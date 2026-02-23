Dybala, rinnovo con la Roma sempre più lontano: contatti continui col Boca

Il futuro di Paulo Dybala resta tutto da decifrare. L’attaccante è in scadenza di contratto a giugno e, al momento, non ci sono certezze sul suo proseguimento in giallorosso.

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, la Roma starebbe valutando l’ipotesi di un rinnovo al ribasso, ma il confronto tra le parti non è ancora entrato nel vivo. Nessuna trattativa vera e propria, solo riflessioni in corso: sia il club che il giocatore stanno prendendo tempo per analizzare tutte le possibili opzioni sul tavolo.

Ad oggi, la sensazione è che la posizione della Joya sia più orientata verso l’addio che verso la permanenza. Un quadro rafforzato anche dai contatti costanti tra il calciatore e il Boca Juniors, pista che resta concreta e da monitorare.

La situazione, dunque, rimane fluida. Le valutazioni proseguiranno nelle prossime settimane, quando sarà più chiaro se esistono davvero i margini per trovare un punto d’incontro o se le strade sono destinate a separarsi.

Redazione GR.net