Mistero Ferguson: è ancora in Inghilterra, rientro sconosciuto

La situazione di Evan Ferguson resta in fase di stallo. E avvolta da una fitta nube di mistero. L’attaccante è ancora in Inghilterra, dove nei giorni scorsi ha fatto ritorno al Brighton, club proprietario del cartellino, per fare il punto sul problema alla caviglia che continua a condizionarne il rientro.

Come riporta Il Tempo, la società inglese ha chiesto al giocatore di sottoporsi a una serie di consulti per valutare con attenzione una situazione diventata delicata dopo i ripetuti stop. Al momento, però, non è stata presa alcuna decisione definitiva sul percorso da seguire.

Ferguson non è ancora rientrato a Roma e dal Brighton non sono arrivate comunicazioni ufficiali su come verrà gestita la fase successiva. La Roma resta quindi in attesa, con il futuro immediato dell’attaccante che continua a essere avvolto dall’incertezza.

Intanto Gasp, a pochi giorni dalla super sfida Champions contro la Juventus, deve fare i conti con un attacco ancora in emergenza.

Fonte: Il Tempo