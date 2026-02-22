De Rossi: “Baldanzi talento sottovalutato, ma sbagliai a prenderlo come vice Dybala”

Il Genoa si prende tre punti pesantissimi a Marassi contro il Torino, in uno scontro diretto che vale molto più della semplice classifica. Una vittoria che conferma la crescita dei rossoblù, sempre più solidi e convincenti, ma che accende anche i riflettori su una scelta tecnica ben precisa.

Al centro del dibattito c’è Tommaso Baldanzi, arrivato al Genoa nel mercato invernale dalla Roma e subito inserito nei meccanismi della squadra. Non da trequartista o da esterno offensivo, però, ma da mezzala. Una collocazione che Daniele De Rossi rivendica con convinzione.

A DAZN, l’ex tecnico giallorosso ha spiegato senza mezzi termini la sua visione: «È un grande ragazzo e un talento sottovalutato in Italia. In realtà gli ho sempre visto questo ruolo». Poi l’ammissione, onesta e diretta: «Lo avevo preso erroneamente per fare il vice-Dybala alla Roma, come alternativa a lui». E infine la chiave tattica, con uno sguardo che va oltre i confini italiani: «In Spagna sarebbe una mezzala, le squadre forti lo farebbero giocare lì. E noi dobbiamo farlo giocare lì».

Ma non è solo una questione di posizione in campo. De Rossi chiarisce anche cosa pretende dal suo Baldanzi: «Dobbiamo chiedergli sempre sacrificio, corsa, costanza, perché non esiste più la mezzala di una volta, alla Rivera, che gioca solo quando ha la palla e quando non ce l’ha corre meno».

Redazione GR.net