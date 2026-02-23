La Roma continua a correre e Gian Piero Gasperini si gode un momento che va oltre la classifica. Il terzo posto condiviso con il Napoli racconta una squadra solida e continua, ma a colpire è soprattutto il clima che si respira attorno all’allenatore, ormai pienamente entrato in sintonia con la piazza.

Dalla vittoria contro il Cagliari, infatti, Gasperini ha iniziato a festeggiare ogni successo con un balletto sotto la Tribuna Monte Mario. Un gesto diventato rituale, nato da una scommessa con due tifosi giallorossi che gli avevano chiesto di “andare col tango” dopo ogni vittoria.

Promessa mantenuta, documentata anche da un video pubblicato su Instagram dagli stessi sostenitori. Da allora sono arrivate due vittorie consecutive e, inevitabilmente, la speranza dell’ambiente è che il balletto possa ripetersi ancora. Magari già domenica, nella sfida delicatissima contro la Juventus.

