LIVE! Gasperini: “Ero straconvinto che avremmo fatto bene. Vittoria importantissima, la corsa Champions sarà una battaglia”

Gian Piero Gasperini interviene ai microfoni dei giornalisti per parlare di Roma-Cremonese, gara valida per la 26ª giornata di Serie A. Queste le dichiarazioni del tecnico giallorosso al termine del match.

GASPERINI A DAZN

Quei 23 tiri come li legge?

“Soprattutto i 5 tiri in porta (ride, ndr). Abbiamo faticato un po’ nel primo tempo, sicuramente non era facile. La Cremonese si chiudeva bene, noi arrivavamo bene fino a lì ma non riuscivamo ad essere pericolosi. Poi abbiamo cambiato un pochino, abbiamo messo Cristante più vicino a Malen, è aumentata la pressione, abbiamo fatto gol su angolo e creato molto”.

Ti aspettavi di portare le tue idee in così poco tempo?

“Me lo auguravo. Parti con i migliori propositi, ma ho iniziato ad aspettarmelo quando ho visto la reazione dei ragazzi dai primissimi allenamenti. Ero straconvinto che avremmo fatto bene, magari non così tanto bene, ma c’è sempre stato uno spirito importante. La squadra ha un gruppo molto solido, i giovani stanno crescendo. Nel girone d’andata lo zoccolo duro ha giocato con grande continuità e ha dato modo ai giovani di venire fuori”.

Avete puntato tanto il primo palo sui corner?

“Cristante segnò così anche a Firenze, è nel suo repertorio. Oggi abbiamo deciso di mandarlo sul primo palo, ma di solito ci alterniamo. Ci mancavano i gol su corner, ne tiriamo molti e da diverso tempo non segnavamo. Oggi li abbiamo calciati bene e ci siamo mossi bene. Le palle inattive sono una risorsa per tutte le squadre, noi eravamo un po’ sotto ma oggi abbiamo rimediato”.

Il rapporto con i leader?

“Ho la fortuna di aver già allenato alcuni calciatori come Dybala, Cristante, Mancini ed El Shaarawy. Ho tanti leader nella squadra e hanno trascinato tutti. Ho avuto grande risposte di professionalità da parte di tutti, anche dai nuovi. L’ambiente era positivo già prima del mio arrivo grazie al lavoro di Ranieri, ma nei miei confronti c’è stata sempre grandissima disponibilità”.

È ancora convinto che la Champions si deciderà alla fine?

“Sì. Domenica è una partita molto importante e un’eventuale vittoria sarebbe un grande passo in avanti. Con l’Atalanta sono andato in Champions cinque volte e l’ho sempre conquistata alla fine, al massimo con due giornate d’anticipo. Mancano tantissime partite e ora ci sono anche squadre che arrivano da dietro come Atalanta e Como, che sono pericolosissime. Sarà una battaglia. Questo è un momento molto importante, la vittoria di stasera è importantissima per farci arrivare alle prossime con un piccolo vantaggio che può essere utile”.

La Roma ha raggiunto il livello di Milan, Napoli e Juve?

“La classifica dice che siamo davanti alla Juve, pari al Napoli e dietro al Milan…”

Konè si allena a tirare? E’ un problema tecnico?

“No, di piedi…(ride, ndr). Ma migliorerà, sono sicuro che li farà…”

