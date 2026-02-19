ULTIME DA TRIGORIA – Torna in gruppo Hermoso, ancora out Dybala e Soulè

Nuova giornata di allenamenti a Trigoria in vista di Roma-Cremonese, in programma tra tre giorni. L’unica novità della seduta odierna è il rientro in gruppo di Mario Hermoso, ormai completamente ristabilito.

Il difensore spagnolo ha messo alle spalle i suoi piccoli acciacchi fisici e si candida per una maglia da titolare in vista della partita contro il lombardi: a restare fuori potrebbe essere Mancini, diffidato e a rischio per Roma-Juventus.

Restano ancora indisponibili invece Mati Soulè, Paulo Dybala, Evan Ferguson e Stephan El Shaarawy, che proseguono lavoro personalizzato: per la sfida contro la Cremonese mister Gasperini resta con gli uomini contati in attacco. Allenamento a parte anche per Wesley, terapie per Dovbyk.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini