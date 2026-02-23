Pietralata, il Comune risponde ai comitati no Stadio: “Il nuovo impianto porterà più verde”

Il Comune di Roma risponde ufficialmente ai Comitati No Stadio sul progetto dello Stadio di Pietralata, chiarendo la situazione riguardo alle aree verdi interessate dall’intervento. Secondo una nota congiunta degli Assessorati all’Urbanistica e all’Ambiente, non esisterebbe un vincolo assoluto sul bosco della zona, e il nuovo impianto comporterà un incremento complessivo del verde pubblico.

“Non c’è nessuna novità riguardo al bosco di Pietralata”, si legge nel comunicato. “Non esiste infatti una tutela tout-court della zona boschiva, per altro certificata come ‘area ambientale degradata’, con essenze di scarso valore”. Il Campidoglio sottolinea come la normativa nazionale permetta la trasformazione di queste aree, purché venga prevista una compensazione adeguata.

A supporto di questa scelta, il Comune annuncia un progetto che interesserà circa 6 ettari all’interno del Parco centrale dello Stadio, garantendo un incremento sia quantitativo sia qualitativo del verde disponibile. L’intervento, secondo la nota, avrà ricadute positive sull’ecologia locale, sulla sicurezza e sulla fruibilità di un’area attualmente incolta e soggetta a abbandono incontrollato di rifiuti.

Con questo chiarimento, Roma Capitale intende rassicurare l’opinione pubblica sull’impatto ambientale del nuovo impianto sportivo, sottolineando come il progetto possa trasformare una zona degradata in uno spazio verde più sicuro e accessibile.

Redazione GR.net