Celik verso la Juve a 3,8 milioni. La Roma ha scelto Fortini

Il futuro di Zeki Çelik sembra ormai segnato. Sulla corsia opposta agirà ancora il laterale turco, ma il suo destino è lontano dalla Roma: è infatti promesso sposo della Juventus, pronta a chiudere l’operazione con un’offerta da 3,8 milioni di euro.

Una cifra che il club giallorosso non intende pareggiare. La scelta, a Trigoria, è già stata fatta: voltare pagina e puntare su un profilo diverso per il futuro delle corsie laterali. Il piano prevede il ritorno stabile di Wesley sulla corsia di competenza e l’inserimento di Niccolò Fortini, di proprietà della Fiorentina.

Il giovane terzino è in scadenza di contratto nel 2027. Dopo il mancato affondo nel mercato di gennaio, l’intenzione è quella di lavorare con anticipo e chiudere l’accordo in primavera, impostando per tempo la nuova soluzione per la corsia sinistra.

Fonte: La Repubblica