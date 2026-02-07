Dovbyk come Schick: una delusione da 41 milioni

Quarantuno milioni e centrotredicimila euro. È questa la cifra del costo complessivo di Dovbyk, scrive l’edizione odierna de Il Tempo (F. Biafora), che lo rende, a pari merito con Schick (costato appena 10mila euro in più), il secondo acquisto più oneroso della storia della Roma alle spalle di Abraham (sfondava quota 42 milioni).
Nell’accordo con il Girona era infatti stato stabilito che i bonus e la percentuale di rivendita per gli spagnoli sarebbero stati comunque garantiti in caso di cessione: a Trigoria hanno quindi deciso di ammortizzare da subito tutto l’ammontare complessivo dell’investimento. Che comprende anche 1,6 milioni di commissione all’agente.
Dal suo arrivo Dovbyk ha siglato 20 gol in 3820 minuti tra questa e la passata stagione (17 marcature), con l’attuale annata che è stata pesantemente condizionata dall’infortunio al tendine della coscia, che l’ha anche costretto all’operazione chirurgica. Un rendimento tutt’altro che soddisfacente vista la spesa effettuata.
Dalle pieghe del bilancio giallorosso relativo alla stagione 2024/25 emerge anche che per Hermoso, arrivato a parametro zero, è stata corrisposta una commissione da 2 milioni, stessa cifra andata all’agente di Soulé, mentre per Le Fée l’intermediazione ha avuto un costo di 750mila euro. Il centrocampista francese, ceduto subito al Sunderland, ha causato l’unica minusvalenza stagionale nei conti del club dei Friedkin: è stata pari a 1.5 milioni.
Fonte: Il Tempo
con una differenza, Shick era una prima punta messo a fare l’ala, qui. Dobvyk ha giocato sempre nel suo ruolo.
per me ha deluso più l’ucraino.
Shock non é una prima punta . ma come Zirkzee é un 9 e mezzo
7 e tre quarti.
Shick piedi a banana
Quando non capisco mi rifaccio a chi penso ne capisca più di me, di fatto è gente che passa la il suo tempo a leggere statistiche e tanto altro, una passione. Dovbik vero, da quanto avrei capito non lo abbiamo mai visto, praticamente arrivato con guai muscolari che si è trascinato dietro ormai da due anni. C è chi afferma che Dovbik rimane tra i centravanti più forti in circolazione. Sono costretto ad arrendermi , la differenza di giudizio, rispetto al mio è enorme e quindi felicissimo di sbagliarmi. Dove non penso di sbagliarmi, leggendo le stese statistiche è Soulè, giocatore mediocre. Il prox anno capiremo se Gasperini ha la stessa opinione di questi peseudo tecnici , sottoscritto compreso o lui ci vede grandi spazi di miglioramento. Nel primo caso , ci faremo cassa per l acquisto di un titolare al posto di Dybala che presumo andrà al Boca ( speriamo).
Schick ha fatto schifo solo da noi, adesso è un calciatore importante e che fa goal. Purtroppo a Roma si bruciano … o li bruciamo.
🤣🤣🤣 shick a parte la partita col Barcellona non ha fatto nulla , dovbyk la prima stagione é andato in doppia cifra….. ennesima conferma che a Roma sono tutti scarsi e altrove fanno bene……
Anche peggio!
Evidentemente sia Schick che Dovbik non hanno trovato l’ambiente e allenatori ideali a Trigoria per le loro caratteristiche, perché se andiamo a vedere i gol segnati nelle loro squadre di appartenenza passate, hanno una buona media realizzativa entrambi, quindi ne deduco che a Roma qualcosa non ha funzionato…
con Ranieri 17 gol e l’anno prima capocannoniere in liga. non si può svanire così in pochi mesi.
evidentemente le richieste tattiche attuali non vanno bene per le sue caratteristiche. per me non è lui ma il mister che applica un gioco non attinente a lui
Ma la A.S.Roma mica è nuova davanti a scelte come il “fortunato”acquisto di Dovbyk!.Diciamo, piuttosto”,che è diventeto un abituè acquistare il cartellino di fenomenali pippe!.
L’anno scorso, a fine campionato, per aver scritto la stessa frase con cui è intitolato questo articolo, mi presi una quarantina di spolliciate. Ancora peggio andò quando scrissi che anche Shomurodov, secondo me, era migliore di Dovbik.
E io pure….
avevo anche previsto come sarebbe andata a finire con Gasperini conoscendo il carattere remissivo di Dovbyk, invece in tanti pronosticavano 30 gol dell’ ucraino…
ci vuole un pochino di equilibrio, che non sia un campione lo abbiamo capito, ma se sei stato capocannoniere nella liga solo 2 anni fa non sei neanche un bidone
Che Tempo demmè oggi….
FRS
saro matto io ma ricordo pochi acquisti onerosi che abbiano performato per il corrispettivo pagato… da noi sembra che i giocatori soffrino le iper valutazioni…. come se venissero schiacchiati dalle troppe aspettative.. e solo una mia impressione?
Ma pare comunque che non “soffrano” affatto gli iper-ingaggi lordi (ben maggiori di quelli che percepivano prima dell’acquisto) che la Roma gli ha corrisposto…e che li rende quasi invendibili fino a un anno dalla scadenza (da cui prestiti con regalia finale nell’ultimo anno di contratto).
Non si rammentano casi di questo genere che abbiano avuto scatti di orgoglio professionale in campo, con la nostra maglia. Le aspettative troppo alte, piuttosto, entrano in gioco nei discorsi giustificativi “a consuntivo, cioè solo dopo un’infinita pazienza dei tifosi nel sostenerli…
Anno Zero non credo che loro sia contenti di non perfomare.. deludere per 1 o 2 stagioni … avere una piazza ostile che ti fischia non penso sia la loro amssima aspirazione… e comunque a volte puo avere delle ripercussioni a livello lavorativo… sugli iper ingaggi è la società che sbaglia la valutazione.. nessuno non accetterebbe un ingaggio maggiorato… tutto ruota intorno ai soldi, non solo il calcio…
boh con Ranieri il ragazzo ha fatto bene e era la prima stagione. 17 gol sono tanti e l’unica cosa che è cambiata è l’allenatore. io continuo a sostenere che Ranieri sia nettamente migliore di Gasperini, ma adesso abbiamo il secondo. non si può spegnere un giocatore così di punto in bianco
Discorso che stanno agli antipodi.
Dovbyk lo hai preso a 28 anni, shick lo avevi preso a 21 di anni, situazioni ben differenti, anche di potenziale.
Aveva senso molto piu spendere per un giocatore che a calcio ci sapeva giocare che un giocatore vecchio stampo che faceva e fa fatica a fare uno stop.
Alle volte mi domando su quali basi si siano investiti 41mln di euro per un giocatore di 28 anni con quelle caratteristiche la.
cmq
di punte che hanno steccato ne abbiamo visto tante negli ultimi anni e il sospetto che noi ( noi come squadra nel suo complesso ) non li si sia messi nella condizione migliore di sparare a rete c’è l’ho e continuo ad averlo
la palla gira male e quando arriva ai nostri le difese sono schierare bene e raramente li prendiamo di sorpresa o ci troviamo in superiorità
mettici poi che i tiri da lontano sembra che vengano sanzionati e la sterilità é conclamata
Dybala che potrebbe essere una soluzione ( vedi partita con il Torino ) purtroppo gioca poco e spesso fuori condizione
Ci serve un centrocampista che apra il gioco ( già Paredes faceva tanto ) oppure il problema non lo risolviamo neppure prendendo Halland
Zaragoza che spacca la fascia
Dybala che crea superiorità
Manca un Centrocampista che illumini il gioco e la squadra cambia dal giorno alla notte
3 casi distinti… Shick secondo me era il piu forte come poi ha confermato la sua storia calcistica… non un campione ma un ottimo attaccante… Abraham fino al brutto infortunio era un idolo, sarei stato curioso di vedere come sarebbe continuata la sua carriera senza quello… Dovbyk non è assolutamente un attaccante con le caratteristiche adeguate per il Gasp… con un Allegri o un Ranieri potrebbe performare meglio anche se la valutazione di 40 vedendo le sue prestazioni è decisamente alta
schick e dovbyk sono due sole, chi sia peggio poco importa
la realtà è che la colpa di queste sole è dei proprietari che scelgono (con algoritmo o tirando un dado che sia) dirigenti e direttori sportivi uno peggio dell’altro…ce ne vuole per fare così male
daje Roma daje
SchicK segnò poco ma Dovbyk lo scorso anno ha fatto i gol di Lukaku e Lautaro e quest’anno con solo 386 minuti equivalenti a 4 partite ha segnato 3 gol con un media che dai numeri veri è la migliore in serie A: 1 gol ogni 128 minuti contro 1 gol ogni 133 minuti di Lautaro, ma alla Roma si chiede di far salire la squadra e non segnare. Perciò è stato massacrato quasi da tutti. VERGOGNA.
beh, oddio, Schick ha giocato pure da prima punta.
Dovbyk 20 gol li ha segnati, Schick credo ne abbia fatto 1.
Dovbyk è molto meno di quanto si credesse.
Schick è davvero incapace.
