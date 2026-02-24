“ON AIR!” – CORSI: “Gasp ha svelato la verità sulla Roma, i tifosi dovrebbero baciarselo”, ROSSI: “Senza Champions non si comprano giocatori forti”, TORRI: “La Juve? Spero passi il turno col Galatasaray…”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Se la gente preferisce puntare sull’Europa League e arrivare a giocarsi la finale a Istanbul, non si capisce ancora una volta l’importanza di partecipare l’anno prossimo alla Champions League. Arrivare tra le prime quattro è fondamentale per avere quelle risorse economiche necessarie per costruire una Roma sulla scia di quello che ti chiede Gasperini. Se noi non capiamo che la costruzione di una squadra passa inevitabilmente dai 70 milioni della Champions, siamo fuori strada. Poi è molto facile dire “andiamo a Istanbul a vincere”, e grazie…Se poi però non vinci l’Europa League, quegli stessi tifosi ti direbbero: “Mo dobbiamo vendere Konè e Svilar, american straccions…“…”

David Rossi (Rete Sport): “Questi tifosi duri e puri che pensano che il secondo posto sia il primo posto dei perdenti, cosa caz*o se la guardano a fare Roma-Juventus domenica sera? Per carità, è una posizione legittima, ma calcolando che la Roma in 100 anni ha lottato forse 10 volte per il titolo, ma che guardano a fare le partite? Dovrebbero fare contestazione perenne, perchè questa sarebbe un’annata fallimentare pure se vincessi 3 a 0 contro la Juve…Purtroppo nel calcio di oggi ti devi mettere in testa che con i soldi del secondo o terzo posto ci prendi i giocatori forti. Perfino Allegri, che ha vinto 5 scudetti e 2 Champions, ha detto che per il Milan arrivare tra le prime quattro è vitale…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “A me piacerebbe dare la mano a Gasperini, non tanto per il grande campionato che sta facendo fino a ora, ma per quello che ha detto: il problema di Roma non è l’ambiente, i tifosi o le radio. Finalmente questo grande allenatore ha svelato la verità, e tutti i tifosi, anche quelli che lo odiano, dovrebbero baciarlo ogni volta che lo vedono: il problema è quello che c’è dentro Trigoria, è l’ambiente di lavoro. Solo per questo sarebbe da abbracciare…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Siamo al terzo ciclo aperto dai Friedkin, non è una proprietà appena arrivata. Secondo me a volte sui giornali negli elogi e nei racconti si va oltre le intenzioni della proprietà, e si racconta come se non li conoscessimo, in realtà stanno qua da sei anni. Sembrano le ennesime giustificazioni per prendere tempo. Perché non si può vincere lo scudetto già quest’anno? Loro stanno qui dal 2020, perchè dobbiamo aspettare altri tre anni? Non è che si inizia oggi, abbiamo iniziato da un po’…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Per Hermoso nessuna lesione ma solo un affaticamento, ma penso sia difficile vederlo in campo con la Juve. Soulè ci proverà, il riposo potrebbe averlo aiutato e ci sono buone possibilità di vederlo in campo domenica. Ma se ci fosse ancora un’emergenza in attacco, non escluderei di rivedere Cristante sulla trequarti. Anche perchè Zaragoza non mi sembra un giocatore titolare, ma da partita in corso. A destra non ha convinto Gasp, lo vuole vedere a sinistra. E poi non lo convince nella partecipazione alla partita, si accende a intermittenza, e tu devi fare più della giocata singola, devi riempirla la partita. Lo spagnolo va invece ancora a sprazzi, e forse può aiutarti più nell’ultima mezzora in questo momento…”

Valentina Catoni (Tele Radio Stereo): “A me Malen mi fa impazzire, lo amo…non ha il ciuffo, non arriva tutto bello preciso e laccato, anche perchè non c’ha i capelli…lui arriva che potrebbe essere il dirigente delle poste o il benzinaio. Sta lì, senza collo, ingrugnito e fa il suo. Io lo adoro…”

Piero Torri (Radio Manà Sport): “La precedente Roma americana aveva fatto fare uno step al club da un punto di vista aziendale, ma il fatto di non aver vinto li condanna. E forse sono stati ingenui nella vicenda stadio, e avrebbero potuto trascinare il Comune in tribunale. A me Pallotta non stava antipatico, il Pallotta che si buttava nella fontana mi piace… La Juventus? Io spero che lo passi il turno contro il Galatasaray, arriverebbero qua belli grassi, e mi piace. Se andassero avanti in Champions avrebbero altri impegni, e sarebbero più i vantaggi della loro qualificazione rispetto all’eliminazione…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Malen ha avuto un impatto molto positivo, quasi impensabile per certi versi. Chiaro che se ci fosse anche un’opzione in più davanti, un Lookman ad esempio, sarebbe utile. Quando vedo attaccanti che giocano a piede invertito, mi vengono le bolle. Ogni volta penso: “Ma quando crossano?”… Contro la Juventus hai l’occasione di sfatare il tabù degli scontri diretti, ci sono tutte le condizioni per riuscirci anche se in attacco non hai molte alternative…”

Nando Orsi (Radio Radio): “La solidità difensiva della Roma? Va bene il rendimento dei difensori, ma il merito è anche di Svilar. Quando gli vedo fare due parate fondamentali per il risultato, è una bella cosa. E’ vero che la difesa è buona, ma qualche volta si addormenta. I rischi sono alti: la Roma dà sempre la possibilità agli avversari di rimettere in piedi la partita, e il portiere nasconde questi problemi. La sfida contro la Juve? Non c’è momento migliore per affrontare i bianconeri, ci sono dei vantaggi, ma la Roma deve rimanere concentrata e vogliosa…”

Redazione Giallorossi.net