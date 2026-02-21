Roma-Cremonese, i convocati di Gasperini: tornano Hermoso e Koné, out Soulé e Dybala

La Roma si prepara alla partita contro la Cremonese con un obiettivo chiaro: capitalizzare il passo falso della Juventus per allungare sui bianconeri e accorciare le distanze dal Napoli. La posta in palio è già alta, ma Gasperini dovrà fare i conti con un’infermeria che non accenna a svuotarsi nel reparto offensivo.

Sia Soulé che Dybala restano infatti a casa. Il primo è fermo per una pubalgia, mentre il secondo non ha ancora smaltito il problema al ginocchio. Senza la qualità dei due mancini, il tecnico dovrà ridisegnare la trequarti affidandosi alla solidità del gruppo.

Le buone notizie arrivano dalla mediana e dalla difesa: Hermoso e Koné tornano a disposizione e si candidano prepotentemente per una maglia dal primo minuto. Recuperato anche Wesley dopo il colpo alla caviglia; il brasiliano è nella lista ma il suo impiego dall’inizio è improbabile. Su di lui pesa l’ombra della diffida: Gasperini potrebbe non rischiarlo per averlo a disposizione nel prossimo scontro diretto contro la Juventus.

Ecco l’elenco completo dei convocati.

Portieri: De Marzi, Gollini, Svilar.

Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi.

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Pisilli.

Attaccanti: Malen, Venturino, Arena, Vaz, Zaragoza.