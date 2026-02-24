Venturino avanza: conquista Gasp e si candida per la Juve

La crescita di Lorenzo Venturino è sotto gli occhi di tutti. Arrivato nel mercato di gennaio, il giovane esterno offensivo sta bruciando le tappe e, passo dopo passo, si sta ritagliando uno spazio sempre più concreto nella Roma. Fin qui Gian Piero Gasperini lo ha utilizzato esclusivamente a gara in corso, ricevendo però segnali incoraggianti sul piano dell’impatto e dell’atteggiamento.

Le assenze prolungate di Paulo Dybala e Matías Soulé hanno inevitabilmente rimescolato le gerarchie offensive, e Venturino ne ha approfittato, scalando posizioni nelle valutazioni dello staff tecnico. Il classe 2006 ha mostrato personalità, intraprendenza e una certa capacità di incidere anche in contesti non semplici.

In vista della sfida contro la Juventus, l’ipotesi di un suo impiego dal primo minuto non è più soltanto suggestione. Gasperini sta valutando seriamente questa soluzione, con Venturino che insidia Bryan Zaragoza per una maglia da titolare. Il confronto resta aperto, ma il giovane ex Genoa – arrivato in prestito con diritto di riscatto – ha già dimostrato di poter rappresentare una risorsa credibile.

In una fase decisiva della stagione, in cui la Roma cerca ritmo, imprevedibilità e freschezza per sostenere il peso della corsa Champions, Venturino può diventare una carta inattesa. E il big match di domenica potrebbe essere il palcoscenico giusto per confermarlo.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Leggo / La Repubblica