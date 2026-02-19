FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

0
1

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo giovedì 19 febbraio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Juve, occhio a Locatelli e McKennie in diffida

Anche la Juventus deve tenere un occhio ai diffidati in vista della Roma: sabato i bianconeri sfideranno il Como con il centrocampo a rischio squalifiche. Sono infatti in diffida sia Locatelli che McKennie, e con un giallo salterebbero la sfida contro i giallorossi. (Corriere dello Sport)

Ore 8:45 – Vertice medico a Trigoria, presente anche Ahlbaumer

Sono già 111 le partite saltate per infortunio dai giocatori della Roma nelle 34 gare stagionali. A Trigoria si è tenuto un vertice medico per ottimizzare i recuperi, a cui ha partecipato anche dottor Georg Ahlbaumer, medico di fiducia di Friedkin. Gasperini aspetta rinforzi, senza forzare: vietato sbagliare tempi. (Il Romanista)

IN AGGIORNAMENTO…

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Articolo precedenteAngelino prepara il rientro: test superato contro la Lodigiani

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome