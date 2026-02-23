Roma, scatto Champions

La Roma non sbaglia. Il campionato, per una volta, le presenta un assist troppo invitante per non essere sfruttato. Juventus, Napoli e Milan cadono tutte nello stesso turno, l’Olimpico è pronto a spingere e la Cremonese diventa l’esame di maturità perfetto. Superato con un 3-0 netto, ma molto più sudato di quanto dica il risultato.
Perché il primo tempo è tutt’altro che semplice. I lombardi giocano una partita intelligente: bassi, corti, ordinati. Chiudono le linee, intasano la zona centrale e costringono la Roma a un possesso lento, prevedibile, spesso sterile. I giallorossi tengono il pallone, ma faticano a trasformarlo in occasioni vere. Ritmi bassi, pochi strappi, zero gol. Lo 0-0 all’intervallo è lo specchio fedele di una frazione complicata, più mentale che tecnica.
La svolta arriva dopo l’intervallo. Gian Piero Gasperini legge la partita, interviene e la cambia. Fuori Ghilardi, dentro El Aynaoui. Difesa a quattro, Cristante alzato sulla trequarti. Una scelta che rompe l’equilibrio, aumenta la presenza tra le linee e costringe la Cremonese a uscire dalla comfort zone.
Il gol che sblocca tutto è una conseguenza diretta di quella mossa, ma soprattutto un ritrovato feeling con i calci piazzati, un tempo arma in più di questa squadra: corner battuto da Lorenzo Pellegrini, stacco imperioso di Bryan Cristante e partita che finalmente prende una direzione chiara. Da lì in poi la Roma cresce, prende campo, prende fiducia. La Cremonese, al contrario, perde compattezza e certezze.
E nella serata in cui Malen non segna, a vestire i panni del centravanti ci pensa Ndicka: altro calcio d’angolo battuto dalla destra, stavolta da El Aynaoui, colpo di tacco illuminante di Cristante, e destro chirurgico dell’ivoriano a centro area. È il segnale definitivo: la partita è in discesa. Nel finale c’è spazio anche per la firma di Niccolò Pisilli, la cui crescita è sotto gli occhi di tutti: destro potente e angolato a calare il tris.
Tre gol, zero subiti, tre punti pesantissimi. La Roma aggancia il Napoli al terzo posto e stacca la Juventus di quattro lunghezze. Un messaggio chiarissimo, soprattutto nella settimana che porta allo scontro diretto contro i bianconeri. Ora il calendario mette la Roma davanti a una partita che vale più dei soliti tre punti.
Battere la Juventus significherebbe scavare un solco profondo, psicologico prima ancora che numerico. Significherebbe mettere il primo mattone serio verso l’obiettivo che aleggia su Trigoria da mesi, senza proclami ma con sempre maggiore concretezza: la Champions League. La Roma, intanto, non ha fallito la sua occasione. Ed è già una notizia enorme.
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
questa se non la sbloccavi da calcio da fermo, era il classico Cetriolo, perché hanno messo il pullman davanti l’area, ora devi vincere assolutamente contro la Juventus non sarà per niente semplice, anche per tenere lontane como e Atalanta
La Roma è diventata più matura con Gasperini rispetto alle scorse stagioni.
Anni fa occasioni così, le concorrenti che perdono punti, non le avremmo sfruttate.
Merito di Gasperini che ha saputo cambiare in corsa nel secondo tempo quando al primo la Cremonese ci aveva bloccato.
Cristante per anni ha giocato in ruoli non suoi per coprire carenze che avevamo nei ruoli (mediano, centrale di difesa).
Ora che finalmente con Kone e El Ayanoui abbiamo due mediani solidi può tornare a fare il suo ruolo sapendo che con Pisilli abbiamo già il suo sostituto in prospettiva.
Non è un caso che siamo andati in Champions n passato quando avevamo un signor attaccante (Dzeko) ed un signor centrocampo.
Ripartiti con questi punti fermi abbiamo riportato la chiesa al centro del villaggio (come diceva qualcuno..).
se battiamo la Juve e prendiamo un bel punticino col Como saremmo su una strada ottima. il Napoli secondo me è dcoppiato
La vittoria con la Juve sarebbe un passo importantissimo, ma non decisivo perché mancano ancora parecchie partite e presto ricomincenno le coppe, con tutto quello che ciò comporta in termini di dispendio di energie fisiche e mentali, anche considerando le difficoltà che abbiamo nel reparto offensivo. Alcune nostre concorrenti potrebbero uscire dalla Champions ed essere più libere di noi.
Bisogna tenere i piedi ben piantati in terra ed evitare di avere lo stesso atteggiamento che avemmo col Napoli quando eravamo primi in classifica.
Anche un pareggio alla fine non sarebbe un cattivo risultato. L’importante è non farli vincere per tenerli sotto.
L’ inerzia ora è dalla nostra parte e va sfruttata: vinciamo con la juve ed arriviamo tranquillamente secondi.
FORZA ROMA!
Ottima partita dei miei due pupilli.
(troppo teso per tutta la partita fino al gol della coppia più reietta della Roma, va bene così, avanti tutta)
Piso tutta la vita al posto di pellegrini alto a sx
Guarda che Soulè non giocava….
Brutto termine reietto, poi vorrei sapere da chi….
Io dico solo questo e poi mi taccio : Blindate Pisilli e Ghilardi e…. Venturino
Apuo in realtà i miei due pupilli sono Pellegrini e Cristante, ma era una cosa che volevo tenere per me per questo ho fatto finta che fosse Soulé.
(e comunque finché non è arrivato Malen, il giovane argentino si è caricato l’ attacco della Roma sulle spalle, contribuendo con gol e assist sia al quarto posto che al passaggio tra le prime 8 di EL…grazie pupillo!)
Non sono un estimatore di Cristante ma ogni volta che viene spostato avanti la Roma fa bene !
E’ giocare a 4 dietro e con centrocampista in più che elimina il rischioso gira gira della palla.
Nel mio calcio ideale i centrocampisti dovrebbero essere sempre 3…ma Gasp so anni che va con 2 mediani, però apprezzo che appena lo necessità butta dentro anche il terzo. Daje.
e ora tocca ai turchi.. prima sfiancateli e poi fateli FUORI !
Devono arrivare a Roma Cotti & Mangiati !
❤️🧡💛
Nì… Auguro alla Juventus una sonante vittoria 3-0, poi ai supplementari facessero quello che vogliono (anche se spero comunque che alla fine la Juve passi, i punti nel ranking fanno sempre comodo nel caso le cose qua si mettessero male…)
@Ago: se la juve completasse la rimonta secondo me si gaserebbe a mille, ragion per cui preferirei che prendesse un’altra sonora batosta dai turchi ma stavolta in casa coi tifosi avvelenati… sarebbe una bella botta in vista dello scontro diretto. Arriverebbero con l’acqua alla gola tipo ultima spiaggia. Ed è lì che li dobbiamo ammazzare con una vittoria possibilmente rotonda e senza storia (tipo 3-0 al primo tempo).
Poi difficilmente si riprenderebbero ….
Poi mi accontento anche di un 1-0 su autogol loro, sia chiaro!😄😄😄
FORZA ROMA SEMPRE!
Con la Giuve domenica sera sarà un match point per la CL. Poi guarderemo un po’ più avanti. Forza Roma!
buongiorno e buon inizio settimana a tutti i tifosi della as Roma 💛❤️
ora tutti uniti e compatti, che domenica si presentano i ladri abituali che si portano i banditi ad arbitrate
come sei bella as Roma 💛❤️
Io continuo a notare che ogni volta che si finisce a giocare con centrocampo a 3 e Cristante avanzato si fanno le prestazioni migliori. Immagino l’abbia notato anche il mister, ma chissà perché non è la sua soluzione preferita…
si con Cristante dietro la punta il gioco diventa più fluido e arrivando da dietro può aumentare i cm in area non solo sui calci piazzati. Vorrei spendere due parole per Venturino, ha sempre fatto con personalita’ giocate di qualita,’ era tempo che non si vedeva un esterno andare sul fondo e mettere sempre ottimi palloni al centro, inoltre, e’ un ambidestro puro , una rarita’ , e a prescindere dal lato in cui viene schierato puo’ accentrarsi e concludere a rete. Non vorrei illudermi troppo, e’ molto giovane, ma la considero una nota positiva.
Penso che Venturino sia entrato (al posto di un inesistente Zaragoza che dopo trenta minuti buoni è completamente scomparso per i restanti 30) in un momento particolarmente favorevole in quanto dopo il goal di Cristante la difesa della Cremonese non ci ha capito più nulla. Venturino resta un giocatore forte e molto interessante ma bisogna tenere in conto anche come si era messa la partita.
Bella partita, tutt’altro che scontata. Venturino continua a dare buoni segnali, la squadra c’è con i suoi leader.
Grande occasione di spedire la Juventus a -7 in un turno che si annuncia sulla carta facile per tutte le altre.
Lup man anche io penso che l’ingresso di Venturino abbia rivitalizzato la fase offensiva oltre alla genialata di El Aynaoui al posto di Ghilardi,
Riconosco che Pellegrini ieri è stato meglio che negli ultimi 2 anni ma Venturino ha spaccato la loro difesa, tutta un altra cosa.
Stiamo costruendo qualcosa di vero, una doppia squadra giovane, profonda, affamata. Ragazzi che non eseguono soltanto, ma mettono ritmo, personalità, fame. Assorbono tutto e crescono in fretta. La strada è quella giusta.
Ora serve l’ultimo passo.. Gasp, trasformaci anche Vaz. Dentro quella materia grezza c’è potenziale vero. Se entra nei meccanismi, il salto è reale.
E davanti il punto è chiaro..con uno come Malen tutto cambia. Movimenti, tagli, profondità: ogni scatto è uno spazio che si apre.
Nel calcio di Gian Piero Gasperini non puoi restare fermo. Meno immobilismo, più movimento. Meno prevedibilità, più fame. Il resto viene da sé. Complimenti ragazzi.
Cristante trequartista era il ruolo che lo fece esplodere con l Atalanta, lo comprammo per quello e poi non giocò mai in quella posizione. Complimenti per l intuizione Venturino, ragazzo con tempi di gioco naturali, calcia si Sx e Dx e non ha ancora osato, giustamente, un 2006. Pisilli diventerà un punto fermo del calcio italiano, il problema sarà trattenerlo quando arriveranno le offerte.
Questa Roma può aprire un ciclo vincente perchè grazie a Ranieri, lo ha ammesso Gasperini, ha creato un ambiente adatto. Va dato atto che Massara sta facendo un grande lavoro con i giovani.
Avanti così.
Dobbiamo fare la corsa sul Napoli, deve essere il nostro obiettivo, non farli scappare più. Cristante avrà i suoi limiti ma è una presenza importante di sostanza non eccelle ma non si gioca con uno in meno quando c’è lui. Non è lui la causa dei sesti posti opinione personale.
Konè dovrebbe crederci di più quando tira ed essere più concentrato. Manca sempre qualcuno in centro che arriva da dietro e segna.
Per il resto abbiamo il futuro nelle mani tanti giovani forti che stanno crescendo .
Gasperini grande uomo
La corsa va’ fatta sul Milan che sta più in su e lo dico semplicemente perché il Napoli ora c’è l’hai affiancato in classifica e sarebbe fantastico provare a lasciar dietro tutte e due le squadre! Una partita alla volta così come si posiziona un mattone alla volta per costruire una casa! Forza Roma Dajeeee!
La Roma è una squadra che ha carattere e voglia di arrivare al risultato, qualsiasi cosa succederà nelle prossime 12 partite, di sicuro daranno tutto … vincere con la Juve non sarà facile, ma concordo che va sfruttato il trend del momento … Pisilli una certezza, Venturino una speranza che possa essere il prossimo Bruno Conti
26 match 16 gol subiti
12 match con porta inviolata
Cristante è centrocampista DIFENSIVO =chiudere linee di passaggio , recuperare palla , colpi di testa per i lanci lunghi avversari.
Protagonista anche nelle semifinali e finali giocate.
Il detto ” le partite infrasettimanali fanno perdere punti” non vale per la Roma di Cristante
Roma , spesso , con organico RIDOTTO costretta a fare scelte , il buon Bryan sempre PRESENTE.
NB
gli stessi poi : ” Dybala unico campione ”
7 vittorie 1 pareggio 1 sconfitta SENZA Dybala.
2 gol fatti.
I problemi della Roma , da anni FARE GOL.
Stranamente MENO problemi quando Dybala e assente
per me sotto c’è altro ,gasp trasforma giocatori normali a forti , giocatori forti in fuoriclasse
Abbiamo bisogno di un centrocampista come Nainggolan, che segni gol da fuori area quando le squadre avversarie non lasciano spazio.
Daje Roma 🔥🤜🦓
c’è pisillik , basta dargli fiducia
Stiamo sfruttando al meglio il periodo di tregua che ci siamo meritati arrivando fra le prime 8 in Europa League, saltando così i dispendiosi playoff. Ora manca la ciliegina sulla torta…
a mio parere dopo la giornata di ieri la lotta per i tre posti per la Champion si è complicata perchè sono rentrate in gioco Atalanta Como che hanno vinto due scontri diretti.
Lup man anche io penso che l’ingresso di Venturino abbia rivitalizzato la fase offensiva oltre alla genialata di El Aynaoui al posto di Ghilardi,
Riconosco che Pellegrini ieri è stato meglio che negli ultimi 2 anni ma Venturino ha spaccato la loro difesa, tutta un altra cosa.
Ghilardi Ziolkowski El Aynaoui Malen Vaz Zaragoza Arena
A questi probabilmente da aggiungere VENTURINO.
Il ragazzo è forte , sfrontato , sa crossare e fare dribbling.
Addirittura non si capisce il piede preferito : è destro o mancino ?
Anche , ma non solo , per necessità Gasperini lo sta buttando spesso in campo..
BRAVO Venturino.
Ma forse bravo anche Massara
_______
Ghilardi Mancini Cristante Pellegrini Pisilli Venturino ieri in campo.
Quanti Club ” italiani ” con tanti italiani in campo ?
Come vorrei in questo gruppo annoverare anche PALESTRA
.
non oso pensare cosa possa diventare Kone se imparasse anche a tirare in porta . . . per il resto grande prestazione di tutti (a me e’ piaciuto anche il primo tempo) e la mossa di “osare” la difesa a 4 (o era a 2?) una piccola lezione dek Gasp a chi lo vuole fissato, inflessibile, oltranzista e conservatore. ora avanti con la corrida coi gobbi ridotti all’osso: prendiamoli a sberle che non meritano altro.
neanche liedholm , che insegnò a stoppare a graziani , ci riuscirebbe ; ci si nasce
Qualcuno si è accorto delle assenze di Dybala, Soulè, Ferguson Dovbyk?
Era pur sempre la Cremonese. Io cmq me ne sono accorto soprattutto di Soulé, Zaragoza alto a destra non è la stessa cosa di chi ha fatto in stagione 7 gol e 7 assist…mi pare.
Infine la carretta di una Roma senza attaccanti pericolosi l’ ha tirata Mati, un po’ di rispetto per un ragazzo di 22 anni che non si è mai tirato indietro dalle responsabilità. Grazie.
Malen ha delle cose di Mbappé
Bum!
e speriamo che nun le rivole!
Venturino, wow.
Nel secondo tempo il Gasp ha fatto una
mossa a dir poco geniale, infatti ha
schietato un 11 asimmetrico che alla tv
si é visto in modo flagrante, con EA che
andava a giocare piú basso di Wesley🤔😉
e ha spostato l’intensitá del gioco per numero
di calciatori sulla destra.
Francamente da come si é vista in tv la
Roma ha giocato in diagonale cosa che ci ha
permesso di battere 7/8 corner sempre
da quel lato é vincere la partita.
Geniale 🫶❤️
Se vogiamo fare il salto, ci sono tre scontri diretti da vincere, contro Rube, Como e Atalanta.
Tutto il resto è fuffa.
Al momento contro le prime sei abbiamo vinto solo una volta.
Inutile gasarsi per aver battuto una squadretta che lotta per la salvezza.
Eccallà… Mancava il commento dell’unico saggio che ha capito tutto e ci riporta tutti con i piedi per terra visto che siamo al Circo Massimo per festeggiare dopo la vittoria con la Cremonese… ah no
Contro la juve giocherei con lo scherma del secondo tempo con la Cremonese.
Mettere avanti Malen, Cristante e Venturino.
A Centrocampo il duo Koné Pisilli/il marocchino.
in difesa Mancini, Ndincka, Ghilardi.
Una parola sulla Cremonese: fare scenate e perdere tempo giá dal 20mo del primo tempo é una cosa che non si può vedere. Il giocatore che liscia il pallone 30 secondi a ogni rimessa, il portiere che finge infortuni, i giocatori che svengono, i sostituti che si fanno 80 metri a passo di lumaca prima di uscire dal campo, non può essere calcio questo. Capisco perché lo fanno, ma poi non lamentiamoci se lo “spettacolo” della Serie A è ai limiti storici. W gli allenatori come Di Francesco, magari retrocede, ma almeno onora ‘sto sport.
