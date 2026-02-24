Venturino avanza: conquista Gasp e si candida per la Juve

La crescita di Lorenzo Venturino è sotto gli occhi di tutti. Arrivato nel mercato di gennaio, il giovane esterno offensivo sta bruciando le tappe e, passo dopo passo, si sta ritagliando uno spazio sempre più concreto nella Roma. Fin qui Gian Piero Gasperini lo ha utilizzato esclusivamente a gara in corso, ricevendo però segnali incoraggianti sul piano dell’impatto e dell’atteggiamento.
Le assenze prolungate di Paulo Dybala e Matías Soulé hanno inevitabilmente rimescolato le gerarchie offensive, e Venturino ne ha approfittato, scalando posizioni nelle valutazioni dello staff tecnico. Il classe 2006 ha mostrato personalità, intraprendenza e una certa capacità di incidere anche in contesti non semplici.
In vista della sfida contro la Juventus, l’ipotesi di un suo impiego dal primo minuto non è più soltanto suggestione. Gasperini sta valutando seriamente questa soluzione, con Venturino che insidia Bryan Zaragoza per una maglia da titolare. Il confronto resta aperto, ma il giovane ex Genoa – arrivato in prestito con diritto di riscatto – ha già dimostrato di poter rappresentare una risorsa credibile.
In una fase decisiva della stagione, in cui la Roma cerca ritmo, imprevedibilità e freschezza per sostenere il peso della corsa Champions, Venturino può diventare una carta inattesa. E il big match di domenica potrebbe essere il palcoscenico giusto per confermarlo.
Fonti: Gazzetta dello Sport / Leggo / La Repubblica
A me è piaciuto molto, freschezza e sfrontatezza, però, mi raccomando, se non dovesse fare una grande partita non bollatelo subito in negativo.
Io l’ho scoperto 2 anni fa. All’esordio in serie a fece una doppietta. Poi a giocato poco, ma le doti ci sono tutte. Con Gasperini può solo che crescere e migliorare, anche perché se ti impegni in settimana il mister ti tiene in considerazione.
Nella ripresa, con spazi ampissimi, ha fatto una partita normalissima. È un ottimo giocatore molto promettente data l’ età che ha…ma DEVE CRESCERE. Va fatto giocare ma come al solito si tende ad esagerare e a distorcere la realtà.
State buoni se potete (cit.)
Come credo molti altri sono rimasto colpito da questo ragazzo, velocita’ , dribbling , non alto ma ben piantato, ottimo crossatore e , udite , udite, ambidestro , qualità che sono un ottimo biglietto da visita , ora senza caricarlo di responsabilita’ speriamo che confermi tutto cio’ . Certo l’ assenza di Dybala e Soule potrebbero aprigli la strada per una maglia da titolare , ma starei attento a non bruciarlo, magari come subentrante avrebbe la mente più ‘ leggera.
Ragazzo forte anche di personalità.
I giovani presi lasciano ben sperare per il nostro futuro.
Forza Roma
Oltre alla capacità di saltare l’uomo e mettere la palla in mezzo, oppure accentrarsi per il tiro, quello che rende particolarmente interessante Venturino, credo anche agli occhi di Gasperini, è l’ottima gamba, quasi da esterno a tutta fascia.
A differenza di Zaragoza il giovanissimo ex Genoa (visto il prezzo previsto per il riscatto credo che ex lo rimarrà) non fa alcuna fatica a rientrare in fase di non possesso nella propria metà campo e credo che le gerarchie potrebbero al momento invertirsi, essendo al contrario lo spagnolo x la sua velocità un giocatore ideale per i finali di partita, quando le squadre si allungano ed è possibile sfruttare gli spazi lasciati in profondità.
Ecco questo no. I giornali ora hanno paura e vogliono bruciare i nostri giovani, alzando di molto le aspettative. Ma per me Venturino è già sopra ogni aspettativa. Ma non ha esperienza per giocare partite così, se poi sbglia lo crocefiggono. Non deve dimostrare nulla nella partita di domenica. Il nostro trio MAGARA ha impostato la linea verde e fa paura a tutti ora, è solo questo il problema.
Forza Magica Roma!!!
A me fino ad ora è piaciuto molto, mi sembra abbia mostrato coraggio ed intraprendenza, é veloce ed è bravo con i piedi.
A 19/20 anni se hai talento lo tiri fuori subito, non serve arrivare a 24/25 anni per dimostrarlo, e questo ragazzo ne ha e sotto la guida di Gasperini non può che migliorare. Senza se e senza ma sto ragazzo dal primo minuto con i rubentini e dal primo minuto vedrei anche Pisilli. Saranno loro a tremare questa volta….
FRS
Venturino è stato preso quasi in uno scambio con il Genoa nell’operazione Baldanzi, personalmente lo avevo trascurato/sottovalutato invece si sta rivelando un enorme successo di mercato. Con la Cremonese è entrato al 55′ ma non ha sbagliato una sola azione. Rapido e veloce per adesso il vero vice di Soule’. Per me è già nei 15-16 della rosa base.
Venturino per noi e (spero) S-Venturino per gli avversari!
Ho notato che usa il destro ed il sinistro, punta l’uomo e fa cross. Promette bene, ma soprattutto speriamo bene.
Mi ha impressionato contro la cremonese, se poi avesse segnato quel goal a girare sul secondo palo paralvamo di fenomeno a quest ora, esagerando magari ma neanche troppo!! Corsa tecnica tiro dribbling e confidenza nel saltare l’uomo!!! È un bambino ancora!!!
Celik oltretutto non lo supporta nel gioco, vuole sempre andare in fondo lui aspettando la.palla di ritorno senza farlo salire vorrei vederlo senza Celik in campo, ormai juventino.
Forza Roma
Vedi, senza offesa, questo tuo “ormai juventino”, certifica che il servizio dei servi delle strisciate è andato a segno.
Ormai Celik, che quasi sicuramente non resterà alla Roma, è condannato a prescindere .
Da ora in avanti ogni cross, o passaggio , che sbaglierà sarà perché ha firmato con la juve.
Pensa , Gasperini lo mette in campo per non alterare gli equilibri, per colpa sua prendiamo un gol, apriti cielo.
Non lo mette?
Un altro uomo in meno , come se non ne avessimo abbastanza fuori ,Elsha, Dybala, Dovbyk, Ferguson , Soule’, Hermoso, con la spada di Damocle della diffida, su Ndicka, Mancini e Wesley, massacriamo pure Celik perché lo hanno scritto su Repubblica e Stampa che è già d”accordo con la Juve, per la modica cifra di 4 mln all’ anno..
è uno schema, Venturino si accentra dalla fascia e Celik va sul fondo per il cross, se Celik rimanesse basso avresti sempre l’attaccante avversario in alto, invece Celik con questo movimento impegna l’avversario in marcatura e Venturino che ha più piede e tecnica può entrare nella zona calda e magari con un tiro a giro come con la Cremonese o altro da scoprire ti fa il gol.
Entrambi giusti , i ragionamenti (semo e gaetano). Però, il realismo di Gaetano ci obbliga a ingoiare il boccone amaro. A ragion veduta, visto come stanno andando le cose.
coi gobbi vedrei bene im bel tridente Zaragoza, Malen e Venturino. la giuve entrerebbe in un giro di schiaffi senza uscita.
E’ acerbo tecnicamente, ma fisicamente è già maturo. C’ha sto baricentro basso che lo sostiene nei cambi de direzione e du’ gambe esplosive che lo fanno sprintà sur breve…
Er vantaggio suo è che sta a lavorà co lo staff de Gasperini, che fa rende pure li miracolati der pallone, immagina co’ lui che c’ha le basi pe’ sfonnà…
per ora mi sta piacendo. è giovane, per cui avrà alti e bassi. essere entrato a partita in corso lo ha aiutato.
siccome zaragoza a dx è evanescente, forse me lo giocherei ad inzio partita contro la juve
Lasciamolo crescere tra le mani d’oro del Gasp! Saprà lui se farlo giocare dall’inizio o a partita in corso. Mi sembra che Gasp abbia e stia gestendo alla grande l’inserimento dei giovani Ghilardi, Ziolkowski e Pisilli, farà lo stesso anche con Venturino
Al di là della tecnica, che sembra avere, è il carattere che fa la differenza. E lui pare averne un bel po’.
Contro la Juve vedrei bene Pisilli al posto di Pellegrini, che oltre a dare equilibrio alla squadra , ha più brio e pericolosità davanti e Venturino a destra, destro sinistro indifferentemente, non si ferma un attimo ed è cercato continuamente dai suoi compagni. Zaragoza può subentrare nel secondo tempo, quando magari si aprono più spazi.
La partita con la Juve in questo momento è molto pericolosa, per me i vestiti da carcerati stile primo novecento , hanno già toccato il fondo ,ora tranne miracoli già stanno fuori dalla Champions, sanno che una eventuale sconfitta a Roma sarebbe la loro fine definitiva, e verranno a Roma giocarsi la partita della vita.
Quindi calma e sangue freddo.
De Rossi ne ha parlato bene, gli stessi tifosi del Genoa non ha preso di buon grado la sua cessione.
A me sta piacendo molto, perché alla sua età, in un contesto difficile come quello dell’Olimpico, non è facile giocare con questa naturalezza e sicurezza. E poi ho notato che la squadra ha fiducia in lui, i compagni lo cercano spesso. E’ rapido palla al piede ed è dotato di un ottimo dribbling. Se Domenica avesse fatto quel gol sarebbe caduto giù l’Olimpico.
Nettamente meglio lui di Zaragoza.
