Pisilli: “Sono cresciuto, ora sono più maturo e affidabile per i concetti del mister”

Il calciatore giallorosso Nicolò Pisilli parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Cremonese. Di seguito tutte le dichiarazioni del giocatore sulla gara di campionato appena conclusa all’Olimpico.

PISILLI A DAZN

Quanto sei felice per questo gol?

“Molto. Vittoria e primo gol in questa stagione in Serie A”.

Che emozione è segnare sotto la Sud?

“Sempre bellissimo giocare per questa maglia e in questo stadio. I tifosi sono stupendi, non è scontato fare un sold out anche contro la Cremonese”.

Hai convinto Gasperini: la tua crescita è uno dei lavori migliori dell’allenatore…

“Quando arrivano un nuovo allenatore ci sta che qualcuno ci mette di più a capirlo. Venivamo da una stagione con tre allenatori e dovevamo adattarci alle richieste di tutti e tre. Ora il mister chiede ai centrocampisti le preventive, mentre l’anno scorso avevo più libertà. La mia crescita è stata soprattutto nel diventare un giocatore più maturo e affidabile per i concetti del mister”

È vero che ti sarebbe piaciuto fare il giornalista sportivo?

“Diciamo che preferisco fare il calciatore, però era una bella alternativa”.

Chi ti piace in particolare?

“Non mi viene in mente un nome, ma vedo tutto come le bordocam di DAZN (ride, ndr). Mi piace questo mondo che sta sempre a contatto con il calcio”.

PISILLI IN CONFERENZA STAMPA

Quanto sei migliorato nel tiro e sotto porta?

“Cerco di migliorarmi sotto ogni aspetto, il tiro è un fondamentale importantissimo nel calcio. Ora col mister ci conosciamo di più nel suo modo di giocare, cerchiamo di seguirlo e andiamo avanti sulla nostra strada”.

In cosa ti senti più incisivo ora? C’è qualcosa che hai rubato a Konè e Cristante?

“Sì, sto giocando di più e sono contento di questo. Ho cercato di allenarmi al massimo e di rubare qualcosa agli altri, dare la sensazione di essere più affidabile, essere un calciatore più maturo”.

Quanto è importante la linea verde? Stai pensando già a Roma-Juventus?

“I giovani sono importanti quando portano un contributo, possono dare freschezza. Ci sono lati positivi e lati negativi come l’inesperienza, ma anche Venturino è entrato benissimo così come Ziolkowski. Ci alleniamo al massimo. Sulla Juve, seguiremo il mister e cercheremo di prepararla al meglio”.

Redazione GR.net