Roma-Bologna, derby europeo e caos trasferte: tifosi in attesa del verdetto

Il sorteggio di Nyon ha messo di fronte Roma e Bologna, regalando agli ottavi di Europa League un derby italiano dal fascino speciale. L’entusiasmo nella Capitale è già palpabile: per la gara dell’Olimpico sono stati staccati oltre 25mila biglietti, segnale di un’attesa crescente attorno alla sfida europea.
Resta invece un grande punto interrogativo sulla trasferta. I tifosi giallorossi residenti a Roma, al momento, non sanno ancora se potranno seguire la squadra fuori casa. Lo scenario più probabile resta quello del divieto, anche se una piccola finestra di speranza non è del tutto chiusa.
Il nodo nasce dalla decisione del Viminale, che ha vietato tutte le trasferte fino al termine della stagione a seguito degli scontri avvenuti in autostrada con gli ultras della Fiorentina lo scorso 18 gennaio. Un provvedimento che resta valido all’interno dei confini nazionali, anche se non riguarda esclusivamente la Serie A. Non a caso, nelle recenti trasferte europee all’estero – come quella di Atene – non si sono registrate limitazioni.
Per Roma-Bologna, dunque, la linea attuale porta verso la chiusura del settore ospiti. Tuttavia la UEFA non vede di buon occhio i divieti generalizzati e potrebbe intervenire chiedendo una deroga al Ministero dell’Interno. La questione verrà esaminata dall’Osservatorio competente, che si pronuncerà nella giornata di martedì 3 marzo.
Fonte: Il Messaggero
sempre grazie a quel mucchio di decerebrati che si fanno pure chiamare tifosi della Roma
bella caxxata il derby europeo.
intanto il Freeburko si e’ pescato il Genk guardacaso.
Avevi il 50% di possibilità: o prendevi il Bologna o il Genk, hai preso il Bologna ed ora vai con i “tortellini”.
Oggettivamente il nostro tabellone è assai più tosto, ma potrebbero dire la stessa cosa Lille, Aston Villa, Bologna e in parte Bologna.
Io preferisco vedere Roma Aston Villa o Lione. O Porto che arrivare in finale con squadrette che ti fanno illudere di essere forte.
Se vinci quest’anno puoi pensare di non fare brutta figura in Champions l’anno prossimo.
Le squadre che ci attendono in Europa League non sono nemmeno lontanamente paragonabili a quelle presenti in Champions, quindi se ci lamentiamo ora è meglio che non ci qualifichiamo in Champions.
Immaginate un girone di Champions con Roma, Lione, Porto e Aston Villa… probabilmente diremmo che fortuna!
Visto che ci bloccano spero che la società “blocchi” i tifosi di altre società non mandando i biglietti per le trasferte… TUTTO LO STADIO, IL NOSTRO STADIO COMPLETAMENTE GIALLOROSSO, perchè sento, leggo, che agli altri tutto sto blocco non c’è stato… E allira se la giustizia “NON” uguale per tutti, comincuare con questo… Ma non credo che la società arrivi a tanto…
“Punirne uno per educarne cento” qua tutto il contrario punirne migliaia e migliaia per colpa di 100 pecoroni…ma non mi stupisco, basta vedere la zona Termini che nel 2026 il viminale non riesce ancora a gestire, non stupisce non riescono a gestire neanche 100 facinorosi
Oggi si tende a sottolineare che il divieto alle trasferte dei tifosi romanisti riguarda i confini nazionali, anche per le partite di coppa… al tempo del divieto tutti i cartastracciaroli, avevano rassicurato che il divieto si applicava solo alla serie A e non alle coppe europee… le due partite bologna-Roma e Roma-bologna sono partite di coppa, gestite dall’uefa, dunque quale sarebbe la corretta interpretazione da dare? Per me, solo e soltanto una: libertà di trasferta per tutti i tifosi romanisti, anche se residenti nel lazio o a Roma!!!
