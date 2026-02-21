La prima pagina odierna del Corriere dello Sport apre con un’indicazione chiara sul fronte mercato: “Scatto Roma: offerta per Senesi”. Un titolo che fotografa un movimento concreto del club giallorosso, deciso a non lasciarsi sfuggire un’occasione considerata particolarmente favorevole.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, Frederic Massara ha effettuato un vero e proprio blitz per Marcos Senesi, difensore argentino in scadenza di contratto con il Bournemouth il prossimo giugno. Una situazione contrattuale che rende il profilo particolarmente appetibile e che ha spinto la Roma a muoversi con decisione.

Senesi, 28 anni, mancino, rappresenta un’opportunità che il club non intende perdere. I numeri stagionali rafforzano l’interesse: 25 presenze in Premier League e 4 assist, dati che ne certificano continuità e contributo anche in fase di impostazione. Un ulteriore elemento a favore è il passaporto italiano, che consentirebbe al giocatore di non occupare slot extracomunitari.

La Roma, però, non è sola. Anche la Juventus ha fiutato il colpo ed è segnalata in corsa, rendendo la concorrenza un fattore da tenere in considerazione. Il profilo dell’ex Feyenoord è dunque al centro di una pista definita “calda”, destinata a restare sotto osservazione nelle prossime settimane.

La mossa di Massara conferma l’attenzione su opportunità a costo zero ma di rendimento immediato, in un contesto di mercato che richiede tempismo e capacità di anticipare le dirette concorrenti. Anche in vista di eventuali offerte per Ndicka, difensore che può diventare un uomo mercato la prossima estate.

Fonte: Corriere dello Sport