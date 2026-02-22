Primavera, Roma beffata nel finale: il Cesena rimonta due gol e fa 2 a 2 al 97esimo

La Roma Primavera va a un passo dalla vittoria ma si fa raggiungere all’ultimo respiro: al Tre Fontane finisce 2-2 contro il Cesena al termine di una gara intensa e ricca di colpi di scena.

La squadra di Federico Guidi parte forte e sblocca il match al 19’ con una splendida conclusione a giro di Almaviva, uno dei migliori in campo. Nella ripresa i giallorossi sembrano in controllo e trovano il raddoppio al 51’: invenzione ancora di Almaviva e tap-in vincente di Maccaroni a porta vuota.

La Roma sfiora anche il tris, ma il Cesena resta aggrappato alla partita e riapre tutto all’83’ con Galvagno. Nel recupero succede di tutto: prima un grande intervento di Zelezny, poi al 96’ l’episodio che gela i giallorossi. Su corner romagnolo il portiere esce male, Tosku ne approfitta e anticipa Terlizzi firmando il definitivo 2-2.

Un pareggio amaro per la Roma Primavera, che vede sfumare all’ultimo istante la possibilità di riprendersi il primo posto in classifica, occupato ora dalla Fiorentina.

IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Zelezny; Mirra, Seck, Terlizzi; Carlaccini, Panico (79′ Arduini), Bah, Litti (71′ Zinni); Almaviva (60′ Della Rocca), Maccaroni (79′ Di Nunzio); Morucci (71′ Paratici).

A disp.: Kilvinger, Tumminelli, Belmonte, Scacchi, Troiani, Bonifazi.

All. Federico Guidi

CESENA (3-5-2): Fontana; Kebbeh (46′ Abbondanza), Casadei, Ribello; Domeniconi, Biguzzi (56′ Tosku), Carbone (72′ Amadori), Poletti, Ridolfi (56′ Mattioli); Rossetti (78′ Lantignotti), Galvagno.

A disp.: Gianfanti, Antonini, Baietta, Zaghini, Berti.

All. Nicola Campedelli

Giallorossi.net – T. De Cortis