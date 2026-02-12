Guardiola su Wesley, Gasp pensa a Palestra

16
64

Il mercato non dorme mai, soprattutto quando i singoli iniziano a salire di livello. In casa Roma il fenomeno è evidente: le prestazioni stanno alzando le quotazioni di più di un giocatore e, inevitabilmente, attirano l’interesse dei grandi club europei. Il primo nome in agenda resta Manu Koné, per il quale però ogni valutazione vera verrà rimandata a dopo il Mondiale. Ma il dossier che scalda davvero il mercato giallorosso è quello legato a Wesley.

Il brasiliano è passato in pochi mesi da scommessa ambiziosa a certezza internazionale. Ha convinto Ancelotti, si è preso la fiducia di Gasperini e ora è finito sul taccuino di Pep Guardiola. Il gol all’esordio contro il Bologna è stato solo il punto di partenza: da lì in poi, una continuità di rendimento che gli ha spalancato le porte della Seleção e ha giustificato l’investimento estivo dei Friedkin, che avevano messo sul tavolo 30 milioni per strapparlo al Flamengo.

Oggi il Manchester City sarebbe pronto a spingersi fino a 50 milioni di euro. Una cifra importante, soprattutto se si pensa al percorso personale del giocatore, che solo cinque anni fa arrotondava lo stipendio facendo il parcheggiatore nel ristorante della madre. Storie che il calcio sa ancora raccontare. Nonostante l’interesse inglese, la posizione della Roma è chiara: Wesley non è sul mercato. Anzi, il club ragiona in prospettiva e valuta l’idea di rafforzare ulteriormente le corsie, soprattutto ora che il brasiliano si è imposto stabilmente anche a sinistra.

In quest’ottica prende forma il piano per l’estate. Il primo nome sulla lista di Gasperini è Marco Palestra, cresciuto proprio sotto la sua guida a Bergamo ed esploso definitivamente al Cagliari. Un profilo che il tecnico conosce alla perfezione, ma che rappresenta una operazione complessa, sia per valutazione che per concorrenza.

Più accessibile, invece, la pista che porta a Bernasconi, sempre di proprietà dell’Atalanta. Con il suo entourage ci sono già stati contatti a gennaio, segnale di un interesse concreto e di una trattativa che potrebbe riaccendersi rapidamente nei prossimi mesi.

Fonte: Gazzetta dello Sport

16 Commenti

  2. A parte il fatto che 50milioni sono una cifra ridicola ma Wersley ha un contratto sino a Giugno del 2030. Gasperini, Massara e Società non rilasciano dichiarazioni di alcun tipo Siamo a Febbraio e già si parla di una sua cessione? Non penso proprio Sarò duro ma per me: “Questa non è piu’ “informazione” ma solo sciacallaggio

  3. Sarà anche tutto vero (più o meno), ma ora che la Roma non inizia a far paura, ma fa paura! è diventata una realtà concreta del nostro campionato, giù a destabilizzare la Società, si parla solo di possibili future cessioni, Svilar, Konè, Wensley, Ndika, tra poco, massimo dopodomani, Soulè, Ghilardi, Malen, Zaragoza, Pisilli, Venturino, lo stesso Gasperini…. A onor del vero, il grande Gasp (debbo dire anche grazie agli acquisti del tanto vituperato Massara), il valore dei nostri giocatori è “esploso” prima pensavamo di cedere Pellegrini a 8/10 milioni, abbiamo ceduto Paredes a 3, Dybala a 6, Cristante a non più di 10, gli altri li avremmo ceduto per 20 buoni pasto. Ora questa Roma vale una montagna di soldi. Spero di tenere tutti e di comprarne anche di nuovi !!! La Champions è li a portata di mano e cambierà parecchio. A me sembra di essermi svegliato da un incubo, anni e anni soffrendo ogni partita e un valore di giocatori misero. E stiamo solo all’inizio, sono solo passati mesi!!! FRS

  5. wesley NON SI TOCCA !!!!! e comunque MAI per meno di 80-85 milioni !
    E’ destinato ad essere un fuoriclasse come Maicon e Cafù, la Roma NON regala certi giocatori!!
    Inoltre in Inghilterra comprano le “pippe” o mezze-cartucce con 50 mln e da noi vorrebbero uno come Wesley??!!! M A I !!!
    Se poi siamo ritornati ai tempi pallottiani allora…

  7. La gestione di queste situazioni ci dirà molto sulle ambizioni della proprietà: se è vero che Gasp è stato preso per vincere qualcosa di importante, nei prossimi due anni almeno, se hai un giocatore forte, sano, inserito nel progetto non lo vendi.
    Forza Roma

  8. Tutto dipende dai progetti societari, se la roma ha urgente bisogno di appianare il Fair Play Finanziario allora per 70/80 si puo fare, ma se puo farlo.senza vendere i pezzi pregiati ( ne.dubito) allora dichiarasse che il prossimo anno si punta al titolo, bisogna essere chiari ….

  10. …ma che hanno veramente fracassato le scatole, con questi articoli (.. con l’unica ambizione di destabilizzare una Squadra che comincia a funzionare…) si può dire, o no??!!
    SSFR 🐺 💛❤ 🐺 💛❤

  11. La Gazzetta dello sport ha messo in giro questa notizia oer destabilizzare la squadra prima degli scontri con Napoli e Juve.
    Bene perché vuole dire che ci temono e che hanno capito che abbiamo le risorse per andare in Champions.
    Non cadiamo nel tranello pensiamo agli scontri diretti.
    Rraggiunta la Champions vedremo la fondatezza di queste notizie.

  12. Marco Palestra o Bernasconi sarebbe fantastico 🤩 avere Marco Palestra alla Roma..
    Vedremo a Giugno cosa 🤔 succederà..
    A Giugno vendere subito Pellegrini (NO AL RINNOVO) Dovbyk Ferguson

  13. Palestra è tanta roba magari fosse , certo è che qualcuno in estate sarà sacrificato purtroppo, oltre ad abbassare il monte ingaggi bisogna alzare i profitti le entrate altrimenti non si possono fare investimenti/acquisti , ci vogliono altre sponsorizzazioni più l’entrata in Champion é di vitale importanza, Inter Napoli Milan e Juve traggono un vantaggio economico enorme con la partecipazione alla Champion

  14. Incredibile come a ridosso delle partite importanti le varie gazzettine strisciate comincino la loro attività di disturbo. Possibile che con tanti “giornalisti” a Roma non ci sia la possibilità di controbattere? Ad esempio: passare una velina a qualche giornale tedesco che suggerisce che Di Marco lo vuole il Chelsea per 80 milioni, che Yildiz è praticamente del Real Madrid, ma anche che Leao ha un fidanzato turco etc etc. etc.

  16. Fonte Gazzetta
    Siamo nel vivo di un campionato che potrebbe portarci, in ogni caso, ad una svolta decisiva per le sorti della società e, nel bel mezzo della contesa, iniziamo a parlare di calciomercato, plusvalenze e altro.
    Comunque, 50 mln mi sembrano pochini.
    Facciamo che, a giugno, se ne riparla, o magari addirittura dopo il mondiale…….. hai visto mai che ne cedi uno e ne prendi tre!!!!

