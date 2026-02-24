“ON AIR!” – CORSI: “Gasp ha svelato la verità sulla Roma, i tifosi dovrebbero baciarselo”, ROSSI: “Senza Champions non si comprano giocatori forti”, TORRI: “La Juve? Spero passi il turno col Galatasaray…”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!
Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Se la gente preferisce puntare sull’Europa League e arrivare a giocarsi la finale a Istanbul, non si capisce ancora una volta l’importanza di partecipare l’anno prossimo alla Champions League. Arrivare tra le prime quattro è fondamentale per avere quelle risorse economiche necessarie per costruire una Roma sulla scia di quello che ti chiede Gasperini. Se noi non capiamo che la costruzione di una squadra passa inevitabilmente dai 70 milioni della Champions, siamo fuori strada. Poi è molto facile dire “andiamo a Istanbul a vincere”, e grazie…Se poi però non vinci l’Europa League, quegli stessi tifosi ti direbbero: “Mo dobbiamo vendere Konè e Svilar, american straccions…“…”
David Rossi (Rete Sport): “Questi tifosi duri e puri che pensano che il secondo posto sia il primo posto dei perdenti, cosa caz*o se la guardano a fare Roma-Juventus domenica sera? Per carità, è una posizione legittima, ma calcolando che la Roma in 100 anni ha lottato forse 10 volte per il titolo, ma che guardano a fare le partite? Dovrebbero fare contestazione perenne, perchè questa sarebbe un’annata fallimentare pure se vincessi 3 a 0 contro la Juve…Purtroppo nel calcio di oggi ti devi mettere in testa che con i soldi del secondo o terzo posto ci prendi i giocatori forti. Perfino Allegri, che ha vinto 5 scudetti e 2 Champions, ha detto che per il Milan arrivare tra le prime quattro è vitale…”
Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “A me piacerebbe dare la mano a Gasperini, non tanto per il grande campionato che sta facendo fino a ora, ma per quello che ha detto: il problema di Roma non è l’ambiente, i tifosi o le radio. Finalmente questo grande allenatore ha svelato la verità, e tutti i tifosi, anche quelli che lo odiano, dovrebbero baciarlo ogni volta che lo vedono: il problema è quello che c’è dentro Trigoria, è l’ambiente di lavoro. Solo per questo sarebbe da abbracciare…”
Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Siamo al terzo ciclo aperto dai Friedkin, non è una proprietà appena arrivata. Secondo me a volte sui giornali negli elogi e nei racconti si va oltre le intenzioni della proprietà, e si racconta come se non li conoscessimo, in realtà stanno qua da sei anni. Sembrano le ennesime giustificazioni per prendere tempo. Perché non si può vincere lo scudetto già quest’anno? Loro stanno qui dal 2020, perchè dobbiamo aspettare altri tre anni? Non è che si inizia oggi, abbiamo iniziato da un po’…”
Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Per Hermoso nessuna lesione ma solo un affaticamento, ma penso sia difficile vederlo in campo con la Juve. Soulè ci proverà, il riposo potrebbe averlo aiutato e ci sono buone possibilità di vederlo in campo domenica. Ma se ci fosse ancora un’emergenza in attacco, non escluderei di rivedere Cristante sulla trequarti. Anche perchè Zaragoza non mi sembra un giocatore titolare, ma da partita in corso. A destra non ha convinto Gasp, lo vuole vedere a sinistra. E poi non lo convince nella partecipazione alla partita, si accende a intermittenza, e tu devi fare più della giocata singola, devi riempirla la partita. Lo spagnolo va invece ancora a sprazzi, e forse può aiutarti più nell’ultima mezzora in questo momento…”
Valentina Catoni (Tele Radio Stereo): “A me Malen mi fa impazzire, lo amo…non ha il ciuffo, non arriva tutto bello preciso e laccato, anche perchè non c’ha i capelli…lui arriva che potrebbe essere il dirigente delle poste o il benzinaio. Sta lì, senza collo, ingrugnito e fa il suo. Io lo adoro…”
Piero Torri (Radio Manà Sport): “La precedente Roma americana aveva fatto fare uno step al club da un punto di vista aziendale, ma il fatto di non aver vinto li condanna. E forse sono stati ingenui nella vicenda stadio, e avrebbero potuto trascinare il Comune in tribunale. A me Pallotta non stava antipatico, il Pallotta che si buttava nella fontana mi piace… La Juventus? Io spero che lo passi il turno contro il Galatasaray, arriverebbero qua belli grassi, e mi piace. Se andassero avanti in Champions avrebbero altri impegni, e sarebbero più i vantaggi della loro qualificazione rispetto all’eliminazione…”
Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Malen ha avuto un impatto molto positivo, quasi impensabile per certi versi. Chiaro che se ci fosse anche un’opzione in più davanti, un Lookman ad esempio, sarebbe utile. Quando vedo attaccanti che giocano a piede invertito, mi vengono le bolle. Ogni volta penso: “Ma quando crossano?”… Contro la Juventus hai l’occasione di sfatare il tabù degli scontri diretti, ci sono tutte le condizioni per riuscirci anche se in attacco non hai molte alternative…”
Nando Orsi (Radio Radio): “La solidità difensiva della Roma? Va bene il rendimento dei difensori, ma il merito è anche di Svilar. Quando gli vedo fare due parate fondamentali per il risultato, è una bella cosa. E’ vero che la difesa è buona, ma qualche volta si addormenta. I rischi sono alti: la Roma dà sempre la possibilità agli avversari di rimettere in piedi la partita, e il portiere nasconde questi problemi. La sfida contro la Juve? Non c’è momento migliore per affrontare i bianconeri, ci sono dei vantaggi, ma la Roma deve rimanere concentrata e vogliosa…”
“Caro” Orsi, per un attimo (solo per un attimo perché abbiamo altro da fare), vogliamo parlare del -16 in cui si trova la lazie?
Quoto Piacentini al 1000×1000..
@antuan, io proprio no a calcio bisogna vincere trofei rinunciarci a priori per un piazzamento proprio no.
poi nel caso non arrivano è la proprietà che deve mettersi le mani in tasca
Ma che c’entra? Non ha torto perché Svilar è un punto fermissimo e mette toppe quando in difesa (raramente, per carità) si addormentano. Tipo Vardy domenica scorsa, ad esempio…
Antuan puoi andare in champions anche vincendo l’europa league…
E poi, meglio un trofeo che un piazzamento, dato che la bacheca della Roma non è che sia proprio piena di trofei.
Alla Ferrazza dico solo di non ripetere quello che il padrone le impone. E’ una donna molto arguta, e questi commenti non le rendono giustizia. Il ciclo Mourinho, ha portato un trofeo internazionale che mancava a Roma da più di 60 anni, e una finale rubata – due finali di seguito, in europa, non le hanno fatte molte squadre. Resto spiazzato nel sentir parlare di “ciclo De Rossi”. Quello di Gasp è appena cominciato e siamo agli ottavi di Europa League…
Pruzzo: la Roma uno scontro diretto lo ha vinto con il Como, oppure i lariani sono una grande squadra solo quando giocano contro le altre? E poi una vittoria porta sempre 3 punti.con le grandi o con le piccole!
Con le piccole non c’è il rischio di dover considerare la classifica avulsa a fine stagione, perché salvo disastri ti arrivano dietro. Quindi gli scontri diretti (di fatto) valgono un “+1” contro quella squadra, se li hai a favore. Quello che possiamo già dire è che gli scontri diretti col Milan e il Napoli l’abbiamo già persi (4 punti a 1 con entrambe) mentre con Inter, juve e Como dobbiamo ancora giocare il ritorno ed è ancora tutto aperto.
P.S. mi sono dimenticato dell’Atalanta con la quale, anche, è ancora tutto aperto.
Maremma sti giornalai so avvelenati cercano sempre la polemica l attacco ma che mangiano per averci tutto questo veleno 🤢
Credibilità Orsi =0
Il solito Corsi delle mezze verità…
è vero, Gasp ha detto giustamente che l’ambiente, i tifosi o le radio non possono essere un problema, ma ha anche affermato tantissime volte che ha trovato a Trigoria uno spogliatoio sano e corretto, una struttura efficiente. Quindi, per problema dentro Trigoria che intende costui? Il dipendente amministrativo che trama? Il magazziniere che buca i palloni? L’inserviente che chiude l’acqua calda? Il barista che fa il caffè annacquato? Forse il problema sono proprio certi radiolari…
direi il magazziniere che non gli fa arrivare puntualmente il prosciutto.
Rossi:” perfino Allegri che ha vinto 5 scudetti e 2 champions……..”. Scusate, ma quando le ha vinte 2 champions Allegri?.
Infatti anch’io ho strabuzzato gli occhi :). Che incompetente, a memoria Allegri ha perso 2 finali di Champions
Oggi devo dire che, anche se con obtorto collo, devo dare ragione a Davide Rossi, anzi ragionissima!
cerchiamo di stare calmi e tranquilli senza esaltarci troppo perché vedendo il calendario x noi e bello tosto fino alla fine
Secondo la media punti, la Roma dovrebbe finire il campionato a 73/74,che equivale a dire quasi sicuramente champion,se lo scorso anno per 1/2punti non ha raggiunto l’obiettivo, quest’anno Il Gasp dovrebbe fare meglio di Ranieri, nonostante non abbia ancora vinto uno scontro diretto,anche se già ne ha pareggiati 2 che all’andata erano sconfitte. È vero che Ranieri lo scorso anno prese la Roma a campionato inoltrato, ma è vero anche che Gasperini dall’inizio ha dovuto arrangiarsi in pratica senza attaccanti e è stato penalizzato. Vincendo con la Juventus, avremmo messo una seria ipoteca sul 4 posto, anche se poi bisogna lottare fino alla fine perché Atalanta e Como incalzano, se non tutte e due ma una ce la troveremo sicuramente tra i piedi per il quarto posto, e secondo me è il Como, che dovremo affrontare tra breve in trasferta Per quello che riguarda la Juve non c’è da fidarsi troppo, nonostante il loro stato di forma negativo, la storia ci insegna che hanno nove vite come i gatti,e bisognerà lottare senza distrazioni fino al 90′ perché non mollano fino alla fine, e Spalletti conosce bene la Roma…
. . . e infatti anche loro piazzeranno il pullmann dentro l’area.
Ma veramente Pruzzo ha detto: “quando vedo attaccanti che giocano a piede invertito, mi vengono le bolle. Ogni volta penso: “Ma quando crossano?”
Questo o non vede le partite, oppure le guarda ma non capisce cosa succede in campo.
Qualcuno potrebbe spiegargli che gli attaccanti che giocano a piede invertito sono gli attaccanti esterni (Soulè, Loookman, Yıldız, Neres ecc. ecc.) i quali, da circa una ventina di anni (dai tempi di Del Piero, Insigne), non hanno più il compito di fare cross, bensì quello di accentrarsi e calciare in porta con il piede forte, dialogare con il centravanti e riempire l’area di rigore.
Il “cross” è una soluzione d’attacco che è affidata agli esterni bassi, tipo Di Marco, Wesly, Palestra, Celik ecc. ecc.
Aohh svegliatelo, è rimasto a quando i “cross” li faceva Bruno Conti.
E questi sono gli esperti che ci dovrebbero spiegare il calcio.
Mario Corsi bravissimo. Non sapevo che l’avesse detto Gasperini ma io sono anni che lo dico: il problema sta dentro Trigoria. Lì c’è la mafia e mi fanno specie i Friedkin che non cacciano a calci in culo tutti.
Una cosa simile l’ha detto qualche giorno fa: bisogna cacciare via i senatori per respirare aria fresca. Sono pienamente d’accordo con lui.
Non parlerà mica così perché non lo fanno più entrare, no eh?
eh gia, bono er prosciutto.
a orsi spiegategli che il portiere fa parte della difesa e soprattutto che conta che i 7 davanti alla difesa pressino nel modo giusto…altrimenti la difesa prende goals a grappoli…ma l’ha capito che il calcio e’ uno sport di squadra? Questi sarebbero gli esperti?
caro Marione dovresti esse tu a bacia’ Gasperini per quello che ha detto.
Ha difeso la categoria di cui fai parte…. dove sono equilibrati e competenti ( e romanisti) meno del 20 per cento!
ah Ferrazza essu’ però!!
Pruzzo è uno spasso è il mio eroe, ma quando crossa un giocatore che sulla fascia gioca a piede invertito? Infatti Bruno Conti che gli faceva i cross era SOLO mancino e giocava a destra, della serie benedetta “contraddizione in termini”!
