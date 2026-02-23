Dybala, rinnovo con la Roma sempre più lontano: contatti continui col Boca

Il futuro di Paulo Dybala resta tutto da decifrare. L’attaccante è in scadenza di contratto a giugno e, al momento, non ci sono certezze sul suo proseguimento in giallorosso.
Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, la Roma starebbe valutando l’ipotesi di un rinnovo al ribasso, ma il confronto tra le parti non è ancora entrato nel vivo. Nessuna trattativa vera e propria, solo riflessioni in corso: sia il club che il giocatore stanno prendendo tempo per analizzare tutte le possibili opzioni sul tavolo.
Ad oggi, la sensazione è che la posizione della Joya sia più orientata verso l’addio che verso la permanenza. Un quadro rafforzato anche dai contatti costanti tra il calciatore e il Boca Juniors, pista che resta concreta e da monitorare.
La situazione, dunque, rimane fluida. Le valutazioni proseguiranno nelle prossime settimane, quando sarà più chiaro se esistono davvero i margini per trovare un punto d’incontro o se le strade sono destinate a separarsi.
Redazione GR.net
Torna a casa Paulo e grazie
Dybala andrà dove crede meglio per lui stesso e per la sua famiglia. Posso dire però che l’argomento non mi appassiona.
Servono calciatori sani forti giovani.
Soprattutto sani e forti.
Dybala Ferguson El Sharaawy Pellegrini con la parola sano
nella stessa frase ?
Ossimoro.
Se ne prenda tutti atto ed andiamo avanti.
Buona fortuna e grazie di tutto.
NB
9 assenze 7 vittorie 1 pareggio 1 sconfitta
io dybala gli voglio bene, ma non possiamo permetterci di pagare uno stipendio così oneroso ad un giocatore che gioca mezza stagione ogni anno.
Magari giocasse mezza stagione.
E anche quest’anno, dopo aver fatto poco all’inizio, scomparirà nel momento in cui avremmo bisogno di lui. Alla fine della stagione addio e tante grazie.
E ce mancherebbe altro….
Come sesto attaccante, al giusto stipendio, x fargli giocare I secondi tempi lo terrei.
Ha parlato gia’ Ranieri sia per lui che per Pellegrini, mi fido di lui che le chiacchiere da bar di chi ha scritto l’articolo. Finita la stagione se sara’ continueranno per altri 2 se no addio con mio sommo dispiacere e anche di Gasperini ma il bene della Roma e’ primario.
c’è anche la faccenda familiare della moglie che non si è mai integrata in italia, per cui fa bene a tornare in Argentina, meglio un Nico Paz che è la fissa del futuro dirigente Totti.
Speriamo quantomeno di rivederlo in campo prima che se mette in paternità.
Lo volete pure rinnova’?
ora sarebbe meraviglioso se Paulo 💛❤️ tornasse in campo, sono sicuro che farebbe la differenza.
cerchiamo di pensare in modo ottimista
Credo che a giugno con Dybala sia separazione quasi sicura. Mi domando, anche se si trovasse un accordo a cifre basse (quali sarebbero, poi, queste cifre?… perchè partendo dagli attuali 6/6,5ML netti, anche 3ML, secondo me, sarebbero troppi, visto le poche partite che gioca e che giocherà in futuro), non ti puoi permettere un “lusso” di un giocatore che è più fuori dal campo che dentro e sul quale non puoi programmare quali partite farlo giocare. In questo caso, sarebbe più conveniente per la Roma, anzichè avere un top player per il 40% delle partite, avere un giocatore big da 80% delle partite.
Leggevo che la moglie voleva tornare in Argentina perché qui si sente sola .. mooolto spesso le decisioni le prendono le mogli ..
mi diceva un altro vecchio come me ..
a casa mia le decisioni più importanti le prendo io ..
Quelle meno importanti le prende mia moglie ..
Ma è lei che decide se una decisione sia più importante o meno ..
Aveva ragione ..
Un whiskaccio e tante risate e l’omo campa ..
Tante belle cose. Ma è giusto così.
Purtroppo gioca sempre meno e anche se la sua assenza si sente perché manca un uomo con l’inventiva per l’ultimo passaggio, la Roma si deve organizzare senza l’argentino.
