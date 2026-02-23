FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo lunedì 23 febbraio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Hermoso, esami nelle prossime ore e Juve a rischio

Il timore era per i tre diffidati in ottica Juventus ovvero Mancini, Ndicka e Wesley. Pericolo scampato, ma in realtà il vero contrattempo è legato a Hermoso. Lo spagnolo, che era titolare nella distinta consegnata all’arbitro, nel corso del riscaldamento ha avvertito un fastidio muscolare e non si è seduto neppure in panchina. Le sue condizioni dovranno essere monitorate in ottica Juventus: probabili esami tra oggi e domani per valutare l’entità del problema.

Ore 8:40 – Roma-Cremonese, i voti dei quotidiani

La Roma fa il suo dovere e batte la Cremonese 3 a 0: i quotidiani premiano soprattutto Cristante (media voto 7,3), autentico faro del centrocampo, e Ndicka (7,2), sempre più colonna difensiva. Bene anche Venturino dalla panchina (6,9) e Pisilli (6,8). Tra i meno brillanti Celik (5,9) e Koné (6), mentre Svilar si conferma affidabile (6,4) nell’unica vera chiamata.

Ore 7:20 – Çelik, rinnovo in stallo: spuntano le big

Il futuro di Zeki Çelik resta un rebus. Il terzino è centrale nel progetto di Gian Piero Gasperini, ma il contratto con la Roma scade il 30 giugno e la distanza economica è ampia: l’entourage chiede 4 milioni netti, Trigoria non va oltre i 2,5. Intanto si muovono le concorrenti: Juventus, Fulham, Newcastle United e in Bundesliga lo Stoccarda osservano l’occasione a parametro zero. (Corriere dello Sport)

IN AGGIORNAMENTO…