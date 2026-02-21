L’agente di Celik: “E’ concentrato sulla Roma, voci non accurate sull’accordo con un altro club”

Si continuano a rincorrere le voci sul futuro di Zeki Celik, terzino a scadenza di contratto che sembra essere ormai a un passo dalla Juventus. Voci che, a pochi giorni dalla delicatissima sfida contro i bianconeri, non hanno fatto piacere ai tifosi romanisti.

A gettare acqua sul fuoco c’ha pensato l’agente del calciatore turco che, come riportato da Gianluca Di Marzio, con una nota ha chiarito la situazione del suo assistito.

“Le voci secondo cui Zeki avrebbe raggiunto un accordo con un club non sono accurate. Attualmente gioca per un club importante, ed è naturale che squadre importanti in Italia e Inghilterra mostrino interesse per un giocatore che compete a questo livello e che il suo nome sia associato a tali club.

Il suo contratto con la Roma scade a fine stagione; tuttavia, nutre grande rispetto per il club. In questa fase non si concentra su questioni contrattuali o di mercato. La sua piena attenzione e il suo impegno sono rivolti a supportare la Roma nel raggiungimento dei suoi obiettivi. Riteniamo che tutte le altre questioni saranno affrontate e risolte a tempo debito, in modo professionale e rispettoso”.

Fonte: Gianlucadimarzio.com