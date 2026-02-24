Mistero Ferguson: è ancora in Inghilterra, rientro sconosciuto

La situazione di Evan Ferguson resta in fase di stallo. E avvolta da una fitta nube di mistero. L’attaccante è ancora in Inghilterra, dove nei giorni scorsi ha fatto ritorno al Brighton, club proprietario del cartellino, per fare il punto sul problema alla caviglia che continua a condizionarne il rientro.
Come riporta Il Tempo, la società inglese ha chiesto al giocatore di sottoporsi a una serie di consulti per valutare con attenzione una situazione diventata delicata dopo i ripetuti stop. Al momento, però, non è stata presa alcuna decisione definitiva sul percorso da seguire.
Ferguson non è ancora rientrato a Roma e dal Brighton non sono arrivate comunicazioni ufficiali su come verrà gestita la fase successiva. La Roma resta quindi in attesa, con il futuro immediato dell’attaccante che continua a essere avvolto dall’incertezza.
Intanto Gasp, a pochi giorni dalla super sfida Champions contro la Juventus, deve fare i conti con un attacco ancora in emergenza.
Fonte: Il Tempo
e per il caso ferguson…..clap clap clap massara
spolliciatori del nulla, su questo non si puo’ replicare
prestito con diritto di riscatto… massara ho rimediato all’unico suo “errore”… ma è troppo per una mente piccola
E certo, perché nessuno sbaglia mai niente e tu, al contrario di Massara, sapevi già tutto, ve’?
Il riscatto a 40 mln? ma io non lo riscatterei nemmeno per 40 euro. gioca 8 partite l’anno e manco da titolare.
molto fazioso il tuo commento … dimentichi che in attacco avresti anche Dybala Dovbyk El Sha Soule… immagino sia colpa di Massara se tutti gli infortuni si sono concentrati sull attacco … quindi gli infortuni del Napoli sono colpa del DS … dai su facciamo i seri … nessuno avrebbe mai potuto immaginare una cosa del genere
Scommessa rischiosissima a costo non eccessivo, ma neanche basso, su un profilo che ha da subito fatto vedere potenzialità enormi accompagnate da problemi fisici enormi.
quindi, ad oggi, si può dire che Massara ha buttato via, non ricordo, 3 milioni per il prestito?
direi che il bilancio su un ds si fa a fine stagione, valutando quanto fatto bene e quanto male.
se si valuta guardando i casi isolati Pinto è un fenomeno perché ha preso svilar a zero, ma non funziona così
Speriamo si trovi una soluzione in tempi ragionevoli perché a questo punto rischia di fare prima a rientrare Dovbyk dall’operazione.
Ad averlo saputo avremmo gestito la cosa diversamente per la lista UEFA.
Questo in effetti è un bel problema… Ferguson è una bella delusione, comunque. Al di là degli infortuni mi pare non si sia mai granché integrato. Non mi ricordo che partita fosse quando segnarono sia lui che Dovbyk, ma non mi dimenticherò mai il fatto che al gol di Ferguson lui abbia esultato pressoché da solo e quando invece a segnato Dovbyk gli sono saltati tutti addosso
Sta bene lì
Invece il tuo Dobvyk dove stà bene?
Non so quale delle due ipotesi sia peggio!
Se trattasi un un problema fisico cronico per cui occorre una condivisione di strategia con la Società di proprietà.
O se trattasi di scoramento del ragazzo, frustrato dai continui infortuni, che lascia intuire una certa carenza caratteriale che lo brucia più degli stessi infortuni…
Che trovi al più presto la sua strada e che tale strada sia lontano da Roma a questo punto.
Mi spiace comunque.
FORZA ROMA
No comment.
E allora che commenti a fà?!?
Pare evidente che Ferguson faccia ritorno al Brighton a fine stagione, quindi è giusto che verifichino loro le sue condizioni. Tanto da infortunato non può comunque giocare per noi
Non farebbe la differenza neanche in serie D meglio Arena
troppi colpi alla caviglia alla fine si arriva all’intervento
coraggio ragazzo vero che cio’ fa parte del mestiere anche vero che sempre sulla stessa caviglia li prendi
spero che trovi la situazione migliore per curarti
ne va della tua salute e del tuo lavoro
Le caviglie so maledette peggio delle ginocchia, basti pensare a Van Basten. Secondo me stanno cercando in tutti i modi di rimetterlo in piedi per gli spareggi mondiali della sua nazionale, se passano va avanti ad infiltrazioni altrimenti rientro al Brighton ed intervento chirurgico.
Ormai con Fergusson è una scommessa persa, Giugno si avvicina e probabilmente ci sarà un’addio scontato direi..a Roma non ha funzionato e i motivi sono svariati, non ultimo quello dello scarso feeling con l’allenatore,e sopratutto quello dei continui infortuni. Il Gasp non lo considera sicuramente il suo attaccante ideale, come non lo è Dovbik d’altronde, c’è da rammaricarsi per non aver preso Malen o chi per lui prima, ora avremmo il posto champion già in tasca, invece bisognerà lottare fino alla fine….
