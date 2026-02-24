Obiettivo Friedkin: scudetto Roma in tre anni

La Roma dei Friedkin è un progetto di grande ambizione, costruito con investimenti senza precedenti e una visione di lungo periodo, racconta oggi il Corriere dello Sport. Dal 2020 Dan Friedkin ha immesso oltre 1,1 miliardi di euro nel club (escluso il mercato), coprendo perdite, favorendo il delisting e ponendo le basi di un modello sostenibile, più incisivo persino di quello adottato da Exor alla Juventus nello stesso periodo.

L’obiettivo dichiarato non è solo la Champions, ma lo scudetto. Le parole di Ranieri (“i Friedkin vogliono vincere il campionato”) e quelle di Gasperini, concentrate sul presente e sul ritorno in Champions, raccontano sfumature diverse ma una stessa direzione: alzare l’asticella. Il tecnico non si nasconde e fotografa una Roma ormai competitiva con Juve e Napoli, e vicina al Milan.

Il percorso passa da un piano triennale (2025-28): squadra giovane, costi sotto controllo, stadio di proprietà, plusvalenze e reinvestimenti. I 200 milioni spesi su calciatori under 24 nell’ultimo anno e mezzo vanno letti in questa chiave. Il 2027, anno del centenario, è lo spartiacque: prima il consolidamento in Champions, poi l’assalto al titolo.

La Conference vinta nel 2022 e la finale di Europa League del 2023 hanno cambiato la percezione del possibile. Con Gasperini in panchina, Ranieri come garante, una presidenza forte e l’idea (non casuale) di Totti dirigente, la Roma punta a trasformare l’ambizione in realtà. Non subito, ma con metodo. E con il portafoglio.

