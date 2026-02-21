La prima pagina odierna del Corriere dello Sport apre con un’indicazione chiara sul fronte mercato: “Scatto Roma: offerta per Senesi”. Un titolo che fotografa un movimento concreto del club giallorosso, deciso a non lasciarsi sfuggire un’occasione considerata particolarmente favorevole.
Secondo quanto riportato dal quotidiano, Frederic Massara ha effettuato un vero e proprio blitz per Marcos Senesi, difensore argentino in scadenza di contratto con il Bournemouth il prossimo giugno. Una situazione contrattuale che rende il profilo particolarmente appetibile e che ha spinto la Roma a muoversi con decisione.
Senesi, 28 anni, mancino, rappresenta un’opportunità che il club non intende perdere. I numeri stagionali rafforzano l’interesse: 25 presenze in Premier League e 4 assist, dati che ne certificano continuità e contributo anche in fase di impostazione. Un ulteriore elemento a favore è il passaporto italiano, che consentirebbe al giocatore di non occupare slot extracomunitari.
La Roma, però, non è sola. Anche la Juventus ha fiutato il colpo ed è segnalata in corsa, rendendo la concorrenza un fattore da tenere in considerazione. Il profilo dell’ex Feyenoord è dunque al centro di una pista definita “calda”, destinata a restare sotto osservazione nelle prossime settimane.
La mossa di Massara conferma l’attenzione su opportunità a costo zero ma di rendimento immediato, in un contesto di mercato che richiede tempismo e capacità di anticipare le dirette concorrenti. Anche in vista di eventuali offerte per Ndicka, difensore che può diventare un uomo mercato la prossima estate.
Per favore no, cominciata la sequenza dei 100 terzini, almeno che la Roma è in procinto di comprare per sostituire Celik. 😂😂😂😂
Una società indebitata come la Roma dovrebbe fare mercato per coprire le carenze non per far arricchire gli agenti.
Abbiamo bisogno di centrocampisti e di esterni.
La cessione di Ndicka indebolirebbe la difesa ed il livello della Roma scenderebbe.
Fare e disfare la squadra non ci porta in Champions ma regala ville al Circeo ad alcuni dirigenti
Stefano
La Roma e indebitata verso la sua stessa proprieta non altri. Il debito della Roma non e un problema come per altre societa. E vero che dobbiamo dobniamo fare plusvalenza per via del FPF ma non c’entra un tubo con il debito. Se Gasperini approva non ci sono problemi per prendere chissa chi.
per la panchina può andare ma per fare il titolare no grazie
va bene vendere n’dicka ma con quei soldi prendi un sostituto all’altezza
no a rudiger che sta fracico
non lo conosco senesi, sono andato a vedere i numeri non impressiona molto per il rendimento in carriera per un giocatore di 30 anni
mai nel giro della nazionale argentina, se non 10 anni fa, qualcosa vuol dire
come dici se vendi Ndicka con quei soldi non prendi di certo questo che vale 1 terzo di ndicak come giocatore e difensore
senesi , per la fascia sinistra e diamo via ndicka, articolo di una logica ineccepibile 🤣🤣🤣
senesi e un centrale cmq solo che e mancino sostituto quasi naturale de ndicka…vabbe
Siamo a Febbraio, da qui a Giugno aivoglia a far nomi
Infatti, pensiamo a battere Cremonese e Rube intanto.
Magari fosse fino a giugno… è fino a settembre.
Comunque Senesi non è affatto male. neanche come impostazione
Condivido, senza troppe illusioni due vittorie sarebbero il massimo 🙂
L’importanza di N’Dicka è sottovalutata.
Con il suo rientro dalla coppa d’Africa la difesa della Roma è tornata ad essere la meno perforata d’Europa.
Evan unisce una grande completezza in tutte le qualità richiesta ad un difensore centrale ad una continuità di rendimento impressionante.
Le gioca tutte ed a dispetto dei duelli rusticani che ingaggia con gli attaccanti avversari spesso, grazie alla sua pulizia negli interventi, scampa alle ammonizioni (Mancini x numero di cartellini l’ha già doppiato!).
Però il contratto di Evan è in scadenza nel 2028. Ad oggi guadagna 4 mln netti, cifra resa sostenibile dal bonus fiscale del quale gode. Per queste ragioni un rinnovo appare complicato.
È quindi normale pensare che il sacrificato per far quadrare i conti quest’estate sarà lui, anche perché essendo stato preso a parametro zero la somma incassata sarà per intero plusvalenza.
Servirà pertanto un sostituto all’altezza e Senesi potrebbe essere una ghiotta occasione.
Rispetto ad Evan è meno veloce, ma più tecnico in fase d’impostazione.
Considerata anche la crescita di Ziolkowski e Ghilardi potrebbe essere un’ottima soluzione per completare il nostro reparto difensivo e contemporaneamente sistemare i conti.
Pian qua con gli scatti, che abbiam l’infermieria piena..!!!
😱 😂 😂
Siamo ripartiti con la solita giostra dei nomi. Almeno prima eravamo in pieno calciomercato, aveva un senso. Ora invece, a mercato chiuso, siamo già punto e a capo.
Davvero dobbiamo aspettarci da qui a giugno un’invasione di articoli su possibili offerte, proposte, inseguimenti, parametri zero, acquisti “fiutati”, aste tra club sullo stesso giocatore, occasioni imperdibili e talenti su cui “si è inserita anche la concorrenza”?
Insomma, il solito copia e incolla dell’estate e di gennaio.
Dai, basta così. Cambiamo disco.
Se prendi Senesi è evidente che vendi N’Dika.
Ottimo! Ci si rinforza ulteriormente, sempre se arrivano le offerte giuste per qualche titolarissimo, quelle che non puoi dire di no. Ma un calciatore come Senesi credo che ci faccia più che comodo qualitativamente…
Svilar,Ndika, Wesley,Kone,Malen e aggiungo con un po’ di speranza Ghilardi…questi dovrebbero essere gli incedibili se vuoi migliorarti, altrimenti ti indebolisci perché di meglio non riesci a comprare, un po’ per mancanza di risorse e un po’ per incapacità evidenti…gli altri puoi venderli
Io se c’è uno che cederei a fronte di un’offerta vantaggiosa invece è proprio Soule’, non mi metterei a piangere per una sua cessione, specialmente per come sta giocando ultimamente, e salverei N’Dicka, che secondo me è il migliore difensore che abbiamo…
Soulè ha la pubalgia da un po, ma queste cattiverie senza senso le dite avendo ragionato prima
puma sei dalle parti di formello? perché non si spiega come fai ad attaccare il giocatore con piu gol e assist al momento che gioca pure con la pubalgia
io se c’è uno che farai a meno di sostenere la Roma sei tu
e quelli che sentenziano su di un giovane ragazzo che al momento ha il maggior numero di assist e gol e che sono settimane che gioca con la pubalgia
ndika nn si tocca neanche kone svilar ,se devi fare cassa punturei su mancini soule grande talento ma a rilento
la Roma venderà presumibilmente ndika e svilar perché è plusvalenza completa. tocca entrare in quest’ ottica. Soule pagato venti che cassa fai? e Mancini?
Sì ma la capisci anche tu la differenza tra “fare cassa” con Mancini e farla con N’Dicka, no?
Me lo ricordo nel Feyenoord era un bel difensore
Senesi\Ndika\Ghilardi. Ne sarei felicissimo 🙂
la Roma ha bisogno di fare plusvalenze consistenti per uscire da Fpf o come si chiama
N’Dicka lo hai preso a zero come Svilar
Kone lo hai pagato 17 e hai 2 anni di ammortamento
Soulè anche lui 2 anni di ammortamento pagato 30
la Roma deciderà secondo un semplice calcolo matematico…se poi vinci l Europa League e Trovi uno Sponsor allora magari Puoi fare una scelta un po’ più libera..almeno così ho capito io da tutte ste pippe da Giugno fine adesso
ma senesi è quello ex Feyenoord? è un lustro che se ne parla. anche basta.
Da quanto ne so, Senesi sogna il Barcellona e considera buone alternative Chelsea ed in Italia solo i Gobbi e per questo ha rifiutato di rinnovare con il Bournemouth. È un calciatore dell’agenzia Roof, la stessa di Lookman ma non è gestito da Hakimi direttamente (agente anche di Abraham) con cui qualche screzio c’è, ma da un entourage diverso di cui in Italia lo gestisce come intermediario da anni l’agente Caravello (storico braccio destro di Antonelli, un DS pescecane conosciuto per essere molto scorretto e avido) che pare prima di noi lo abbia offerta già ai Gobbi e Napule pure in incontri prima di noi. L’intento è chiaro, scatenare un’asta e se lo prenderà chi offrirà l’ingaggio più alto come anche pagherà le commissioni più elevate. Non è un calciatore che quindi è stato ricercato in modo specifico da noi ma offerto dal suo agente rappresentante in Italiana vari club.
