“ON AIR!” – ROSSI: “Occhio a Venturino, è sottovalutato”, PETRUZZI: “Deluso da Zaragoza, ieri mi sono tolto gli ultimi dubbi”, FERRAZZA: “Lavoro incredibile di Gasp”, CORSI: “Questa Juve va massacrata”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore.

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Se avessimo potuto scegliere i risultati del weekend, li avremmo fatti così. La vittoria di ieri ha dimostrato la maturità di questa squadra, non era facile dopo il risultato del primo tempo e considerate le assenze. Sento parlare di match point domenica, io parlerei più di set point: sarebbe importantissimo vincere, ma non decisivo. Sarebbe bello festeggiare la qualificazione matematica alla prossima Champions alla penultima giornata…sapete contro chi giochiamo alla penultima… Pellegrini? Inguardabile, ieri nel primo tempo è stato il peggiore, peggio di Zaragoza…”

David Rossi (Rete Sport): “Io starei tranquillo, la Roma può arrivare seconda ma anche settima. La Roma deve giocare ancora con tutte le squadre che le sono dietro, Juventus, Como e Atalanta, per cui calma… Zaragoza ieri non ha saltato mai l’uomo, Pellegrini non è nominabile, non ha fatto nulla a parte battere l’angolo dell’1 a 0. Venturino invece ha giocato una cifra di palloni quando è entrato, la squadra ci va spesso da lui, e questo vuol dire che si fida. Con la palla al piede correva più veloce degli altri senza palla. Venturino ieri mi ha rubato l’occhio. Quel tiro a giro sul secondo palo che a momenti la metteva sotto l’incrocio è tanta roba. Questo è un giocatore da tenere sott’occhio, è un po’ sottovalutato… Il gol annullato da Piccinini al Parma? Se facevano una cosa del genere, io stamattina vi giuro che mi facevo carcerare…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Sono rimasto molto deluso dalla prova di Zaragoza, se avevo qualche dubbio ieri mi è stato tolto…Zaragoza è un giocatore che non può essere nella testa di Gasperini. Può essere un calciatore da ultima mezzora. Venturino bene bene…Vaz? Capisco la difficoltà di inserimento e di ambientamento, ma ogni volta che è stato chiamato in causa non gli ho visto una caratteristica particolare…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Pisilli sembra cresciuto anche fisicamente, è meno esile e più piazzato, regge molto di più l’urto dei contrasti. Poi non sarà mai un rubapalloni, ma rispetto a El Aynaoui e Konè ha un magnetismo diverso in area avversaria, sta sempre al posto giusto al momento giusto…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “La Roma ieri ha fatto il suo. Tanti parlano di primo tempo deludente, ma non è così. La Cremonese difendeva in tanti, era quello che doveva fare, appena ha provato ad attaccare ha preso tre gol…La prova è stata importante. La Juventus va massacrata: nell’ultima partita non è proprio pervenuta, e penso che Spalletti avrà perso 21 anni di vita. La Juve o si porta dietro l’arbitro, altrimenti non vedo come possa fare contro questa Roma, e penso che potremo finalmente una vittoria contro una big. Potresti mettere a sette punti la Juve, non c’è occasione più grande per metterli fuori gioco. E dico grazie a Juric, che se non toglieva quei 10 punti all’Atalanta, ora stava lì…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Oggi mi sento in pace: hanno perso tutte, Ranieri parla di scudetto per la prima volta, e sappiamo come centellina le parole. La Roma allunga su tutte. Gasp riesce a far diventare giocatori Venturino, Zaragoza, riesce a inquadrarli, sta facendo un lavoro incredibile. Contro la Juve ora hai un vantaggio psicologico, devi vincerla, ma anche se la perdessi staresti comunque sopra. Ragazzi, questo è il lunedì perfetto…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Gasperini è una garanzia, la cosa importante è che venga sostenuto da tutti a Trigoria. E in questo senso la figura di Ranieri è fondamentale, mancava all’epoca di Mourinho un dirigente del genere. Io mi sento molto rassicurato dalla presenza di Ranieri a Trigoria…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “La Roma ha dei giocatori molto importanti a scadenza, e il prossimo anno tante cose saranno messe a posto e avrai base più solide. Malen resterà, Zaragoza e Venturino vedremo. Dal primo luglio dovrai costruire la rosa con un margine più ampio, a Gasperini è stato detto questo. E vedrete che ripartirà a martellare, vorrà una Roma in grado di lottare per il vertice…”

Piero Torri (Radio Manà Sport): “Pellegrini per me ha fatto una partita sufficiente, niente di più. Meglio delle ultime apparizioni, ma può dare di più. Non so se cominciamo ad accontentarci delle sue prestazioni, ma penso che se fa una partita bene e una male, viene ricordata quella in cui fa male. E per questo penso che la sua storia con la Roma sia da considerarsi conclusa, anche se credo che da parte sua c’è la totale volontà di restare e che la questione economica per lui sia secondaria. Ora comincia la settimana di passione contro i galeotti…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Zaragoza nota positiva? Ma dai su…Non sono d’accordo per niente. Se basta un cross, allora Venturino? Mi chiedo come mai nel Genoa non avesse spazio, mi sembra un ragazzo che ha prospettiva. Zaragoza è un tascabile che ti può risolvere le partite nell’ultima mezzora, ma ieri non ti ha risolto niente…Sento dire “Eh ma anche Falcao in Italia all’inizio ha avuto bisogno…“, ma quando mai, ma cosa dite, ma di cosa ha avuto bisogno…”

Nando Orsi (Radio Radio): “La Roma ieri ha giocato contro una squadra che se non si sbriga va giù…La Roma doveva solo aspettare il momento giusto per sbloccarla, non ho mai avuto la percezione che la squadra potesse non vincere quella partita… Zaragoza? Non ha fatto niente, non diamo giudizi sui calciatori solo se fanno un cross o un dribbling. Io un giocatore lo valuto se è decisivo, ma così no. Io fino a ora non ho intravisto niente, come Openda e Zhegrova. Loro però stanno qua da mesi, lui è appena arrivato e quindi aspettiamo…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Partita serena. La Roma non si è fatta prendere dalla frenesia di segnare, e avevo anche io la sensazione che prima o poi avrebbe sbloccato il match, si vedeva che c’era troppa differenza in campo. La vittoria è adeguata al divario di forza che c’è…Zaragoza? Si è appena allacciato gli scarpini, diamogli tempo. Venturino nell’under 21 ha fatto delle bellissime cose in alcune partite, è un ragazzo che c’è. Ora pian pianino facciamolo inserire, ma diamogli un po’ di tempo…”

