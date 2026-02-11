ULTIME DA TRIGORIA – Dybala e Vaz tornati in gruppo. A parte Konè, personalizzato per Soulè

La seduta odierna a Trigoria porta segnali incoraggianti in vista della sfida di domenica contro il Napoli. La notizia più attesa riguarda Paulo Dybala, che è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo, confermando i progressi dopo l’infiammazione al ginocchio accusata nei giorni scorsi. Un passo avanti importante, che riaccende l’ottimismo in vista della sfida del Maradona.
Allenamento parzialmente in gruppo anche per Robinio Vaz, che continua il percorso di reinserimento graduale. Lo staff medico procede con cautela, ma il rientro in campo si avvicina e il francese dovrebbe tornare tra i convocati per Napoli-Roma.
Hanno invece lavorato a parte Koné, El Shaarawy, Ferguson e Dovbyk. Situazioni diverse tra loro, monitorate quotidianamente dallo staff sanitario, con l’obiettivo di recuperare il maggior numero possibile di elementi nel breve periodo.
Seduta personalizzata, infine, per Hermoso e Soulé, impegnati in un programma specifico di gestione dei rispettivi acciacchi. Nessun allarme, ma semplice lavoro differenziato per preservarne la condizione.
sarebbe tanto importante recuperare tutti in questo periodo di una partita a settimana, per poter lavorare insieme atleticamente e tatticamente, per preparare il rush finale
La partita il Napoli la giocherà di rimessa. Personalmente Pisilli su Lobotka , Ghilardi su Hollyund , Zaragoza a Dx , Malen e Pellegrini a Sx.
Dite la vs
Gasp non gioca di rimessa, mi sa. Contraddicendo me stesso, metterei Malen Dybala davanti; Cristante su Lobotka, El A e Pisilli in mezzo. Ndicka va su Hojlund con Ghilardi e Mancini. Vabbè poi Wesley, Celik e Svilar.
Zaragoza lo terrei per gli ultimi venti minuti. Non credo possa giocare di più senza conoscere i movimenti. Col Cagliari ha dimostrato di avere dei numeri ma anche di essere piuttosto confusionario.
Personalmente giocherei con tre centrocampisti e Dybala (se sta bene) – Malen davanti.
Il vertice alto lo può fare Cristante, non Pisilli che, tuttavia, avendo Brian che copre potrebbe sganciarsi di più.
per una volta (prima ed ultima,prometto) esprimo la formazione
Dentro Pisilli fuori Celk .
Davanti Soule’ e Dybala. Ovviamente Malen.
Personalmente in questo momento non farei giocare nessuno dei rientranti. Non ha senso rischiare una ricaduta per uno spezzone di partita, seppur importante come la prossima. Al momento siamo piu che discretamente coperti anche con il gruppo attuale.
Concordo! Io riproporrei la formazione di lunedì! Poi in corsa si decide! Ma rischiare e’ inutile!
contro la Juve serve una bolgia, un soffocamento alle zebre sia fuori che dentro al campo
Loro si faranno Inter-Galatasaray-Como-Galatasaray in casa a Torino e poi trasferta a Roma!! bisognerà arrivare lì viaggiando in campo al triplo di loro: Asfaltarli atleticamente!! hanno 4 partite toste da affrontare, di cui l’ultima, prima della Roma, potrebbe anche prevedere i supplementari!!
sciojemo pure i leoni dello zoo (sempre se ce stanno ancora)
Svilar, Mancini, Ndicka, Ghilardi, Celik, Wesley, Cristante, ElAyanoui, Dybala, Zaragoza, Malen
Poi in casa con la Cremonese via alle seconde linee, Svilar, Mancini, Ziolkowsky, Hermoso, Pisilli, Cristante, Soulè, Pellegrini, Ferguson
per arrivare alla Juventus con i titolarissimi
Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso, Wesley, Angelinho, Cristante, konè, Dybala, Soulè, Malen.
Per me arriviamo vicini al Milan al secondo posto!
Se dybala stesse bene, forse. Non metti Pisilli contro il Napoli ?
3-5-1-1 Svilar, Ghilardi, Mancini, Ndicka, Celik,Pisilli, El Aynaoui, Cristante,Wesley, Dybala,Malen e s’annamo pija’ 3 punti!
anche si
Ho visto la primavera in coppa Italia contro il Parma, una delusione enorme. Sembrano giocatori non validi per la Roma, mi dispiace, non ho visto nessun elemento con notevoli doti calcistiche per emergere.
L’ho già ripetuto, già l’anno scorso non c’era nessuno in grado di tenere il campo decentemente se non in Serie B, ma quelli di quest’anno sono totalmente anonimi. Altro che metterli in prima squadra.
Fondamentale ,senza nulla togliere a Pisilli.il.rientro di Kone,quindi meglio preservarlo con la Juve
I due rientranti vanno bene come cambi nel finale.
Mati combatte con la pubalgia e sarebbe auspicabile risparmiarlo per gli ultimi 20 minuti, facendo riassaggiare il campo a Paulo, nella speranza che serva per mettere in ghiaccio la partita.
Così come Vaz negli ultimi minuti può aiutare la squadra a salire.
Per il resto partirei con la stessa formazione di lunedì, compreso Pellegrini dietro Malen a sx visto che fornisce più equilibrio in copertura rispetto a Zaragoza.
Anche quest’ultimo lo terrei per la ripresa, sia nell’ipotesi in cui dovremo recuperare e ci servirà qualcuno bravo a saltare l’uomo ed a creare superiorità numerica, sia nel caso dovessimo difendere il vantaggio con qualcuno veloce x sfruttare la profondità.
Schiererei nuovamente titolare Ghilardi, in modo da consentire il pieno recupero ad Hermoso che potrebbe essere chiamato a rimpiazzare il diffidato Ndika contro la Cremonese.
L’altro diffidato è Wesley e pure lui sarebbe opportuno che prendesse il giallo domenica, in modo che sconti la squalifica contro i grigiorossi e sia disponibile per la Juve.
non vedo l’ora che arrivi marzo per giocare la coppa. il campionato e’ noioso e polemico
Secondo me Kone’potrebbe recuperare anche con calma perche’ha dei validi sostituti.Uno di questi che ritengo sia il centrocampista di maggior talento ossia Elanawi che per movenze e gioco a testa alta mi ricorda un certo Paulo Roberto Falcao.Forte nei recuperi e piedi sicuramente migliori di tutti gli altri centrocampisti.Darei un turno di riposo a Cristante se Kone recupera e farei un centrocampo di forza e classe con Kone Elanawi e Pisilli.Malen Dibala e Zaragoza davanti
se DYBALA sta Bene e gioca come Sa’…x me soule puo’ tranquillamente riposarsi nn ce fretta anzi…
sono sempre più convinto anche se non serve a niente che dybala deve giocare dal secondo tempo può influire molto di più
