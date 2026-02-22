Roma-Cremonese 3-0: le pagelle

La Roma batte la Cremonese 3 a 0 e non fallisce la grande occasione: dopo un primo tempo opaco i giallorossi si scatenano nella ripresa e vanno a segno con Cristante, Ndicka e Pisilli.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi all’Olimpico per affrontare i lombardi nel match valido per la 26ª giornata di Serie A:

Svilar 7 – Nei primi 45 minuti la Cremonese non tira mai verso la porta giallorossa. Nella ripresa compie una sola parata, ma che vale come un gol.

Mancini 6,5 – Colpisce la traversa con un colpo di testa nell’unica vera occasione del primo tempo. Partita attenta, senza sbavature.

Ndicka 7,5 – Si occupa con efficacia di Sanabria, rendendolo inoffensivo. Scatenato in attacco: segna un gol con il piede non suo, poi sfiora anche il raddoppio.

Ghilardi 6,5 – Hermoso dà forfait poco prima del fischio d’inizio per un problema muscolare, ma Ghilardi lo sostituisce senza affanni. Dal 46′ El Aynaoui 6,5 – Gasp lo butta dentro nella ripresa, dai suoi piedi nasce il gol del raddoppio di Ndicka.

Celik 6 – In partite come questa, contro squadre molto bloccate, fatica a mettersi in evidenza. Difensivamente è attentissimo, ma si nota troppo poco in fase di spinta. Dall’85’ Ziolkowski sv.

Konè 6 – Primo tempo opaco, secondo tempo caratterizzato da una serie di tiri a dir poco imprecisi. Non è stata la sua serata, sufficienza stiracchiatissima.

Cristante 7,5 – La Cremonese duella a tutto campo, lui battaglia con veemenza. Sblocca un match complicato con un perfetto colpo di testa in torsione, poi serve di tacco l’assist a Ndicka per il gol che chiude il match.

Wesley 6,5 – La Cremonese è bloccata nella sua trequarti, lui prova a fare il possibile per creare scompiglio dalla sua parte.

Zaragoza 6 – Un paio di buoni cross, ma manca la sostanza. Dal 55′ Venturino 6,5 – Ragazzo interessante. Gioca sia col sinistro che col destro, non ha paura a puntare l’avversario e a cercare la conclusione a rete.

Pellegrini 6,5 – Gioca con spirito di sacrificio, disegna la parabola per il gol di Cristante. Dal 72 Pisilli 7 – Entra e segna. In stato di grazia.

Malen 6,5 – Osservato speciale della difesa avversaria, l’olandese si batte con coraggio nonostante venga costantemente raddoppiato. Provoca la rete del 3 a 0 giallorosso, cerca con insistenza la via del gol senza successo.

Gian Piero Gasperini 7 – L’emergenza attacco c’è ma non si sente: la Roma batte anche la Cremonese e non spreca la sua grande occasione. Primo tempo sotto ritmo, ripresa molto più convincente e terzo posto raggiunto.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini