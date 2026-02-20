Wesley recupera: caviglia ok, ci sarà con la Cremonese

Buone notizie in casa Roma in vista dei prossimi impegni di campionato. Wesley, terzino brasiliano della squadra giallorossa, ha già smaltito il trauma contusivo al compartimento mediale della caviglia sinistra rimediato nella partita contro il Napoli.
Come riportato da Filippo Biafora de Il Tempo, il giocatore sarà a disposizione di Gasperini per l’allenamento odierno. Il rientro di Wesley rappresenta un’iniezione di fiducia per il tecnico, che potrà contare su un titolare ormai imprescindibile sulla fascia destra.
Da capire se Gasp lo utilizzerà già domenica prossima: il brasiliano è diffidato e dunque a rischio per lo scontro diretto contro la Juventus in programma il primo marzo.
Redazione GR.net
Ottimo, ma lo preserverei comunque con la Cremonese.
Forza Roma Sempre
