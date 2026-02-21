L’agente di Celik: “E’ concentrato sulla Roma, voci non accurate sull’accordo con un altro club”

Si continuano a rincorrere le voci sul futuro di Zeki Celik, terzino a scadenza di contratto che sembra essere ormai a un passo dalla Juventus. Voci che, a pochi giorni dalla delicatissima sfida contro i bianconeri, non hanno fatto piacere ai tifosi romanisti.
A gettare acqua sul fuoco c’ha pensato l’agente del calciatore turco che, come riportato da Gianluca Di Marzio, con una nota ha chiarito la situazione del suo assistito.
“Le voci secondo cui Zeki avrebbe raggiunto un accordo con un club non sono accurate. Attualmente gioca per un club importante, ed è naturale che squadre importanti in Italia e Inghilterra mostrino interesse per un giocatore che compete a questo livello e che il suo nome sia associato a tali club.
Il suo contratto con la Roma scade a fine stagione; tuttavia, nutre grande rispetto per il club. In questa fase non si concentra su questioni contrattuali o di mercato. La sua piena attenzione e il suo impegno sono rivolti a supportare la Roma nel raggiungimento dei suoi obiettivi. Riteniamo che tutte le altre questioni saranno affrontate e risolte a tempo debito, in modo professionale e rispettoso”.
Queste voci infondate, facciamole diventare fondate.
Tra le righe si legge che ha già scelto un altro club, ma ha paura di essere messo da parte visto che ci giochiamo la Champion con questo club. Tutto politichese, lo terrei fuori almeno con la juve. Se rientra Angelino lo metterei in panchina, non mi fido più di tanto. FRS
Mica t’aspetti che angelino dopo mesi fuori dai campi te torna al 100%. E spero che non pensi che se gioca Celik ce fa autogol per sudditanza al potenziale nuovo club? Daje su
Questa è l’unica cosa da fare! In panca contro la Rubentus
E’ sicuramente così, tuttavia finchè ce l’hai lo usi perchè è sempre uno dei migliori in campo. Non scherziamo.
vedo tanto astio contro il povero Celik
non è un fenomeno ma sta giocando bene da piu di un anno e non apre mai bocca
tutti noi, al suo posto faremo lo stesso, trovare il contratto piu cospicuo dato l’esperienza e l’età raggiunta. questo sarà per lui l’ultimo buon contratto, come fece anni fa pellegrini dove molti dicevano 6 cocuzze piu che meritate – ok
è un professionista non vedo nulla di male se un’altra azienda ti offre di piu e vai li a scadenza contratto, voi non lo fareste vero?! l’astio è per i porracci soprattutto per un signore a livello di comportamento professionale come celik, mai una parola fuori posto
va via ce ne faremmo una ragione, sputare sulla minestra non è da Romanisti
daje Roma daje
Come ho scritto nell’ altra notizia, lo scopo dei servizievoli giornalisti della Juve ( Stampa e Repubblica) è stato raggiunto , o non lo metti in campo e quindi hai un giocatore in meno , ( come se non bastassero tutti gli attaccanti infortunati ) oppure se lo metti titolare , e per caso sbagliasse un cross, o una marcatura , in qualsiasi partita ,il massacro mediatico sarebbe molto duro nei confronti di Celik.
Se i nostri giornalisti la finissero di fare i saggi, e utilizzassero questi mezzucci contro le nostre avversarie, forse ne potremmo trarre anche noi qualche vantaggio.
La professionalità dovrebbe essere fuori discussione. Anche se i precedenti di De Vray e Caviglia parlano d’altro. Comunque Celik sembra un professionista esemplare al netto dei problemi tecnici. Comunque anche noi abbiamo preso giocatori a parametro zero, Ndicka Svilar Hermoso. Ora sembra che trattiamo Senesi.
Che non debba piu giocare, come pellegrini, che entrambi Sono a scadenza mi sembra una scelta prudente. Inoltre la roma è’ coperta.
ha suscitato l’ interessi di grandi club ahahahah ,nn mi fido cominciamo a fargli fare panchina ,ci sono stati già degli episodi in passato
ma poesse un problema la cessione di Celik?
Gli elogi per il giocatore li posso condividere .Allora mi chiedo perché non accontentarlo.A me da fastidio che in questa situazione , quello che ci guadagnerà di più è il procuratore. Per noi è facile dire che compreremo uno più giovane e più bravo ma , chi ha giocatori bravi , non li regala e , non mi sembra che la situazione finanziaria della società consenta grandi spese.Tutto questo per dire che tra 2,8 proposti e i 4 richiesti è solo poco più di un milione che balla, non credo che risparmiando quel milione andremo lontano .
metterei Celik fuori,tanto più che andrà alla Juve che si sta giocando la qualificazione con noi. Darei fiducia a Rench che è nostro,giovane e meglio del turco,almeno di quello che era fino a un anno fa . SEMPRE E SOLO FORZA ROMA 💛 ❤️
Scrivete come se non fossero calciatori professionisti. Come si fa a lasciare fuori un giocatore perchè si ha il dubbio che possa fare una leggerezza a favore del prossimo club per cui andrà a giocare? Sarebbe sciocco e inutile, oltre al linciaggio del giocatore che deve vivere a Roma per i prossimi 4 mesi. Non vedo malizia in una partita , piuttosto la vedrei in scarso atteggiamento durante gli allenamenti, poco coraggio in partita e per finire buttarsi malato.
Solo in questi casi accuserei un giocatore di poca professionalità, ma, in panchina con la Juve se hai alternative più valide, non perchè ha firmato già con la Juve.
Con tutto il bene che si può volere a Celik, il fatto che la juve stia pensando a lui è sconcertante
Per quanto mi riguarda….ci sta che un giocatore curi i propri interessi ( non mi strappo i capelli) ma che il procuratore voglia giocare sulla nostra intelligenza….non ci sto!!!
Premesso che è soltanto la mia personalissima opinione, mi permetto di dire che c’è un pò troppo astio nei confronti di un giocatore ed un uomo che ha sempre fatto del suo meglio senza una polemica né un fiato. Si è preso insulti da tutti, tranne poi scoprire nell’ultimo anno e mezzo che proprio scarpaccia scarpaccia non è. C’è sicuramente di meglio, lo penso anche io e dovremmo far sì che venga preso un giocatore migliore, ce lo meritiamo. Ritengo, a mio personale parere, che il giocatore se impegnato contro la Juve farà il suo dovere. Illuso? boh forse, ma ripeto, Celik nel suo essere un giocatore a volte mediocre, altre buono e qualche volta anche piu che buono (poche volte lo riconosco) è soprattutto una persona seria e di poche parole. Ritengo che meriti rispetto da parte nostra per come si è sempre comportato e, credo, continuerà a farlo con la nostra bellissima maglia fino alla fine del campionato. Poi? grazie di tutto e buona fortuna.
❤️🧡💛SSFR💛🧡❤️
