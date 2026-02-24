Obiettivo Friedkin: scudetto Roma in tre anni

La Roma dei Friedkin è un progetto di grande ambizione, costruito con investimenti senza precedenti e una visione di lungo periodo, racconta oggi il Corriere dello Sport. Dal 2020 Dan Friedkin ha immesso oltre 1,1 miliardi di euro nel club (escluso il mercato), coprendo perdite, favorendo il delisting e ponendo le basi di un modello sostenibile, più incisivo persino di quello adottato da Exor alla Juventus nello stesso periodo.
L’obiettivo dichiarato non è solo la Champions, ma lo scudetto. Le parole di Ranieri (“i Friedkin vogliono vincere il campionato”) e quelle di Gasperini, concentrate sul presente e sul ritorno in Champions, raccontano sfumature diverse ma una stessa direzione: alzare l’asticella. Il tecnico non si nasconde e fotografa una Roma ormai competitiva con Juve e Napoli, e vicina al Milan.
Il percorso passa da un piano triennale (2025-28): squadra giovane, costi sotto controllo, stadio di proprietà, plusvalenze e reinvestimenti. I 200 milioni spesi su calciatori under 24 nell’ultimo anno e mezzo vanno letti in questa chiave. Il 2027, anno del centenario, è lo spartiacque: prima il consolidamento in Champions, poi l’assalto al titolo.
La Conference vinta nel 2022 e la finale di Europa League del 2023 hanno cambiato la percezione del possibile. Con Gasperini in panchina, Ranieri come garante, una presidenza forte e l’idea (non casuale) di Totti dirigente, la Roma punta a trasformare l’ambizione in realtà. Non subito, ma con metodo. E con il portafoglio.
Fonte: Corriere dello Sport
Speriamo che non sia uguale al progetto di 3 anni per andare in Champions League con Mourinho. Nel frattempo sono passati 6 anni.
però come progetto in se era bello! ammettilo
Beh, stavolta l’allenatore lo hanno azzeccato…
Mourinho non è un allenatore da “progetti”. Siamo sempre stati lontanissimi dalla qualificazione Champions. Non dimentichiamo che Mourinho non è più capace di vincere un campionato da anni ormai.
Può ancora dire la sua nelle coppe grazie alla sua esperienza ed al suo carisma ma credo che sia troppo datato per far bene in campionato.
E’ vero che la riconoscenza non è di questo mondo, ma sentire tifosi denigrare MOU è veramente inaccettabile
Segnalo che prima di Mou stavamo parlando di avere Sarri al massimo, gli altri ci snobbavano (ricordate Conte?)
Senza la fama internazionale data dalle partite in EL ed in Conference di MOU difficilmente avremmo avuto un salto nella considerazione come possibile destinazione di molti allenatori in Italia.
Lo spirito difensivo lo ha creato MOU poi certo le risorse del mercato erano assolutamente non paragonabili rispetto a quelle attuali. Abbiamo preso Kone con Ranieri, con MOU abbiamo preso (?). In attacco hanno dato a MOU Solbakken, Ranieri e Gasp hanno avuto Dovbik e Malen.
Sicuramente gioca meglio oggi con Gasperini, ma senza la fase brutta dei pulman davanti la porta perché eravamo più deboli (giocavamo in attacco con Zaniolo, Pellegrini e Abraham) difficilmente saremmo giunti ai risultati di oggi.
Rispettiamo la nostra storia.
Troppo facile salire sul carro del vincitore
Se avessimo vinto l’Europa League saremmo approdati alla Champion’s League l’anno dopo e mi pare che c’era Mourinho in panchina… poi se eravamo capaci di starci in Chmpion’s… bhè quello è un altro discorso!
Si sono sempre tre anni, solo che non si sa da quando partono……
il “proggetto” dei tre anni è vecchio de dieci! qualcosa nun me torna…
Leggiti la rosa consegnata a Mou. Come faceva a competere contemporaneamente in campionato e coppa? Sempre grazie Mou
Pensa, quel progetto ti ha portato un trofeo internazionale – che non veniva messo in bacheca da 60 anni – e una finale RUBATA
Boni state boni! Non cominciamo con i voli pindarici prima del tempo
post in cui si scrive che sono qui da 8 anni straccioni non hanno fatto niente, meglio lotito….in 3 2 1
sei sotto il Sassuolo Pier
ero sarcastico non so se è cosi difficile capirlo
Se si mette le mani in tasca si può anche anticipare a due anni, il terzo si può lasciare per vincere la champion, le intenzioni sono buone ma poi ci vogliono i fatti anche se i presupposti ci sono. Comunque anche le altre non stanno certo a guardare, e per fare ciò bisogna allestire una squadra molto forte, con giocatori pronti, i giovani vanno bene ma 3 anni non basteranno ci vorrà di più,per vincere con L’Atalanta al Gasp sono voluti nove anni eppure Europa league a parte lo scudetto non è arrivato..
1,1 miliardi investiti . “se si mette le mani in tasca” e’ la battuta del giorno, o no?
ciao Puma vincere l’Europa League con l’atalanta equivale non a vincere uno scudetto ma a vincere Champions, coppa intercontinentale e mondiale per club tutti insieme!
forza Roma
Ah sì ma le intenzioni e i presupposti sono sempre buoni, poi bisogna vedere cosa si inventano i Friedkin (altro accordo con la UEFA?)
Er Puma,
l’Atalanta ogni anno vendeva i 2-3 migliori,
non fico che ricominciasse da capo, ma quasi.
Immagino che qui il progetto sia diverso.
Ancora non avete capito, se gli fate uno scuadrone al Gasp non ti vince un misero scudetto. Ti vince la champions league.
Uguale uguale al progetto “Lazie 2032” di lotirchio
:v
Calma, io ho paura. Il titolo della Lazio in borsa è salito del 7.40%.
Se solo abolissero sto cavolo di Fair play che non serve a nulla per me sarebbe un enorme passo in avanti Forse (forse) finirebbero i soliti favoritismi
fpf la più grande truffa della storia del calcio.
Non tanto la prima, quanto la seconda. I “ritocchi” hanno fatto peggio, non è possibile che in Europa vi siano squadre piene di debiti che non pagano mai
a rega
sto presidente ha messo 1 mld di euro
rispetto
con Gasp tutto è possibile, TUTTO!!!
Riscattare subito Venturino, impressionante!!!!
Vinciano prima qualche coppa poi pensiamo al resto.
Sennò ristano senza Trofei e con un pacco de Trofie
Sor Pasquino evidentemente i 1.1milioni spesi dai Friedkin non sono bastati a vincere,non lo scudetto ma conferenze league a parte, niente altro. quindi sono stati investiti male, non basta spendere se poi aquisti giocatori scarsi che poi devi svendere alla metà del prezzo di acquisto…. E la lista è lunga….
Lo scudetto prima o poi si vincerà, ma non in 3 anni, con i giovani puoi programmare il futuro ma non vincere a breve termine,per fare ciò devi avere in squadra almeno 3/4 giocatori di spessore che fanno da Traino e da guida per gli altri. Quindi credo che a Gasperini o chi per lui servirà più tempo, e maggior oculatezza sul mercato….
