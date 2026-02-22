Cristante: “Sapevamo che era importantissimo vincere. Più bello l’assist o il gol? Scelgo la rete…”

Il calciatore giallorosso Bryan Cristante parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Cremonese. Di seguito tutte le dichiarazioni del giocatore sulla gara di campionato appena conclusa all’Olimpico.
Questa vittoria ha un peso diverso…
“Sapevamo che sarebbe stata una partita importantissima considerando gli altri risultati. Era importante portarla a casa”.
Più bello il gol o l’assist di tacco?
“Dico il gol perché ha sbloccato la partita. La Cremonese stava difendendo bene ed era importante sbloccare la gara”.
Gol in fotocopia di quello a Firenze.
per fare un gol del genere ci vuole un ottimo senso della posizione, una perfetta coordinazione nei movimenti e una grande forza fisica.
Se provano a farlo quelli che lo criticano un giorno sì e l’altro pure rimangono bloccati collo e schiena per un mese.
Crisantemi.
*salva una prestazione
