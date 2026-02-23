Pietralata, il Comune risponde ai comitati no Stadio: “Il nuovo impianto porterà più verde”

9
58

Il Comune di Roma risponde ufficialmente ai Comitati No Stadio sul progetto dello Stadio di Pietralata, chiarendo la situazione riguardo alle aree verdi interessate dall’intervento. Secondo una nota congiunta degli Assessorati all’Urbanistica e all’Ambiente, non esisterebbe un vincolo assoluto sul bosco della zona, e il nuovo impianto comporterà un incremento complessivo del verde pubblico.

“Non c’è nessuna novità riguardo al bosco di Pietralata”, si legge nel comunicato. “Non esiste infatti una tutela tout-court della zona boschiva, per altro certificata come ‘area ambientale degradata’, con essenze di scarso valore”. Il Campidoglio sottolinea come la normativa nazionale permetta la trasformazione di queste aree, purché venga prevista una compensazione adeguata.

LEGGI ANCHE – Stadio della Roma, esposto in Procura dei Comitati del No: “Falso ideologico e truffa aggravata”

A supporto di questa scelta, il Comune annuncia un progetto che interesserà circa 6 ettari all’interno del Parco centrale dello Stadio, garantendo un incremento sia quantitativo sia qualitativo del verde disponibile. L’intervento, secondo la nota, avrà ricadute positive sull’ecologia locale, sulla sicurezza e sulla fruibilità di un’area attualmente incolta e soggetta a abbandono incontrollato di rifiuti.

Con questo chiarimento, Roma Capitale intende rassicurare l’opinione pubblica sull’impatto ambientale del nuovo impianto sportivo, sottolineando come il progetto possa trasformare una zona degradata in uno spazio verde più sicuro e accessibile.

LEGGI ANCHE – Roma, ecco lo stadio dei sogni da 60 mila posti e 60 milioni di utili l’anno

Redazione GR.net

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Articolo precedenteFLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

9 Commenti

  1. probabilmente sono io ignorante ma non capisco
    abito all’ Infernetto e hanno tagliato innumerevoli alberi e tutti zitti, per la as Roma escono comitati del no da tutte le parti

    a pensare male…..

  4. Alla Lupa serve una dimora, una sua casina. Non sia mai che facciano prima i piccioni… Al massimo posso fare gli arrosticini di pecora 🐑

  7. comitato?
    i direi i prezzolati.
    e badate, non è perché si parla dello stadio della Roma, poteva essere anche quello della Lazio.
    ma basta! non si può aspettare sempre la venuta del Salvatore per spostare anche solo mezzo palo della luce.
    si facciano gli stadi di Roma e Lazio, e non rompessero le palle.

  10. ATTENZIONE: La moderazione dei commenti è ora più rigorosa.
    Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome