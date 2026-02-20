Calciomercato Roma: Celik si accorda con la Juventus, Massara già al lavoro per il sostituto

Il futuro di Zeki Celik sarà lontano da Roma. I colloqui per il rinnovo del contratto si sono bruscamente interrotti: troppo ampia la distanza tra domanda e offerta, con il turco che avrebbe richiesto 4 milioni di euro a stagione.

Secondo quanto riportato da La Stampa, la Juventus ha già bloccato il giocatore in vista della prossima estate, trovando un accordo con i suoi agenti. Celik, arrivato nell’estate del 2022 dalla Francia, è pronto quindi a lasciare la Capitale a parametro zero al termine della stagione.

Per la Roma si apre subito la necessità di intervenire sul mercato. A destra i giallorossi hanno messo un punto con Wesley, ma resta urgente l’acquisto di un terzino sinistro in grado di completare la rosa e garantire alternative di qualità al tecnico. Massara è già al lavoro per identificare le opzioni più valide e anticipare le mosse di mercato estive.

Fonte: La Stampa