Pisilli conquista Gasp: ora la Roma ha un’arma in più

La Roma scopre un nuovo Pisilli e Gasperini prende appunti. La crescita del centrocampista giallorosso sta cambiando le gerarchie e offrendo al tecnico una soluzione concreta anche in vista del big match di domenica al Maradona. La prova contro il Cagliari, a tutto campo e di grande intensità, lo ha promosso tra i migliori in campo alle spalle di Malen, lasciando un segno evidente nelle valutazioni dello staff.

Un rendimento che arriva da lontano e che si è consolidato nel tempo. Pisilli, classe 2004, ha trasformato il proprio ruolo diventando una risorsa affidabile grazie al lavoro quotidiano e a un’evoluzione evidente sotto tutti gli aspetti: pressione alta, tempi di inserimento, capacità di dare ritmo e profondità alla mediana. Caratteristiche che, soprattutto in assenza di Koné, non abbondano nel reparto.

La sua ultima prestazione ha restituito alla Roma un centrocampo più dinamico, capace di accompagnare l’azione e di sostenere il pressing con continuità. Qualità senza palla che Pisilli ha sempre avuto, alle quali ha aggiunto progressi significativi nella gestione del possesso e nella conclusione verso la porta.

Il dato sul minutaggio racconta bene il cambio di passo: sempre in campo dal 29 dicembre contro il Genoa, con otto presenze complessive, tre da titolare, a cui si sommano 265 minuti nelle ultime tre gare di Europa League. Numeri che certificano una fiducia ormai strutturale e non più episodica.

Gasperini non ha mai nascosto l’impegno mostrato dal ragazzo sin dai primi allenamenti, ma è nel 2026 che il suo spazio è stato completamente ribaltato. La continuità lo ha avvicinato sempre di più allo status di titolare, rendendolo una pedina credibile anche nei contesti più complessi.

Un percorso simile, per certi versi, riguarda anche Daniele Ghilardi. Gli stop di Hermoso e la Coppa d’Africa hanno spalancato all’ex Verona una finestra inattesa, trasformata in continuità. Partito indietro nelle gerarchie, il classe 2002 si è imposto come primo cambio del reparto difensivo, offrendo prestazioni solide dal punto di vista fisico e nelle letture.

La storia insegna che le squadre di Gasperini crescono col tempo, attraverso passaggi graduali e inevitabili assestamenti. È un processo che la Roma spera di replicare anche con Zaragoza, che per ora ha mostrato solo frammenti del suo repertorio. La strada è lunga, ma il metodo è chiaro. E Pisilli, oggi, ne è una delle espressioni più riuscite.

