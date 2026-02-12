Guardiola su Wesley, Gasp pensa a Palestra

Il mercato non dorme mai, soprattutto quando i singoli iniziano a salire di livello. In casa Roma il fenomeno è evidente: le prestazioni stanno alzando le quotazioni di più di un giocatore e, inevitabilmente, attirano l’interesse dei grandi club europei. Il primo nome in agenda resta Manu Koné, per il quale però ogni valutazione vera verrà rimandata a dopo il Mondiale. Ma il dossier che scalda davvero il mercato giallorosso è quello legato a Wesley.

Il brasiliano è passato in pochi mesi da scommessa ambiziosa a certezza internazionale. Ha convinto Ancelotti, si è preso la fiducia di Gasperini e ora è finito sul taccuino di Pep Guardiola. Il gol all’esordio contro il Bologna è stato solo il punto di partenza: da lì in poi, una continuità di rendimento che gli ha spalancato le porte della Seleção e ha giustificato l’investimento estivo dei Friedkin, che avevano messo sul tavolo 30 milioni per strapparlo al Flamengo.

Oggi il Manchester City sarebbe pronto a spingersi fino a 50 milioni di euro. Una cifra importante, soprattutto se si pensa al percorso personale del giocatore, che solo cinque anni fa arrotondava lo stipendio facendo il parcheggiatore nel ristorante della madre. Storie che il calcio sa ancora raccontare. Nonostante l’interesse inglese, la posizione della Roma è chiara: Wesley non è sul mercato. Anzi, il club ragiona in prospettiva e valuta l’idea di rafforzare ulteriormente le corsie, soprattutto ora che il brasiliano si è imposto stabilmente anche a sinistra.

In quest’ottica prende forma il piano per l’estate. Il primo nome sulla lista di Gasperini è Marco Palestra, cresciuto proprio sotto la sua guida a Bergamo ed esploso definitivamente al Cagliari. Un profilo che il tecnico conosce alla perfezione, ma che rappresenta una operazione complessa, sia per valutazione che per concorrenza.

Più accessibile, invece, la pista che porta a Bernasconi, sempre di proprietà dell’Atalanta. Con il suo entourage ci sono già stati contatti a gennaio, segnale di un interesse concreto e di una trattativa che potrebbe riaccendersi rapidamente nei prossimi mesi.

Fonte: Gazzetta dello Sport