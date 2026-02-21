Celik verso la Juve a 3,8 milioni. La Roma ha scelto Fortini

Il futuro di Zeki Çelik sembra ormai segnato. Sulla corsia opposta agirà ancora il laterale turco, ma il suo destino è lontano dalla Roma: è infatti promesso sposo della Juventus, pronta a chiudere l’operazione con un’offerta da 3,8 milioni di euro.
Una cifra che il club giallorosso non intende pareggiare. La scelta, a Trigoria, è già stata fatta: voltare pagina e puntare su un profilo diverso per il futuro delle corsie laterali. Il piano prevede il ritorno stabile di Wesley sulla corsia di competenza e l’inserimento di Niccolò Fortini, di proprietà della Fiorentina.
Il giovane terzino è in scadenza di contratto nel 2027. Dopo il mancato affondo nel mercato di gennaio, l’intenzione è quella di lavorare con anticipo e chiudere l’accordo in primavera, impostando per tempo la nuova soluzione per la corsia sinistra.
Fonte: La Repubblica
Se la notizia è vera, e con i giornalari bisogna sempre andarci cauti, specialmente quando “sparlano” di Roma, bisogna fare un plauso al suo procuratore… Bravo, bravo..!!!
👏 👏
Ma credo che Fortini e Palestra siano già nel mirino, anzi, forse qualcosa di più…
Ed anche a ghisolfi che tra celik è Zelenskyy ha fatto perdere alla roma circa 25 M Considerato Che Zelenskyy è stato venduto a 17.
Troppa grazia, anche a me sembra che Gasp perlomeno palestra lo corteggia apertamente e da tempo. Sarebbero due ottimi acquisti.
Si ottimi giocatori ma resto dubbioso sul fatto che abbiamo già Angelino e Rensch e non spenderei soldi per ruoli già coperti.
Invece abbiamo carenza di esterni e di centrocampisti
criticare ghisolfi per celik e Zelensky supera ogni mia immaginazione, sono proprio parole in libertà.
strano non essere riusciti a piazzare il turco, che fino a Ranieri, cioè a un anno e mezzo dalla scadenza, era considerato da tutti una riserva, punto debole ecc e il polacco, che personalmente mi è sempre piaciuto, ma che era in rotta e non ne voleva sapere. oltre tutto due spicci con lui li abbiamo fatti
Zelensky è il presidente dell’Ucraina, il giocatore è Zalewski.
Asterix, ruoli gia’ coperti puo’ darsi, ma bisogna vedere coperti come.
Leggo la cifra che la Juve avrebbe proposto a Celik. Poi ho saputo che la proposta della Roma per il rinnovo a Cristante è più meno a quel livello, sopra i 3M. Poi sono andato a vedere quanto prende Atta all’Udinese 350.000 mila euro.
Poi Nico Paz 450 Mila circa.
Poi mi sono detto ma vabbè se la Roma può veramente rinnovare a Cristante per 3Milioni, ma perché invece non può triplicare lo stipendio a Paz e Atta?
Paz è del Real Madrid con recompra a 40 mln a favore del Real… Atta si può trattare e prenderei pure Solet (sostituto naturale di Cristante…)
perché Atta lo devi comprare e l’Udinese non te lo regala. Crisante è già tuo e devi investire solo i soldi dello stipendio.
@Troppagrazia
Solet sostituto naturale di Cristante??? Mah!!!
@troppagrazie primo diritto de recompra per nico paz e molto meno dei 40…secondo solet e un difensore altro che sostituto de cristante…
Lele78, quello che è il diritto di riacquisto del Real su Nico Paz a noi interessa poco, il prezzo di riferimento è quello applicato dal Real una volta che si è ripreso il giocatore. Che difficilmente andrà sotto i 60.
prendere Palestra per iniziare a costruire uno squadrone
daje Roma daje
si. l’ Atalanta ce lo da sicuramente, a cuore leggero
3,8 milioni per celik ? vai tranquillo tranquillo dai gobbi
Infine sono andato a vedere lo stipendio di Scott McTominay, ripeto Scott McTominay, 3,5M circa…La Juve proporrebbe a Celik lo stesso ingaggio di McTominay, e noi diamo la stessa cifra a Pellegrini e ci sono rumors di un rinnovo simile a Cristante. Tutto qui.
Fortini mi convince poco…Celik invece mi ha già convinto e può andare tranquillamente a Torino senza rancore, non lo rimpiangerò.
Se Cristante e (udite udite) Pellegrini vengono rinnovati con contratti sopra i 3M, la prossima estate in sede di calcio mercato non voglio sentire il solito piagnisteo sui paletti del FFP che non ci permettono di comprare i giocatori che ci servono perché abbiamo il monte ingaggi già alto…a me quanto guadagnano i calciatori interessa relativamente, mi interessa vedere giocare con la Roma i giocatori forti che giustamente vogliono essere pagati per le proprie prestazioni.
Discorso Condivisibile, però ricordati che quando o Napule ha preso McTominay nun era er McTominay che conosciamo oggi, ma una sorta di talento inespresso. Poi bisogna vede se le cifre del rinnovo a cristante sono vere.
Quindi ?
in base a questi ragionamenti pure a Torino ci sono dei mentecatti che fanno una cifra fuori dal normale a un giocatore come Celik, oppure siccome abbiamo offerto il rinnovo a Cristante a 3,00 mln , allora dobbiamo rinnovare pure a Celik?
Che fino a un anno e mezzo fa , in molti a lo avrebbero cacciato anche gratis ( cosa che sta per succedere) ?
Nico Paz , prende 450 mila euro ?
Certo sta a Como, dove tutto quello che sta facendo , lui , i compagni e tutto il suo staff e tutto un di più, perché io non mi ricordo il Como a questi livelli in campionato .
A Roma , non si sarebbe accontento di 450 , e comunque è del Real Madrid, quindi sa bene ,che una volta finito il tirocinio a Como , tornerà a Madrid e li non basteranno nemmeno i 3,8 chiesti da Celik.
Stessa cosa per Atta e Solet, a Udine non chiedono la Champions, e nemmeno lo scudetto , quindi lo stipendio è equo per gli obiettivi dell’Udinese.
Possiamo provare a prenderli?
Certo , ma quanto ti chiederebbe in primis l’udinese e poi i giocatori ?
E i procuratori ?
Prendiamo l”esempio di Lucca , il Napoli lo ha pagato 9 mln il prestito e 35 per il riscatto , e non si sa ai procuratori quanto gli è stato dato, con tutto il rispetto stiamo alla follia pura.
Comunque a oggi non so a cosa serve questo tipo di informazione , se non quello di destabilizzare l’ ambiente ?
Anche se fosse vera la notizia ( Repubblica degli Agnelli) pensate al primo cross sbagliato , da domani in poi , cosa succederebbe a Celik.
A Torino hanno paura, sanno che senza Champions se scassano e giarrettele…
3,8 M a Celik, fa già ridere così, buon viaggio e a mai più rivederci. Per neanche un anno buono vuole uno stipendio top, questo sta fumato forte
ma se viene un azienda che ti offre molto di piu tu non ci vai a lavorare?! dai su fa il bravo
ora prende 2 o 2,8 che sia, te ne offrono di piu non ci vai!? tu rifiuteresti? se trallallero
il giorno che capirete che avete a che fare con professionisti forse riuscirete a vedere le cose in un altro modo…eh pero pellegrini 6 milioni li meritava tutti si si
Jimbo infatti , ha tutto il.diritto di guadagnare di più, ma invece il giorno che capirete che questo teatrino è stato messo apposta in piazza per creare scompiglio a Gasperini , al giocatore e a noi tifosi?
Pensa che potrebbe succedere se dovessimo perdere , contro la Juve , per colpa di Celik, a prescindere dal fatto che la notizia sia vera oppure no.
Mi sembra che nessuno stia dando a celik dell infame, sta accettando una proposta ricca, per chi conosce il giocatore, fuori mercato, anche perché un trentenne a 4 milioni non è che lo rivendi così facile. fossi in lui, però, visto che qui non è che gli offrissero 350.000 euro, penserei a che carriera fanno gli esterni con Gasp. capace che se rinnovi tra due anni ti chiamano per darti ancora di più. che vada pure, senza rancore. però non è, diciamo, elegante, che la stampa, sempre la solita, parli di un giocatore che va da Roma a Torino prima di Roma Juve
we Jimbo “bimbo”, calmati. non sto dicendo nulla a Celik, anzi, liberissimo di andare, non sarà lui il giocatore per cui mi strapperò i capelli, sto solo dicendo che 3,8 milioni sono eccessivi per un giocatore come lui, ovvio che lui accetta ma è una roba inaudita uno stipendio così per uno come Celik. Poi chi ha mai detto che sono favorevole a 6M a Pellegrini? te la sei detta e te la sei fatta, Pellegrini è un altro che manderei via senza troppi patemi d’animo visto quello che sta facendo in questi ultimi due anni (derby esclusi)
Poi capisci perchè le società sono indebitate. Dare 3,8 mln ad un calciatore normale come Celik che difficilmente farà bene alla Juventus visto le pretese che hanno, significa buttare i soldi. Bene la Roma che non va oltre i 2,8. Ma ora Celik lo metterei stabilmente in panchina. Sicuramente non può giocare contro la Roma il 1 marzo.
Ora non esageriamo, se ci sta con la testa, gioca. Se non ci sta, non gioca. Semplice. Sarà il Gasp a decidere di partita in partita. E’ pieno di giocatori che si promettono ad altre squadre, anche dirette avversarie, e raramente si vedono “sabotaggi” veri e propri. Se sono professionisti seri, fanno il loro dovere fino alla fine del contratto.
Ciò detto, lo scontro diretto con la rube è effettivamente una partita piuttosto delicata a livello mentale, anch’io rifletterei seriamente sulla possibilità di lasciarlo in panca.
Ed è quello che vogliono a Torino .
Sul fatto che la Roma abbia offerto il giusto a Celik e che 3,8 sono troppi , sono d’accordo.
Scegliere profili come Fortini può rientrare in una strategia sostenibile, orientata al controllo dei costi e alla valorizzazione futura. È un approccio razionale in una squadra che difende con ordine e anticipo, terzini affidabili e disciplinati rappresentano una base solida su cui costruire.
Allo stesso tempo, è naturale che il discorso cambi quando si parla dell’ultimo terzo di campo. Negli ultimi 25 metri servono qualità e creatività, giocatori capaci di incidere e trasformare le occasioni in gol. È lì che la strategia deve prevedere investimenti diversi, mirati ad alzare il livello offensivo e a completare l’equilibrio della squadra. Ma i Friedkin penso e spero che lo abbiano capito.
Ho visto varie volte Fortini e mi è sembrato un onesto mestierante, anche in fatto di tecnica medio bassa.
Se devo spendere una cifra lo faccio su Palestra.
Il prox anno la Roma deve comprare 3 giocatori: un centrocampista forte, un laterale forte e un esterno di attacco forte.
Potenziali 100mln ti partono con i prezzi di oggi.
Ciao Celik è stato bello, ciaone e 3,8 milioni de saluti! Scrivece ogni tanto e nun divetà troppo gobbo.
Palestra è chiaro che piace molto al Gasp che si è lasciato sfuggire che per lui è un TOP quando intervistato ma è difficile per via dei costi e soprattutto perché andrebbe ad intaccare diversi equilibri dove gente come Riso, Pocetta, Giuffrida, Busardo, potrebbero non gradire una trattativa fatta con Lucci, agente rivale di questa gente che oltre a Palestra, gestisce anche Kean.
Se andiamo verso rinnovi di Mancini, Cristante e LP7, è chiaro che questa gente spadroneggia e non permetterà intromissioni per affari di altri che ruba a già chi sta dentro eventuali commissioni. È chiaro che Busardo spinge ancora per Fortini, Riso è ancora influente dopo lo scambio Baldanzi-Venturino, entrambi suoi assistiti. Giuffrida avrà gli ennesimi mandati per qualche calciatore straniero e forse riproverà a proporre forse Gudmundsson e Dragusin.
Se nominate calciatori italiani o che giocano in Italia di altri agenti rivali, molto difficile che vengono considerati perché siamo in questo giro ora.
Caro Saverio,
Apprezzo in generale i tuoi commenti da persona competente, ma ancora di più quelli di questo tipo che illuminano circa alcune dinamiche nei rapporti tra club ed agenti che sfuggono ai non addetti ai lavori.
Per me x Palestra il discorso è anche un altro.
L’Atalanta dimostra di voler continuare a competere ad alti livelli e sicuramente a giugno lo riporterà a Zingonia per farne il titolare della fascia dx.
Questo salvo che arrivino offerte veramente irrinunciabili, ma per un giocatore già valutato oltre 30 milioni credo che questa soglia sia sopra i 40 e dubito fortemente che in Italia ci siano squadre disposte ad investire cifre simili per un esterno di fascia.
Quanto a Fortini, pur riconoscendo che la possibilità di prendere in saldo il titolare dell’under21 x la fascia destra, dotato di buon fisico e buona gamba, sia da prendere in considerazione, a me il giocatore non convince.
Tutte le volte che l’ho visto all’opera mi è sembrato poco efficace in marcatura e nei contrasti, nonchè confusionario ed incerto tecnicamente palla al piede.
Mi piacerebbe conoscere la tua opinione in proposito.
se Fortini viene a zero Ok , io proverei a fare di tutto per Palestra , giovane. intehro e forte. Basta rottami sempre rotti e sanguisughe rubastipendi
perché Atta lo devi comprare e l’Udinese non te lo regala. Crisante è già tuo e devi investire solo i soldi dello stipendio.
Solet sostituto naturale di Cristante? È un difensore centrale mentre Il giallorosso è un centrocampista!
Non credo che la Juve sia disposta a pagare 3,8 mni di ingaggio per un giocatore discreto, che sicuramente non sarà il titolare, ma al massimo un jolly di rimpiazzo. Puzza tanto di mossa commerciale del procuratore, che si crede furbo. così la Roma perderà interesse per il giocatore, e alla fine andrà alla Juve a quattro spicci. Veramente un volpino !!!
non vedo l’ora di sentire i brusii dello stadium ogni volta che sbaglia un cross, un controllo o fa qualche errore difensivo…. per me erano fuori da ogni logica perfino i 2.8 offerti dalla Roma, 3.8 è semplicemente una pazzia fatta da incompetenti e solo perché beneficia ancora del decreto crescita.
ok ragazzi ma da quello che trapela, con l’Inter a fine anno che darà via Dumfries, Darmian e forse Augusto, Palestra pare già destinato a loro. tramite Barella anche lui un tempo al Cagliari. Fortini ok. su palestra credo veramente poco nel suo arrivo.
Celik è uno buono per la rosa, dove lo metti sta, ma mai a 3,8 milioni. Forse già è il massimo quello che prende oggi. Ha fatto bene nell’ultimo anno e mezzo, ma nei primi due, lasciamo stare e la ROMA non gli ha chiesto soldi indietro, per cui in trattativa ci avrebbe dovuto pensare. Ma non è questo il problema. Il punto è che Fortini non è un rinforzo pronto subito, io sinceramente ci vedo poco o nulla. Se fosse forte, perchè nella Fiorentina gioca manciate di minuti e gli vengono preferiti almeno altri 3/4 giocatori? Se parliamo di Palestra e anche Bernasconi è un conto, ma su Fortini, bohhh. Detto ciò, siccome non ho la presunzione di saperne quanto gli addetti ai lavori, se dovesse essere Fortini, che sia il benvenuto.
celik è l’ anticalcio
ieri “La Stampa” oggi “la Repubblica” possono scrivere ciò che vogliono ma siccome ci credo poco a quello che scrivono aspetto altre fonti prima di parlare di Celik e se la Juve gli dà 3.8 di contratto arrivederci e grazie ma ci credo poco. Forza Roma
