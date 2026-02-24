Fonseca: “Una vergogna il premio Fifa per la pace a Trump”

Paulo Fonseca, ex allenatore della Roma e ora alla guida del Lione, ha rilasciato un’intervista al quotidiano francese L’Equipe e tra i vari temi trattati ha ricordato la sua esperienza in Ucraina durante gli attacchi della Russia e si scagliato anche contro il presidente della FIFA Gianni Infantino e Donald Trump.
Ecco le sue parole: «Giocheremo contro la Russia a Mosca mentre gli ucraini non possono giocare sul proprio territorio? Il Paese invaso non può disputare le competizioni europee in casa propria e la Russia sì? Per me è inaccettabile. Il calcio non può risolvere tutti i problemi, ma può contribuire a portare più giustizia nel mondo. Eppure il presidente Infantino fa la stessa cosa del presidente Trump. Guarda agli interessi economici e dimentica le persone».
Il premio FIFA per la pace assegnato a Trump?
«Sapete cosa ho provato quando l’ho visto? Vergogna. È così triste, il calcio non merita questo. È una vergogna. La verità è che noi, che amiamo il calcio, preferiremmo che la Coppa del Mondo si tenesse altrove e non negli Stati Uniti. Non in questo momento. Gli attacchi contro l’Ucraina stanno diventando sempre più estesi e mortali. Speravo che, col tempo, le cose sarebbero cambiate, ma da quando Trump è tornato al potere e ha promesso una pace rapida, la situazione è peggiorata drasticamente. È terribile, molto difficile da accettare. Pochi giorni dopo aver portato i nonni di mia moglie in Portogallo, la loro casa è stata completamente distrutta. Non rimane nulla della loro città, vicino a Donetsk. Avremmo bisogno di più leader come Macron, l’unico che non ha avuto mai timore di affrontare la Russia».
Il legame con l’Ucraina?
«Amo Kiev, amo l’Ucraina. Vorrei tornare lì per lavorare, per aiutare questo Paese, per sviluppare il calcio, che ha un potenziale immenso. Mi piacerebbe molto tornare ad allenare la nazionale o tornare allo Shakhtar. Sento che, in un certo senso, devo ripagare tutto quello che mi hanno dato».
Il suo ricordo degli attacchi russi?
«Il nostro appartamento è all’ultimo piano. Alle 5 di mattina sento il rumore delle bombe sulla città, un rumore che non dimenticherò mai. Il traffico era bloccato perché tutti cercavano di fuggire. Mi chiamò un amico dello Shakhtar invitandomi a raggiungerli in un hotel del proprietario del club che ha un bunker. Lì abbiamo trascorso una notte, con De Zerbi che all’epoca allenava la squadra. C’era tutto il club, una sessantina di persone. Eravamo terrorizzati. Il giorno dopo l’ambasciata del Portogallo ci mise a disposizione un minibus e siamo partiti senza neppure le valige, con altre persone. Fu un viaggio di trenta ore verso la Moldavia, tra le sirene antiaeree e le scorciatoie per evitare le truppe russe, senza cibo e con poca benzina. Solo passata la frontiera ci sentimmo al sicuro».
Fonte: L’Equipe
Ha ragione da vendere.
approvo, purtroppo è così in tt gli ambiti e non solo nel calcio
Finalmente uno che non ha timore di dire l’ovvio… grande rispetto
Si concordo in gran parte, ma non su Macron leader forte, non si puo sentire.
parole sacrosante! infantino è pure peggio di trump
Per me un onore averlo avuto sulla panchina della Roma.
Dove peraltro compromisero la sua stagione migliore con la famosa tripletta di Rocchi.
ma non c’era Garcia??? (col violino)
se parli di Juventus-Roma, c’era garcia
Non difendo nessuno ma su Trump mi trova perfettamente d’accordo Crtitica Putin per l’invasione in Ucraina ma non mi risulta che lui sia un esempio di “bontà” E gli consegnano pure il premio per la Pace? Un autentica barzelletta Per quel che riguarda infantino, meglio passar oltre
Ultimo allenatore a toccare i 50 punti a questo punto del campionato, bene sottolinearlo.
Sarebbe anche bene sottolineare che metà dei c.d. “tifosi” lo considerava un INCAPACE (dove l’abbiamo già sentita ‘sta cosa?)
bravo Fonseca….
Trump: no comment! Infantino: no comment! Putin: peggio me sento! Grande uomo Fonseca e ottimo allenatore… immagino cosa lui e la sua famiglia possano aver passato con le bombe che gli esplodevano intorno. Slava Ukraini! Sempre forza ROMA 💛❤️💛❤️
parliamo di calcio. tutto quello che ruota interno meglio lasciar stare.ad ogni modo verde gli usa caduti così in basso è un dispiacere enorme.
ma perchè quando sono mai stati una nazione da ammirare? esempi?
Grande Fonseca UOMO VERO!!! Certo se tutti fossero come Infantino e come la cheerleader della Garbatella persone come Trump camperebbero di rendita!!! Ma per fortuna esistono anche persone come Fonseca che pur non avendo nulla da guadagnarci, anzi, dicono la loro senza paura e rendeno conto solo alla loro coscenza!!!
il problema enorme è che oggi ci sono TUTTI leader folli come trump, putin, xi, maduro, khamenei….. ce ne fosse uno normale…..
aggiungici tranquillamente Zelensky…
…quelli più pericolosi sono gli attuali vertici Europei come la Von der Leyen , Caia Callas, persone senza nessuno spessore politico alla mercé di lobby farmaceutiche e delle armi e già condannata come la tedesca dalla corte Ue per la contrattazione dei vaccini Pfizer che ci sta portando dritti verso una guerra solo loro.
Grande uomo, bella persona.
Infantino, il contrario.
Sugli altri neanche mi pronuncio che tanto non sarei pubblicato.
d accordo con lui per quanto riguarda il premio a Trump che secondo me è veramente una vergogna . Per quanto riguarda la Russia ,mi sembra giusto che partecipi a tutte le competizioni sportive , anche se è stata bannata fino a poco fa , mentre Israele ha partecipato a tutto senza alcun problema da parte di nessuno . La guerra rimane la peggiore cosa che l uomo possa fare e spero che tutto possa finire il prima possibile.
Fonseca un buon allenatore e una brava persona…ma per risolvere i conflitti ci vogliono personalità e leader di spessore internazionale…in Europa non ci sono…
Non mi aspettavo che Fonseca fosse un uomo di questa caratura. Dire la verità su Infantino quando la propria vita lavorativa è profondamente radicata nel mondo del calcio, non è mai una cosa facilissima.
Un applauso ed un abbraccio ad un uomo di sani principi, rispetto assoluto.
