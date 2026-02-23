VIDEO – Gasperini scatenato: il balletto portafortuna che fa sognare la Roma

2
65

La Roma continua a correre e Gian Piero Gasperini si gode un momento che va oltre la classifica. Il terzo posto condiviso con il Napoli racconta una squadra solida e continua, ma a colpire è soprattutto il clima che si respira attorno all’allenatore, ormai pienamente entrato in sintonia con la piazza.

Dalla vittoria contro il Cagliari, infatti, Gasperini ha iniziato a festeggiare ogni successo con un balletto sotto la Tribuna Monte Mario. Un gesto diventato rituale, nato da una scommessa con due tifosi giallorossi che gli avevano chiesto di “andare col tango” dopo ogni vittoria.

Promessa mantenuta, documentata anche da un video pubblicato su Instagram dagli stessi sostenitori. Da allora sono arrivate due vittorie consecutive e, inevitabilmente, la speranza dell’ambiente è che il balletto possa ripetersi ancora. Magari già domenica, nella sfida delicatissima contro la Juventus.

LEGGI ANCHE – Pedullà: “A giugno uno tra Gasperini e Massara andrà via, non c’è possibilità di proseguire insieme”

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Colono’ Francesco (@capitan.bobo)

Redazione GR.net

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Articolo precedenteFLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto
Articolo successivo“ON AIR!” – ROSSI: “Occhio a Venturino, è sottovalutato”, PETRUZZI: “Deluso da Zaragoza, ieri mi sono tolto gli ultimi dubbi”, FERRAZZA: “Lavoro incredibile di Gasp”, CORSI: “Questa Juve va massacrata”

2 Commenti

    • A Faviolandia lo definivano Carbonaro…

  2. ATTENZIONE: La moderazione dei commenti è ora più rigorosa.
    Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome