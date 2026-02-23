Roma, scatto Champions

La Roma non sbaglia. Il campionato, per una volta, le presenta un assist troppo invitante per non essere sfruttato. Juventus, Napoli e Milan cadono tutte nello stesso turno, l’Olimpico è pronto a spingere e la Cremonese diventa l’esame di maturità perfetto. Superato con un 3-0 netto, ma molto più sudato di quanto dica il risultato.

Perché il primo tempo è tutt’altro che semplice. I lombardi giocano una partita intelligente: bassi, corti, ordinati. Chiudono le linee, intasano la zona centrale e costringono la Roma a un possesso lento, prevedibile, spesso sterile. I giallorossi tengono il pallone, ma faticano a trasformarlo in occasioni vere. Ritmi bassi, pochi strappi, zero gol. Lo 0-0 all’intervallo è lo specchio fedele di una frazione complicata, più mentale che tecnica.

La svolta arriva dopo l’intervallo. Gian Piero Gasperini legge la partita, interviene e la cambia. Fuori Ghilardi, dentro El Aynaoui. Difesa a quattro, Cristante alzato sulla trequarti. Una scelta che rompe l’equilibrio, aumenta la presenza tra le linee e costringe la Cremonese a uscire dalla comfort zone.

Il gol che sblocca tutto è una conseguenza diretta di quella mossa, ma soprattutto un ritrovato feeling con i calci piazzati, un tempo arma in più di questa squadra: corner battuto da Lorenzo Pellegrini, stacco imperioso di Bryan Cristante e partita che finalmente prende una direzione chiara. Da lì in poi la Roma cresce, prende campo, prende fiducia. La Cremonese, al contrario, perde compattezza e certezze.

E nella serata in cui Malen non segna, a vestire i panni del centravanti ci pensa Ndicka: altro calcio d’angolo battuto dalla destra, stavolta da El Aynaoui, colpo di tacco illuminante di Cristante, e destro chirurgico dell’ivoriano a centro area. È il segnale definitivo: la partita è in discesa. Nel finale c’è spazio anche per la firma di Niccolò Pisilli, la cui crescita è sotto gli occhi di tutti: destro potente e angolato a calare il tris.

Tre gol, zero subiti, tre punti pesantissimi. La Roma aggancia il Napoli al terzo posto e stacca la Juventus di quattro lunghezze. Un messaggio chiarissimo, soprattutto nella settimana che porta allo scontro diretto contro i bianconeri. Ora il calendario mette la Roma davanti a una partita che vale più dei soliti tre punti.

Battere la Juventus significherebbe scavare un solco profondo, psicologico prima ancora che numerico. Significherebbe mettere il primo mattone serio verso l’obiettivo che aleggia su Trigoria da mesi, senza proclami ma con sempre maggiore concretezza: la Champions League. La Roma, intanto, non ha fallito la sua occasione. Ed è già una notizia enorme.

