Calciomercato Roma, dal Brasile: Manchester City pronto offrire 50 milioni per Wesley

In pochi mesi è passato da scommessa di mercato a punto fermo della Roma. Wesley ha bruciato le tappe come fa sulla fascia: prima si è preso il posto a destra, poi ha dimostrato di poter incidere anche a sinistra, fino a imporsi come uno dei profili più continui e devastanti dell’intera Serie A. Un’ascesa rapida, quasi prepotente, che lo ha reso il vero gioiello del mercato estivo giallorosso.

Le sue prestazioni parlano chiaro: velocità, qualità tecnica e personalità, unite a una capacità di incidere costante su entrambe le corsie. Non è più una sorpresa, ma una certezza, e il suo potenziale appare ormai sotto gli occhi di tutti, addetti ai lavori compresi.

Non a caso, dal Brasile iniziano a rimbalzare voci pesanti. Secondo quanto riportato dal portale Netfla, il Manchester City starebbe valutando un assalto concreto per la prossima estate, con un’offerta che potrebbe superare i 50 milioni di euro. Una cifra importante, che testimonia quanto il profilo di Wesley sia già finito nel radar dei top club europei.

Al momento, però, lo scenario di un addio resta lontano. Il brasiliano ha un contratto fino al 2030 e la Roma non ha alcuna intenzione di privarsi di uno dei pilastri su cui sta costruendo il presente e il futuro. Solo un’offerta monstre può cambiare davvero le cose.

Fonte: Netfla.com.br