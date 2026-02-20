Calciomercato Roma: Celik si accorda con la Juventus, Massara già al lavoro per il sostituto

Il futuro di Zeki Celik sarà lontano da Roma. I colloqui per il rinnovo del contratto si sono bruscamente interrotti: troppo ampia la distanza tra domanda e offerta, con il turco che avrebbe richiesto 4 milioni di euro a stagione.
LEGGI ANCHE – Celik dice no ai 2,8 milioni offerti dalla Roma
Secondo quanto riportato da La Stampa, la Juventus ha già bloccato il giocatore in vista della prossima estate, trovando un accordo con i suoi agenti. Celik, arrivato nell’estate del 2022 dalla Francia, è pronto quindi a lasciare la Capitale a parametro zero al termine della stagione.
Per la Roma si apre subito la necessità di intervenire sul mercato. A destra i giallorossi hanno messo un punto con Wesley, ma resta urgente l’acquisto di un terzino sinistro in grado di completare la rosa e garantire alternative di qualità al tecnico. Massara è già al lavoro per identificare le opzioni più valide e anticipare le mosse di mercato estive.
LEGGI ANCHE – Guardiola su Wesley, Gasp pensa a Palestra
Fonte: La Stampa
e va beh..
Se fosse vero mi pare ovvio che il 1º marzo non lo si faccia scendere in campo contro la sua prossima squadra in lotta per il nostro stesso traguardo. Ma se ti danno 4 mln vai pure, prosciugali. Ci paghiamo 3 giocatori più giovani e bravi.
Brutto perderlo a zero…
Forza Roma
Peggio se rimaneva sul groppone 4 anni a 4 mioni l’anno, non trovi?
no, ma poteva rinnovare lo scorso anno magari a cifre più basse. Il discorso rinnovo andava affrontato prima.
se la notizia è vera non fatelo giocare più specialmente contro la Juventus che grande riconoscenza sto fuoriclasse
Direi di non farlo giocare più.
Non dimentichiamo cos’è successo all’ultima giornata dello scorso campionato
fonte la stampa ? ma che e’ juventino?
per caso poi gratis?
ad una settimana dallo scontro contro i juventini non è ‘ casuale
storia vecchia
Pazienza, se ne va uno bravo, per essere rimpiazzato da un campione.
Quindi la giuve gli dà 4 mln all’anno ?
Ma chi ci crede.
Che Celik a sto punto andrà via a fine anno , è sicuro. Ma sta notizia è la classica notizia destabilizzante prima di Roma – giuve..
Comunque per notizia, l’Inter subisce un rigore inesistente a napule,e Marotta va subito alla TV a piange rispetto.
Poi è stata la volta della telefonata di Elkann, gne gne meritiamo rispetto .
Stamattina la gazzetta ( che te lo dico a fa’) a caratteri cubitali , in prima pagina Milan contro gli arbitri, lettera all’ AIA..
a Roma non se po fa ‘… se no siamo piagnoni, fregnoni, provinciali e facciamo ridere i polli…
Ciao Gaetano la juve glieli darà eccome 4 milioni 1° perché è a zero 2° perché gode del decreto crescita e costerebbe ai gobbi molto meno in termini di imposte.
Meglio così alla rubentus si ritrova a casa , perché 4 milioni l’anno non li merita proprio anzi per noi è una fortuna che sparisca dai radar …
per me questa è una buona notizia
i giocatori da sesto posto, se proprio vuoi tenerli, devono avere uno stipendio da sesto posto
ora sotto con gli altri tre…
ne possiamo fare a meno tranquillamente e in piu indeboliamo un avversario
Nulla da rimproverare alla società. Adeguata l’offerta di 2.8 in virtù degli ultimi 2 anni di prestazioni, se vuole 4 milioni può andare tranquillamente altrove.
4 milioni si danno ad un top player, svilar, konè, wesley di certo non a Celik che non mi sembra abbia dato un contributo determinante alla squadra quanto hanno fatto gli altri da me citati.
Spero che alla juve ritorni ai suoi standard dei primi anni quando era uno dei punti deboli della squadra.
FORZA ROMA SEMPRE!
tra non molto 4 milioni non bastano nemmeno x pagare mezza stagione di Svilar o Koné 😅… tipico di qualcuno che pretende la botte piena e la moglie ubriaca..
hanno fatto male a non rinnovare lo scorso anno mai portarsi i giocatori ad un anno dalla scadenza comunque non lo ritengo una grave perdita buon giocatore non un fenomeno
mamma li Turchi
non mi strapperò i capelli per CELIK
presto rientrerà Angelino
peccato avere dilapidato risorse discrete come Dahl e Salah Eddine
a destra Wesley e Rensch
a sinistra Angelino e un mister X
Va benissimo così avanti con il sostituto !
un terzino destro piu’ giovane e magari piu’ forte non sara’ difficile da trovare, auguri ZEKY
la Juve gli dà 4 milioni?? quella è la porta, già due sono oro colato.
Che vada a fare il panchinaro a Torino
L unico rammarico che va via a parametro zero è nn portiamo a casa qualche spiccio… la Rubentus se gli fa un bel contratto di 4 milioni x 3 anni fa un affffarone hahaha … lo vedo propio bene lì….SEMPRE FORZA ROMA.
Celik dovrebbe restituire lo stipendio dei primi due anni e mezzo in cui ha fatto male male.
Avanti con il prossimo e cerchiamo un nuovo Wesley, non un nuovo Celik.
Comunque 4 mln a Celik sono una follia…
Forza Roma Sempre
Celik è un buon giocatore ma più degli 2,8 che gli ha offerto la Roma, vuol dire strapagarlo. E poi se gli offri 3,5 e ti gioca male per i successivi anni? Te lo devi tenere sul groppone. Dato che non è un fenomeno, lo puoi anche perdere a zero.
Il terzino destro la Roma già ce l’ha, Wesley (ed anche il sostituto, Rensch). Quest’estate, in attesa di capire la salute di Angelino, bisognerà intervenire a sinistra.
Sfidante, se ne hai la possibilità, porta con te altri giocatori di cui non abbiamo bisogno.
La Roma ha ricevuto solo risultati negativi da te, ma non sei l’unico.
Rensch titolare fino a fine stagione
Celik se n’è andato a Torino perchè là c’è più sole che a Roma.
(memorabile uscita di Zebina).
Prendiamo Palestra e abbiamo risolto.
Celik Dion
A prescindere dal fatto che queste “notizie” lasciano il tempo che trovano…guarda caso escono sempre all’approssimarsi di scontri diretti…fatalità? non so e poco importa. Una richiesta di 4 milioni (se vera) è fuori luogo e secondo me i 2,8 milioni offerti dalla Roma (anche qui con un punto interrogativo) sono adeguati e forse anche un pò esagerati. Leggo di riconoscenza e via dicendo, non dimentichiamoci che con le cifre che corrono si tratta di lavoro e non di beneficenza o volontariato, oggettivamente lo faremmo tutti, poi il mercato decide ovviamente. Vedremo a giugno le cose come stanno veramente…perdonatemi ma io di questi giornalai mi fido il giusto, cioè nulla.
❤️🧡💛SSFR💛🧡❤️
finalmente!!!
si può aspirare ad avere un giocatore più forte di lui titolare in campo.
Quello che risparmi sul mancato rinnovo lo puoi investire per un’altro Wesley.
Alla Roma manca da coprire pochi ruoli per puntare a vincere in Italia… ne prendessero uno/due all’anno ma forti !!
Non provo alcun genere di dispiacere di fronte alla partenza di Celik, la destra è la corsia di Wesley, mentre come centrali difensivi Ghilardi e Ziolkowski sono potenzialmente di ben altro livello. Ora sotto con la ricerca di un esterno difensivo a sinistra, che potrebbe essere scelto tra Seys, Ruggeri, Bernasconi e Udogie, mentre sull’altra corsia si potrebbe pensare a riportare Abdulhamid, senza spendere un euro o quasi, a meno che non lo si voglia cedere per fare una plusvalenza.
Speriamo che non giochi contro la juve da quando si sta discutendo del contratto mi pare un po calato comunque non mi strappo i capelli Massara spero si sbrighi ad individuare un titolare a sinistra
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.