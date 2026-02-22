De Rossi: “Baldanzi talento sottovalutato, ma sbagliai a prenderlo come vice Dybala”

Il Genoa si prende tre punti pesantissimi a Marassi contro il Torino, in uno scontro diretto che vale molto più della semplice classifica. Una vittoria che conferma la crescita dei rossoblù, sempre più solidi e convincenti, ma che accende anche i riflettori su una scelta tecnica ben precisa.
Al centro del dibattito c’è Tommaso Baldanzi, arrivato al Genoa nel mercato invernale dalla Roma e subito inserito nei meccanismi della squadra. Non da trequartista o da esterno offensivo, però, ma da mezzala. Una collocazione che Daniele De Rossi rivendica con convinzione.
A DAZN, l’ex tecnico giallorosso ha spiegato senza mezzi termini la sua visione: «È un grande ragazzo e un talento sottovalutato in Italia. In realtà gli ho sempre visto questo ruolo». Poi l’ammissione, onesta e diretta: «Lo avevo preso erroneamente per fare il vice-Dybala alla Roma, come alternativa a lui». E infine la chiave tattica, con uno sguardo che va oltre i confini italiani: «In Spagna sarebbe una mezzala, le squadre forti lo farebbero giocare lì. E noi dobbiamo farlo giocare lì».
LEGGI ANCHE – Baldanzi: “A Roma concorrenza altissima, ora punto a farmi riscattare dal Genoa. Si può essere bassi e forti”
Ma non è solo una questione di posizione in campo. De Rossi chiarisce anche cosa pretende dal suo Baldanzi: «Dobbiamo chiedergli sempre sacrificio, corsa, costanza, perché non esiste più la mezzala di una volta, alla Rivera, che gioca solo quando ha la palla e quando non ce l’ha corre meno».
Redazione GR.net
La sottovalutazione di tanti vale la sopravalutazione di DDR. In mezzo, a far da discrimine, i numeri (gol e assist) che purtroppo per Daniele danno ragione ai tanti e torto a lui.
De Rossi é un ottimo aallenatore e diventerà, a breve un “top”. Su Baldanzi ha e aveva ragione. Aveva ragione perché all’inizio della sua ultima esperienza da allenatore alla Roma lo aveva detto che vedeva Baldanzi come mezz’ala purtroppo lo hanno cacciato prima che potessimo vedere la sua vera Roma.
Vigliamo tutti bene a DDR ma per memoria la sua Roma , seguita da quella di Juric ci stava portando in serie B.
Contento che finalmente stia facendo esperienza da altre parti e gli auguro, quando finalmente pronto, di tornare da noi.
Ma il suo più grave errore fu prestarsi da inesperto a salvare i Friedkin dopo che per fare contenta la Uefa avevano cacciato l’unico allenatore della storia della Roma che ci ha fatto arrivare a due finali europee consecutive.
Daniele a Genova sta facendo un ottimo lavoro, come (quasi) tutti ci aspettavamo.
un giorno tornerà a Roma e sarà la cosa più giusta e naturale del mondo.
con buona pace di coloro che fanno rima con “rosicone” 😅
❤️🧡💛
Allora Asterix, rimettiamo le cose in ordine: è falso e tu lo sai benissimo che De Rossi ci stava portando in Serie B, perché con De Rossi avevamo gli stessi punti dell’Atalanta che poi andò in Champions League ed inoltre iniziò il campionato con una rosa incompleta, De Rossi come tutti sanno non è stato cacciato per i risultati ma perché ha litigato con la Souloukou, inoltre aveva fatto benissimo in Europa League contro il Milan. È Juric che ci stava portando in Serie B con tutte quelle sconfitte. Ma tanto per voi ogni scusa è buona per attaccare Daniele, anche che fece male alla Spal, infatti l’anno dopo il suo retrocesse in serie C, pensa che squadra era….
In quanto a Mourinho ed alla finale di Conference, basta con questa finale! Vatti a vedere le squadre che giocheranno giovedì prossimo la Conference insieme alla Fiorentina e fatti quattro risate….
Asterix apprezzo spesso i tuoi post, ma questo tuo è veramente irricevibile.
Dopo 4 partite De Rossi ci portava in B?
E per quale motivo non avrebbe dovuto accettare la Roma se poi ha dimostrato nei fatti di far meglio del suo predecessore?
Sulla correttezza e giustezza dell’esonero di Mou, si può discutere, ma consideriamo che la Roma era nona, giocava malissimo e nella sconfitta contro il Milan la squadra sembrava allo sbando e probabilmente molti giocatori avevano mollato il tecnico.
@asterix: mi spieghi come ci stava portando in B se lo hanno esonerato dopo 4 partite? lo puoi apprezzare o meno ma un po’ di onestà intellettuale non guasta.
forza Roma e asfaltiamo la cremonese!
Asterix per favore smettila di infangare con falsita’ una bandiera della Roma , gia’ hai un nick riprovevole che siamo costretti a sopportare.
La Roma di DDR ci stava portando in B in quattro gare? Guarda che pure Ranieri quando ha preso la Roma ha iniziato male perdendo tre delle prime quattro gare, ma che stai a dì? Senza contare che DDR per poco non ci portava in Champions prendendo la Roma rasa al suolo dal non gioco di Mourinho. Roba da matti…
X Asterix
Vorrei una volta per tutte chiarire una cosa evidente per tutti quelli che non avevano il prosciutto sugli occhi: Mourinho è stato esonerato perché non era possibile fare altrimenti. Decimo in campionato con una squadra che esprimeva un gioco penoso. Secondi e costretti playoff nel girone di EL più facile della storia. Eliminati dalla coppa Italia contro la Lazio in una partita dove, sotto di un gol dal primo tempo, nel secondo abbiamo fatto 1 tiro in porta.
Al contrario DDR aveva rigirato la squadra, facendola giocare benissimo (un mese dopo essere stati umiliati dal Milan con Mou in panca gli abbiamo rifilato una lezione di calcio, eliminandoli dalla EL, con DDR al timone) portandola ad un passo dalla finale di EL e dalla qualificazione in Champions, sfumata solo perché i nostri, visto lo sforzo profuso per recuperare terreno, arrivarono alle sfide finali con Bologna ed Atalanta con la lingua di fuori.
Poi venne esonerato alla quarta giornata del campionato successivo, quando era a pari dell’Atalanta che poi andò in Champions, peraltro avendo steccato le prime un po’ per sfortuna, un po’ causa assenze.
Ddr nel giro di qualche anno diventerà uno dei migliori allenatori italiani.Ha leadership e visione. Tocca solo lasciargli fare esperienza.
Sono d’accordo ma la piazza di Roma non è adatta per fare esperienza
si penso che tra un po’ di anni sarà pronto per allenare la sua Roma,nel frattempo noi vinciamo con Gasperini,ah dimenticavo basta che Danielino non si porti appresso a Baldanzi 😄😄
Mentre faceva esperienza ha fatto meglio di Mou però…
@ Michele
e certo che la piazza di roma , as roma , con la mole di trofei in bacheca , non è adatta per fare esperienza ;
Quando prendemmo Baldanzi, pagando 11,5 ml all’Empoli pensavo avessimo fatto un gran colpo.
Il ragazzo mi aveva spesso impressionato nelle gare dell’Under 20 e dell’Under 21 ed anche nelle partite giocate contro di noi.
Ne apprezzavo la capacità di tirare da fuori con entrambi i piedi, la rapidità di controllo palla e la bravura nel gioco verticale.
Inutile cercare di capire i motivi per i quali a Roma non è esploso, sono molteplici, ma non tutti sono solo una sua responsabilità.
Ci sta comunque che la società e l’allenatore l’abbiano messo sul mercato e che il ragazzo sia poi andato al Genoa.
Ecco magari mi sarei aspettato che una volta tanto avessimo stabilito condizioni di vendita più vantaggiose.
Se il Genoa lo riscatterà (e credo lo farà) verserà solo 11 ml nelle nostre casse, poco meno di quanto lo pagammo noi.
Se a qualcuno sembrano tanti soldi basta ricordare che Bailey l’abbiamo preso a 2 ml prestito con diritto di riscatto a 23 ml …..
Le prestazioni non sono fatte solo dai goal ma anche dai movimenti che aprono spazzi ai compagni e permettono alla squadra di allungarsi conquistando metri preziosi nel campo avversario, all’arretramento in fase difensiva. A prescindere dalle parole di De Rossi è palese che sia stato sottovalutato e fatto giocare in ruoli non suoi. Importante che abbia la possibilità di giocare (soprattutto in ruoli idonei) con costanza così da crescere ulteriormente.
Grande Daniele. Gli dava dato tempo, soprattutto visto che, dopo averlo cacciato su due piedi, è stato preso Juric, mica Klopp.
principe
magari per Roma nonnera ancora pronto, chissà.
per Genova lo era eccome evidentemente.
media pt genoa pre-de rossi 0.6 a partita
media pt genoa con de rossi 1.3 a partita
❤️🧡💛
chivu sta vincendo lo scudetto al primo anno di allenatore senza gavetta ,per quanto riguarda baldanzi ,carta parla e la sua no purtroppo
DDR mise titolare Svilar, che Mourinho riteneva non all’altezza, e niente…
Per me Baldanzi è come Gnonto o Giovinco.
Leggo commenti insensati. De Rossi fu catapultato a Roma con zero esperienza, dentro una società che aveva nei vertici due incompetenti e una proprietà che ancora non ci stava capendo nulla ( a cominciato a capirci qualcosa quando ha ascoltato i consigli di mister Ranieri) .
De Rossi a Genoa ha modo di lavorare e dimostrare quel che vale. Un giorno, sono sicuro, sarà di nuovo allenatore della Roma e ci farà vincere la champions.
L’anno prima che DDR fosse esonerato, ha fatto un ottimo finale di campionato. L’anno successivo è stato vittima di un ambiente non consono, dove le condizioni per allenare con serenità erano venute meno, così come era inferiore la rosa a disposizione.
DDR tornerà, forse già dopo il periodo con Gasp, perché è una persona perbene che studia e lavora instancabilmente. Il suo calcio sarà presto tra i migliori. Con 2-3 anni di sana esperienza sarà nuovamente pronto per una big.
Io non capisco dove sta scritto che De Rossi debba per forza tornare ad allenare la Roma, come molti qui sostengono. Quando vi pare volete il meglio per la Roma, non vi va mai bene niente e nessuno, e poi vi accontentereste di un allenatore alle prime armi?
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.