultima autentica bandiera romanista
daje Roma daje
Ma hanno rimesso lo stemma!
Carta bianca a Gasperini. Punto.
booo… sento sempre sta manfrina del”non sa l’inglese” però abbiamo avuto per più di un anno un DS non ufficiale, poiché ufficialmente aveva un’altro ruolo, che parlava solo francese e girava con il traduttore, magari sono gli stessi nick che vorrebbero rivalutare il lavoro di Ghisolfi…
un’altro particolare mi pare sia passando in silenzio, come Ranieri non abbia rivendicato la scelta di Gasp ma scaricata sui Friedkin, con un richiamo alla famosa lista senza dire chi ha messo il nome di Gasp…
prima notizia fatta uscire nonostante fosse l’ultima domanda è Totti…
nessuna pressione sul fatto che Ranieri ci ha ricordato che non è in programma di vincere qualcosa, solo se capita…
nessuna domanda scomoda tipo, ma allora Gasp ci la messi nella lista…
e poi si dice che abbiamo una stampa contraria??? c’è l’abbiamo noi tifosi e la ASRoma come simbolo ma non sicuramente contro questa proprietà…
