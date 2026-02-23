FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo lunedì 23 febbraio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.
Ore 9:30 – Hermoso, esami nelle prossime ore e Juve a rischio
Il timore era per i tre diffidati in ottica Juventus ovvero Mancini, Ndicka e Wesley. Pericolo scampato, ma in realtà il vero contrattempo è legato a Hermoso. Lo spagnolo, che era titolare nella distinta consegnata all’arbitro, nel corso del riscaldamento ha avvertito un fastidio muscolare e non si è seduto neppure in panchina. Le sue condizioni dovranno essere monitorate in ottica Juventus: probabili esami tra oggi e domani per valutare l’entità del problema.
Ore 8:40 – Roma-Cremonese, i voti dei quotidiani
La Roma fa il suo dovere e batte la Cremonese 3 a 0: i quotidiani premiano soprattutto Cristante (media voto 7,3), autentico faro del centrocampo, e Ndicka (7,2), sempre più colonna difensiva. Bene anche Venturino dalla panchina (6,9) e Pisilli (6,8). Tra i meno brillanti Celik (5,9) e Koné (6), mentre Svilar si conferma affidabile (6,4) nell’unica vera chiamata.
Ore 7:20 – Çelik, rinnovo in stallo: spuntano le big
Il futuro di Zeki Çelik resta un rebus. Il terzino è centrale nel progetto di Gian Piero Gasperini, ma il contratto con la Roma scade il 30 giugno e la distanza economica è ampia: l’entourage chiede 4 milioni netti, Trigoria non va oltre i 2,5. Intanto si muovono le concorrenti: Juventus, Fulham, Newcastle United e in Bundesliga lo Stoccarda osservano l’occasione a parametro zero. (Corriere dello Sport)
Secondo me Celik se ha un’intesa con la Juve è un problema, così come due anni fa lo è stato Huijsen.. Non si possono avere in campo giocatori, che sono certi di giocare la prossima stagione con un’avversaria diretta. Veramente Celik darà il massimo per fare andare in Champions la squadra che lascerà, per non farci andare quella in cui giocherà?
Per Celik ma, non era tutto fatto per 3.8 mln alla Rubbentus..??
Al prossimo incontro e ad ogni incontro partendo dai 2.5mln offerti scendete sempre di 100k euro…
In bocca al lupo.. 💪
Fulham, Newcastle, Stoccarda… certo quando ti cetrcano le Big…
essendoci il dubbio che Celik ha un accordo con la juve, credo sia meglio non rischiare e non farlo giocare per la prossima partita
Ieri Celik ha giocato male, è un giocatore mediocre, incapace di crossare.
Rende meglio in difesa, anche se l’unica sua caratteristica è la corsa, ma il resto stendiamo un velo pietoso.
Riguarda alla partita di ieri, mi è piaciuto molto Venturino, alla sua età ha giocato con intelligenza e dinamicità, oltre che una sicurezza che è difficile vedere in ragazzi così giovani.
Buona partita del Marocchino, Koné sottotono, ma era normale dopo 3 settimane di assenza, ma è stato importante dargli minutaggi. Malen è un punto di riferimento per l’attacco, un attaccante mobile, anche se ieri ha peccato troppo di egoismo, poteva fare qualche passaggio per i compagni, si era incaponito che voleva segnare.
Bravi anche Wesley, Cristante e Pisilli.
Ndinka migliore in campo.
Pisilli nelle ultime 10 partite 433 Min in campo.Grande.
Ghilardi nelle ultime 10 partite 598 Min in campo Grande.
Venturino da poco arrivato 93 Min in campo con la Roma.
Gasp sta concedendo minuti ai nostri giovani.
Grandissimo Gasp.
