Roma-Cremonese 3-0: le pagelle

La Roma batte la Cremonese 3 a 0 e non fallisce la grande occasione: dopo un primo tempo opaco i giallorossi si scatenano nella ripresa e vanno a segno con Cristante, Ndicka e Pisilli.
Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi all’Olimpico per affrontare i lombardi nel match valido per la 26ª giornata di Serie A:
Svilar 7 – Nei primi 45 minuti la Cremonese non tira mai verso la porta giallorossa. Nella ripresa compie una sola parata, ma che vale come un gol.
Mancini 6,5 – Colpisce la traversa con un colpo di testa nell’unica vera occasione del primo tempo. Partita attenta, senza sbavature.
Ndicka 7,5 – Si occupa con efficacia di Sanabria, rendendolo inoffensivo. Scatenato in attacco: segna un gol con il piede non suo, poi sfiora anche il raddoppio.
Ghilardi 6,5 – Hermoso dà forfait poco prima del fischio d’inizio per un problema muscolare, ma Ghilardi lo sostituisce senza affanni. Dal 46′ El Aynaoui 6,5 – Gasp lo butta dentro nella ripresa, dai suoi piedi nasce il gol del raddoppio di Ndicka.
Celik 6 – In partite come questa, contro squadre molto bloccate, fatica a mettersi in evidenza. Difensivamente è attentissimo, ma si nota troppo poco in fase di spinta. Dall’85’ Ziolkowski sv.
LEGGI ANCHE – Celik verso la Juve a 3,8 milioni. La Roma ha scelto Fortini
Konè 6 – Primo tempo opaco, secondo tempo caratterizzato da una serie di tiri a dir poco imprecisi. Non è stata la sua serata, sufficienza stiracchiatissima.
Cristante 7,5 – La Cremonese duella a tutto campo, lui battaglia con veemenza. Sblocca un match complicato con un perfetto colpo di testa in torsione, poi serve di tacco l’assist a Ndicka per il gol che chiude il match.
Wesley 6,5 – La Cremonese è bloccata nella sua trequarti, lui prova a fare il possibile per creare scompiglio dalla sua parte.
Zaragoza 6 – Un paio di buoni cross, ma manca la sostanza. Dal 55′ Venturino 6,5 – Ragazzo interessante. Gioca sia col sinistro che col destro, non ha paura a puntare l’avversario e a cercare la conclusione a rete.
Pellegrini 6,5 – Gioca con spirito di sacrificio, disegna la parabola per il gol di Cristante. Dal 72 Pisilli 7 – Entra e segna. In stato di grazia.
Malen 6,5 – Osservato speciale della difesa avversaria, l’olandese si batte con coraggio nonostante venga costantemente raddoppiato. Provoca la rete del 3 a 0 giallorosso, cerca con insistenza la via del gol senza successo.
Gian Piero Gasperini 7 – L’emergenza attacco c’è ma non si sente: la Roma batte anche la Cremonese e non spreca la sua grande occasione. Primo tempo sotto ritmo, ripresa molto più convincente e terzo posto raggiunto.
LEGGI ANCHE – Cassano: “Gasperini faccia fuori tutti i senatori, via l’aria sporca dalla Roma”
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
Malen gioca un altro sport. Koné imparasse a tirare prima della finale di Europa League.
Malen è il centravanti che mancava. bravi tutti stasera. Zaragoza deve trovare affiatamento con i compagni, non mettiamolo in croce.
Venturino mi piace davvero molto.
godiamoci il momento.
stasera 8 alla società as Roma che viene sempre attaccata
complimenti a friedkin Ranieri e massara
Grandissimi…
E per me Venturino ha tutto per diventare un grande giocatore
Un bel secondo tempo porta i 3 punti in classifica.
ha fatto piu’ cross Venturino stasera che Celik in 5 campionati
e ha puntato più volte la porta malen da quando è a Roma che Dovbyk da quando è nato.
❤️🧡💛
Esatto ahaahah!
Gasperini 8️⃣
Visto oggi il Milan di Allegri con una rosa nettamente più forte, teniamoci strettissimo Gasperini ed il suo gioco divertente !!
Dire che la rosa del milan e’ nettamente piu forte della roma e’ una cosa assurda
Teniamoci stretti Gasperini sicuramente, ma io sta rosa del Milan non la vedo.
Del Milan io prenderei solo Rabiot (per la castagna da fuori area) e Pulisic che e’ un buon attaccante, seppur discontinuo: il resto se lo possono tranquillamente tenere (incluso Maignan, che non e’ certo piu’ forte di Svilar)
malen è forte, gioca bene ha meritato un bel 7.
Un plauso speciale al nostro grande Mister. Ha avuto le p.lle per giocarsela con i diffidati fino alla fine ed il risultato gli a dato ragione. In più cambi azzeccati e terzo posto in classifica. DAJE
Sui giovani si sbaglia facilmente.
Ma Venturino mi sembra davvero tanto tanto interessante.
Gran bella intuizione farlo rientrare nell’operazione Baldanzi.
ora dobbiamo sperare che i gobbi la riaprano subito coi turchi.. poi un bel 3-0 al 90′ che li porta ai supplementari.
altri 30 min pieni di fatica, colpo su colpo.
e poi alla lotteria dei rigori…. FUORI !!!! 😅😅
li voglio COTTI.
❤️🧡💛
Bravi tutti ma Venturino mi ha fatto propio un bell effetto …19 anni col Gasp diventa un campione…e applausi x Massara che con 7 milioni lo riscattiamo…SEMPRE FORZA ROMA.
Ma quali pagelle ? Er pagelloneeeeeeeeee : Roma 10 e Lode, rubbe 4 o meglio 4 punti sotto ed a cuccia. Daje !!! 💖💛
Malen c’ha provato in tutti i modi, voleva segnare per forza ma gli ha detto male(n), vorrà dire che purgherà la rubbe domenica prossima. Comunque il gol l’ha propiziato, le belle giocate le ha fatte, reparto lo ha fatto, pure l’esterno spesso e volentieri oltre a fare la prima punta, quindi si è speso in un doppio ruolo. Bravissimo e tra i migliori in campo pur non riuscendo a segnare, gli sono arrivati palloni troppo difficili, quasi impossibili per poter far gol.
Zaragoza non lo giudico,ha bisogno di tempo ancora per entrare in forma e nei meccanismi di gioco.Ghilardi a parer mio dovrebbe essere sempre titolare anziche Hermoso.Ma sto Venturino???Mi piace
Gran partita di Venturino, mi ha davvero “rubato l’occhio” con quella velocità e quelle giocate.
E con la personalità. Avercela a quell’età non è scontato.
Per me vale lo stesso per pisilli.
migliore in campo senza dubbio Cristante. un gol, un assist e tanta sostanza. buono anche Ndika. Wesley e
Kone’ buon rientro in vista della rubentus.
è entrato con forza e personalità Venturino. Zaragoza…….mah…aspettiamo.
di Svilar che dire….ha fatto un gol anche
lui. Pisilli, sempre più inserito, sempre più
determinato e determinante.
Grazie Roma.
sfr. ❤️🧡💛
Cristante che inoltre nella partita contro la Juve raggiungerà le presenze con la maglia della Roma di Damiano Tommasi.
Non capisco quelli con un atteggiamento sempre critico nei suoi confronti. Quelli che dicono che è svogliato, quando si fa 11km a partita e copre tutte le zone del campo.
primo tempo in cui la cremo ha retto l’urto mantenendo la compattezza, ma era chiaro che l’argine abrebbe potuto cedere da un momemto all altro alla pressione. secondo tempo conseguenza logica del lavoro ai fianchi del primo. per quanto visto nei 90 ingenerose le sufficenze stiracchiate a Kone e Celik.
Molto bene Venturino, konè in rodaggio . Zaragoza ancora spaesato ma crescerà e sarà utile con più spazi , diciamo che è uno da secondi tempi. Monumentale Svilar in un momento delicatissimo, non m è dispiaciuto Pellegrini. Malen campione.Gasperini 10, per la mossa di alzare Cristante.
Wes è assolutamente da 7 fisso. Un vero mostro.
Lo dissi in altre occasioni..Venturino mi piace più di quanto si possa credere…non aggiungo altro, ma penso che adesso lo abbiano capito un po tutti.
Venturino è davvero una bella scoperta, spero che lo riscatteranno. Pisilli è trasformato, davvero bravo! Kone a parte che non era al meglio non segna nemmeno a porta vuota e questo non è un difetto da poco. Svilar che uscita su Vardy!
Bravissimo il mister stasera nel capire la necessità del cambio tattico, e il cambiamento s’é visto subito nel secondo tempo. Ottima la rete di Cristante piazzato sempre sul primo palo, e capace di far gol nonostante gli avversari sappiano della sua specifica pericolosità. Certo, una delusione per chi continua a criticarlo. Ho visto ottime qualità, impegno e sfrontatezza in Venturino, mi è piaciuto tanto, e poteva anche giocare dall’inizio al posto di Zaragoza che per me non è adatto al gioco di Gasperini. Da riscattare il primo ma non il secondo. Mi hanno ripreso dicendo che gli dobbiamo ancora dare tempo, è presto per capire i movimenti del Gasp. Ma allora Venturino è più intelligente?
Ma Venturino la seria A la connosce, Zara no.
Però c’è da dire che Zaragoza non sta giocando nella sua posizione naturale, infatti quando ha cambiato fascia ha fatto meglio
d’accordo in parte. quello che dici è vero ma ruolo/posizione non sono proprio gli stessi…celik sono mesi e mesi che da un ottimo equilibrio alla fascia. Secondo me non sono da paragonare. Detto questo che il turco che se lo prenda tranquillamente la Juve sperando sostituirlo con uno può forte.
tutto giusto tutto bello.se ritrovassimo una curva e uno stadio degno della nostra storia sarwbbe molto importante
Venturino è entrato alla grande. Mi ricorda un po’ Chiesa nei movimenti.
È entrato bene anche Ziółkowski. Meriterebbe di giocare un po’ di più. Lui è Ghilardi dobbiamo tenerli.
davvero ci vuole cosi tanto per approvare? .icapito tutto va.bravi
Venturino è giocatore vero, e per quanto ha fatto forse si meritava pure il 7 (e se entrava il tiro a giro pure 8).
È tutto quello che non è Vaz che Gasperini oggi pur di non farlo entrare ha preferito fare solo 4 cambi e 98 minuti a Malen (che invece con il Napoli era stato tolto a 20 dalla fine e poi hai preso il gol).
Si può pensare che ha già perso la pazienza, e non so quanto lo rivedremo in futuro… finirà il prossimo anno in prestito in qualche provinciale…all’OM hanno fatto il colpo del secolo!
Quando ho visto l’uscita di Svilar son rimasto di sasso gran bel portiere💛❤️
Vorrei ricordare a chi non se ne fosse accorto che Cristante ha sbloccato il risultato e fatto assist per il 2-0 e per questo è stato giudicato il migliore in campo.
Vi tocca aspettare una settimana (speriamo anche più di una) per ricominciare con le critiche.
Duro il mestiere di intenditore di calcio….
comprano Venturino e Vaz e tutti a criticare … ora tutti a fare i complimenti … aspettare invece di dire cose inutili mai
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.