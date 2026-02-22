Primavera, Roma beffata nel finale: il Cesena rimonta due gol e fa 2 a 2 al 97esimo

La Roma Primavera va a un passo dalla vittoria ma si fa raggiungere all’ultimo respiro: al Tre Fontane finisce 2-2 contro il Cesena al termine di una gara intensa e ricca di colpi di scena.
La squadra di Federico Guidi parte forte e sblocca il match al 19’ con una splendida conclusione a giro di Almaviva, uno dei migliori in campo. Nella ripresa i giallorossi sembrano in controllo e trovano il raddoppio al 51’: invenzione ancora di Almaviva e tap-in vincente di Maccaroni a porta vuota.
La Roma sfiora anche il tris, ma il Cesena resta aggrappato alla partita e riapre tutto all’83’ con Galvagno. Nel recupero succede di tutto: prima un grande intervento di Zelezny, poi al 96’ l’episodio che gela i giallorossi. Su corner romagnolo il portiere esce male, Tosku ne approfitta e anticipa Terlizzi firmando il definitivo 2-2.
Un pareggio amaro per la Roma Primavera, che vede sfumare all’ultimo istante la possibilità di riprendersi il primo posto in classifica, occupato ora dalla Fiorentina.
LEGGI ANCHE – Sangarè all’Elche: le cifre dell’affare, la percentuale sulla plusvalenza e il diritto di prelazione
IL TABELLINO
ROMA (3-4-2-1): Zelezny; Mirra, Seck, Terlizzi; Carlaccini, Panico (79′ Arduini), Bah, Litti (71′ Zinni); Almaviva (60′ Della Rocca), Maccaroni (79′ Di Nunzio); Morucci (71′ Paratici).
A disp.: Kilvinger, Tumminelli, Belmonte, Scacchi, Troiani, Bonifazi.
All. Federico Guidi
CESENA (3-5-2): Fontana; Kebbeh (46′ Abbondanza), Casadei, Ribello; Domeniconi, Biguzzi (56′ Tosku), Carbone (72′ Amadori), Poletti, Ridolfi (56′ Mattioli); Rossetti (78′ Lantignotti), Galvagno.
A disp.: Gianfanti, Antonini, Baietta, Zaghini, Berti.
All. Nicola Campedelli
Giallorossi.net – T. De Cortis
14′ di recupero!!!
Il Cesena è una squadra di tutto rispetto quest’anno, proprio per questo, trovarsi in vantaggio 2-0 da’ la misura di uno spreco incredibile!!!
Che sia di crescita questa beffa.
FORZA ROMA
Per i malati di Roma unisex, alle 15.30 inter-Roma women, sfida al vertice del campionato.
A parte il fatto che sul 2-0 non puoi farti rimontare ma, solo io ho visto una carica sul portiere della Roma non fischiato..??
una carica?
il loro portiere ha sbattuto il nostro addosso al palo e lasciato a terra dentro la porta
Pareggio del Cesena con una evidentissima carica sul nostro portiere
Non solo carica al portiere. Ma anche il gol annullato a Morucci era buono.
Fino a che il centrocampo e’ stato Panico -Maccheroni. Almaviva abbiamo retto benissimo.
i cambi ci hanno indebolito.
bah erano 5 ‘ diventati 7’ di supplementare il gol pareggio era da annullare carica sul portiere
comunque importante arrivare in finale e vincerla ( anche in primavera cercano di cambiare i risultati ?
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.