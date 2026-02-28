Roma-Bologna, derby europeo e caos trasferte: tifosi in attesa del verdetto

Il sorteggio di Nyon ha messo di fronte Roma e Bologna, regalando agli ottavi di Europa League un derby italiano dal fascino speciale. L’entusiasmo nella Capitale è già palpabile: per la gara dell’Olimpico sono stati staccati oltre 25mila biglietti, segnale di un’attesa crescente attorno alla sfida europea.

Resta invece un grande punto interrogativo sulla trasferta. I tifosi giallorossi residenti a Roma, al momento, non sanno ancora se potranno seguire la squadra fuori casa. Lo scenario più probabile resta quello del divieto, anche se una piccola finestra di speranza non è del tutto chiusa.

Il nodo nasce dalla decisione del Viminale, che ha vietato tutte le trasferte fino al termine della stagione a seguito degli scontri avvenuti in autostrada con gli ultras della Fiorentina lo scorso 18 gennaio. Un provvedimento che resta valido all’interno dei confini nazionali, anche se non riguarda esclusivamente la Serie A. Non a caso, nelle recenti trasferte europee all’estero – come quella di Atene – non si sono registrate limitazioni.

Per Roma-Bologna, dunque, la linea attuale porta verso la chiusura del settore ospiti. Tuttavia la UEFA non vede di buon occhio i divieti generalizzati e potrebbe intervenire chiedendo una deroga al Ministero dell’Interno. La questione verrà esaminata dall’Osservatorio competente, che si pronuncerà nella giornata di martedì 3 marzo.

Fonte: Il Messaggero