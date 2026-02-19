FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo giovedì 19 febbraio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Juve, occhio a Locatelli e McKennie in diffida

Anche la Juventus deve tenere un occhio ai diffidati in vista della Roma: sabato i bianconeri sfideranno il Como con il centrocampo a rischio squalifiche. Sono infatti in diffida sia Locatelli che McKennie, e con un giallo salterebbero la sfida contro i giallorossi. (Corriere dello Sport)

Ore 8:45 – Vertice medico a Trigoria, presente anche Ahlbaumer

Sono già 111 le partite saltate per infortunio dai giocatori della Roma nelle 34 gare stagionali. A Trigoria si è tenuto un vertice medico per ottimizzare i recuperi, a cui ha partecipato anche dottor Georg Ahlbaumer, medico di fiducia di Friedkin. Gasperini aspetta rinforzi, senza forzare: vietato sbagliare tempi. (Il Romanista)

IN AGGIORNAMENTO…